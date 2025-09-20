Zubeen Garg Death Reason: 'মৃত্যুর আগের রাতে পার্টিতে...', জু়বিনের মৃত্যু ঘিরে বাড়ছে রহস্য! কাঠগড়ায় ম্যানেজার,দায়ের অসংখ্য FIR...

Zubeen Garg Death Reason: 'মৃত্যুর আগের রাতে পার্টিতে...', জু়বিনের মৃত্যু ঘিরে বাড়ছে রহস্য! কাঠগড়ায় ম্যানেজার,দায়ের অসংখ্য FIR...
Zubeen Garg Death: আগের দিন গিয়েছিলেন পার্টিতে। শুক্রবার সিঙ্গাপুরে লাইফ জ্যাকেট ছাড়া সমুদ্রে সাঁতার কাটছিলেন জুবিন। কীভাবে মৃত্যু হল জু়বিন গর্গের? তা নিয়ে ক্রমশই বাড়ছে রহস্য, উঠছে হাজারও প্রশ্ন। দায়ের হয়েছে অসংখ্য FIR।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কীভাবে মৃত্যু হল জু়বিন গর্গের? তা নিয়ে ক্রমশই বাড়ছে রহস্য, উঠছে হাজারও প্রশ্ন। ইতোমধ্যেই দায়ের হয়েছে অসংখ্য FIR। গায়ক জুবিন গর্গের মৃত্যুর তদন্ত করবে অসম সরকার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন যে তাঁর সরকার গায়ক জুবিন গর্গের মৃত্যুর বিষয়ে একটি তদন্ত পরিচালনা করবে।
অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাদের প্রিয় জুবিন গার্গের দুর্ভাগ্যজনক এবং অকাল প্রয়াণের ঘটনায় শ্রী শ্যামকানু মহন্ত এবং শ্রী সিদ্ধার্থ শর্মার বিরুদ্ধে একাধিক এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। আমি অসম পুলিসের ডিজিপিকে নির্দেশ দিয়েছি সমস্ত এফআইআর সিআইডি-তে স্থানান্তরিত করে একটি সুসংহত মামলা নথিভুক্ত করার জন্য, যাতে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা যায়।"
