Zubeen Garg Death Reason: 'মৃত্যুর আগের রাতে পার্টিতে...', জু়বিনের মৃত্যু ঘিরে বাড়ছে রহস্য! কাঠগড়ায় ম্যানেজার,দায়ের অসংখ্য FIR...

Zubeen Garg Death: আগের দিন গিয়েছিলেন পার্টিতে। শুক্রবার সিঙ্গাপুরে লাইফ জ্যাকেট ছাড়া সমুদ্রে সাঁতার কাটছিলেন জুবিন। কীভাবে মৃত্যু হল জু়বিন গর্গের? তা নিয়ে ক্রমশই বাড়ছে রহস্য, উঠছে হাজারও প্রশ্ন। দায়ের হয়েছে অসংখ্য FIR।   

| Sep 20, 2025, 02:28 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কীভাবে মৃত্যু হল জু়বিন গর্গের? তা নিয়ে ক্রমশই বাড়ছে রহস্য, উঠছে হাজারও প্রশ্ন। ইতোমধ্যেই দায়ের হয়েছে অসংখ্য FIR। গায়ক জুবিন গর্গের মৃত্যুর তদন্ত করবে অসম সরকার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন যে তাঁর সরকার গায়ক জুবিন গর্গের মৃত্যুর বিষয়ে একটি তদন্ত পরিচালনা করবে।  

এই ঘটনায় নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভালের আয়োজক শ্যামকানু মোহন্ত এবং গায়কের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মার বিরুদ্ধে মোরিগাঁও থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।   

মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, "অসম পুলিশ জুবিন গার্গের মৃত্যুর তদন্ত করবে এবং মহন্ত ও শর্মা, সেইসঙ্গে গায়কের শেষ মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত থাকা সকলকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"  

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে তিনি অসম পুলিসকে সব এফআইআর কেন্দ্রীয় তদন্ত বিভাগে (CID) স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।   

অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাদের প্রিয় জুবিন গার্গের দুর্ভাগ্যজনক এবং অকাল প্রয়াণের ঘটনায় শ্রী শ্যামকানু মহন্ত এবং শ্রী সিদ্ধার্থ শর্মার বিরুদ্ধে একাধিক এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। আমি অসম পুলিসের ডিজিপিকে নির্দেশ দিয়েছি সমস্ত এফআইআর সিআইডি-তে স্থানান্তরিত করে একটি সুসংহত মামলা নথিভুক্ত করার জন্য, যাতে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা যায়।"  

এছাড়াও, কিছু প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে গায়ককে মৃত্যুর আগের রাতে একটি পার্টিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।   

শুক্রবার সিঙ্গাপুরে লাইফ জ্যাকেট ছাড়া সমুদ্রে সাঁতার কাটছিলেন জুবিন। অসমের মুখ্যমন্ত্রীর মতে, সিঙ্গাপুরের কর্তৃপক্ষও তাদের তদন্ত শুরু করেছে, কারণ "ঘটনার স্থান ভারত নয়।" তিনি বলেন যে গায়ককে অসম থেকে কোনো ভুল উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিনা, তা অসম সরকার খতিয়ে দেখবে।  

৫২ বছর বয়সে সিঙ্গাপুরে একটি স্কুবা ডাইভিং দুর্ঘটনায় মারা যান জুবিন। ২০ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরের নর্থ ইস্ট ফেস্টিভ্যালে তাঁর অনুষ্ঠান করার কথা ছিল। জানা যায়, সিঙ্গাপুর পুলিস গর্গকে সমুদ্র থেকে তুলে কাছাকাছি একটি হাসপাতালে নিয়ে যায়।   

কিন্তু তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। শেষ ভিডিও, যা তাঁর মৃত্যুর পর অনলাইনে প্রকাশিত হয়, তাতে দেখা যায় তিনি লাইফ জ্যাকেট পরে সমুদ্রে ঝাঁপ দিচ্ছেন। তবে, তিনি নাকি নৌকায় ফিরে এসে লাইফ জ্যাকেট খুলে আবার জলে ঝাঁপ দেন।

