English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Zubeen Garg Death: লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই সাঁতার! জুবিন গর্গের মৃত্যুতে বড়সড় প্রশ্ন? নিছকই দুর্ঘটনা? নাকি... ময়নাতদন্তের রিপোর্ট...

Himant Biswa Sarma on Zubeen Garg Death: জুবিন গর্গের মৃত্যুর কারণ নিয়ে উঠছে বড় প্রশ্নচিহ্ন! সঙ্গীতশিল্পীর মৃত্যু নিয়ে আগে যা জানা গিয়েছিল, এখন জানা যাচ্ছে অন্য তথ্য...

| Sep 20, 2025, 12:42 PM IST
1/7

জুবিন গর্গের মৃত্যু কি নিছকই দুর্ঘটনা?

Zubeen Garg Death

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সিঙ্গাপুরে কনসার্টের আগে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে মৃত্যু জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী জুবিন গর্গের। কিন্তু স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে জুবিন গর্গের মৃত্যু কি নিছকই দুর্ঘটনা? নাকি সঠিক সুরক্ষাবিধি না মানার কারণে, গাফিলতি-ই ডেকে আনে মৃত্যু?

2/7

জুবিন গর্গের মৃত্যু কি নিছকই দুর্ঘটনা?

Zubeen Garg Death

আগে জানা গিয়েছিল যে স্কুবা ডাইভিং করার সময় হঠাৎ শ্বাসকষ্ট হতে শুরু করে জুবিন গর্গের। CPR দিয়েও বাঁচানো যায়নি তাঁকে। কিন্তু এবার অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার মন্তব্যে জুবিন গর্গের মৃত্যুর কারণ নিয়ে উঠছে বড় প্রশ্নচিহ্ন। 

3/7

জুবিন গর্গের মৃত্যু কি নিছকই দুর্ঘটনা?

Zubeen Garg Death

হিমন্ত বিশ্বশর্মা দাবি করেছেন, লাইফ জ্যাকেট পরা ছিল না প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পীর! লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই সাঁতার কাটতে গিয়ে মৃত্যু হয় জুবিন গর্গের! যারপরই প্রশ্ন উঠছে, স্কুবা ডাইভিংয়ের সুরক্ষাবিধি যথাযথ মানা হয়েছিল কিনা? কারণ স্কুবা ডাইভিংয়ে লাইফ জ্যাকেট পরা মাস্ট!

4/7

জুবিন গর্গের মৃত্যু কি নিছকই দুর্ঘটনা?

Zubeen Garg Death

হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, "জুবিন গর্গ সিঙ্গাপুরে লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই সাঁতার কাটতে যান। লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই সমুদ্রে সাঁতার কাটার সময়ই সংজ্ঞা হারান তিনি।"  

5/7

জুবিন গর্গের মৃত্যু কি নিছকই দুর্ঘটনা?

Zubeen Garg Death

আসামের মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে জুবিন গর্গ নৌকায় ফিরে আসছেন। কিন্তু তারপরই দ্বিতীয়বার সমুদ্রে ঝাঁপ দেন তিনি। লাইফ জ্যাকেট খুলে ফেলার পর, বলেন যে লাইফ জ্যাকেট পরে সাঁতার কাটতে অস্বস্তি হচ্ছে।"

6/7

জুবিন গর্গের মৃত্যু কি নিছকই দুর্ঘটনা?

Zubeen Garg Death

"এর কয়েক সেকেন্ড পরই জুবিন গর্গকে সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁর কোনও নড়াচড়া ছিল না এবং শরীর শক্ত হয়ে গিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।"  

7/7

জুবিন গর্গের মৃত্যু কি নিছকই দুর্ঘটনা?

Zubeen Garg Death

ইতিমধ্যেই সিঙ্গাপুরে প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পীর দেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি বলেন, দেহ সিঙ্গাপুরে তাঁর টিমের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ভারতে ফিরিয়ে আনার জন্য। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

EPFO Update: আপনার PF পাসবুক এবার ফোনেই! এক ক্লিকে দেখে নিন কত জমল অ্যাকাউন্টে...

পরবর্তী অ্যালবাম

EPFO Update: আপনার PF পাসবুক এবার ফোনেই! এক ক্লিকে দেখে নিন কত জমল অ্যাকাউন্টে...

EPFO Update: আপনার PF পাসবুক এবার ফোনেই! এক ক্লিকে দেখে নিন কত জমল অ্যাকাউন্টে...

EPFO Update: আপনার PF পাসবুক এবার ফোনেই! এক ক্লিকে দেখে নিন কত জমল অ্যাকাউন্টে... 8
Ajker Rashifal | Horoscope Today: কোনও কাজে অবহেলা করলেই বিপদ মকরের, ব্যবসায় পার্টনারের উপর অতিরিক্ত ভরসা করবেন না মীন...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: কোনও কাজে অবহেলা করলেই বিপদ মকরের, ব্যবসায় পার্টনারের উপর অতিরিক্ত ভরসা করবেন না মীন...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: কোনও কাজে অবহেলা করলেই বিপদ মকরের, ব্যবসায় পার্টনারের উপর অতিরিক্ত ভরসা করবেন না মীন... 12
India Hits Gold Jackpot: ভারতের হাতে &#039;সোনার জ্যাকপট&#039;! বৃহত্তম ও &#039;প্রথম&#039; স্বর্ণখনি থেকেই মিলবে এবার টন টন সোনা...

India Hits Gold Jackpot: ভারতের হাতে 'সোনার জ্যাকপট'! বৃহত্তম ও 'প্রথম' স্বর্ণখনি থেকেই মিলবে এবার টন টন সোনা...

India Hits Gold Jackpot: ভারতের হাতে 'সোনার জ্যাকপট'! বৃহত্তম ও 'প্রথম' স্বর্ণখনি থেকেই মিলবে এবার টন টন সোনা... 7
Baba Vanga Predicts: ভয়ংকর যুদ্ধ রাশিয়া-আমেরিকার! ২০২৬ হতে চলেছে এতাবৎ কালের সবচেয়ে বীভৎস বছর! পৃথিবীর ৮% ল্যান্ডই...

Baba Vanga Predicts: ভয়ংকর যুদ্ধ রাশিয়া-আমেরিকার! ২০২৬ হতে চলেছে এতাবৎ কালের সবচেয়ে বীভৎস বছর! পৃথিবীর ৮% ল্যান্ডই...

Baba Vanga Predicts: ভয়ংকর যুদ্ধ রাশিয়া-আমেরিকার! ২০২৬ হতে চলেছে এতাবৎ কালের সবচেয়ে বীভৎস বছর! পৃথিবীর ৮% ল্যান্ডই... 7