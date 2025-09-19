Zubeen Garg-Bollywood's finest singer: 'আমার মাথা, মন ভালো নেই... একটু সময় দরকার মনকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য...' কেন লিখেছিলেন ৪০টি ভাষায় গান গাওয়া প্রয়াত সংগীতশিল্পী জুবিন?

Zubeen Garg-Bollywood's finest singer: 'আমার মাথা, মন ভালো নেই... একটু সময় দরকার মনকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য...' কেন লিখেছিলেন ৪০টি ভাষায় গান গাওয়া প্রয়াত সংগীতশিল্পী জুবিন?
Zubeen Garg life: না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন জনপ্রিয় গায়ক জুবিন গর্গ (Zubeen Garg)। সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিংয়ের সময় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৫২ বছর। এই আকস্মিক খবরটি সঙ্গীত জগতে গভীর শোকের ছায়া ফেলেছে। গানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভালবাসা জড়িয়ে ছিল পশুদের সঙ্গেও। এ কারণে তাঁর ঝুলিয়ে একাধিক অ্যাওয়ার্ডও (Zubeen Garg PETA award) রয়েছে।
