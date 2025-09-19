English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zubeen Garg Controversy: 'ব্রাহ্মণদের মেরে ফেলা উচিত' থেকে 'ভগবান নয় কৃষ্ণ'! বলেন নিজেকে বলি দিতেও! জুবিন বিতর্কে চড়-চুমু কাণ্ডও...

Zubeen Garg Death:  দীর্ঘ মিউজিক্যাল জার্নিতে বহু বারই বিতর্কে জড়িয়েছেন জুবিন গর্গ। নাবালককে চড় থেকে চুমু... রয়েছে বিতর্কিত মন্তব্যও....

| Sep 19, 2025, 05:45 PM IST
1/9

বিতর্কিত জুবিন গর্গ!

Zubeen Garg Controversy

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সিঙ্গাপুরে নর্থ ইস্ট ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে গিয়েছিলেন জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী জুবিন গর্গ। সেখানেই স্কুবা ডাইভিং করার সময় দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৫২ বছর বয়সী গ্যাংস্টার' খ্যাত জনপ্রিয় অসমিয়া গায়কের। 

2/9

বিতর্কিত জুবিন গর্গ!

Zubeen Garg Controversy

অসমিয়া গান থেকে বলিউডের হিট নাম্বার, দীর্ঘ মিউজিক্যাল জার্নিতে বহু বারই বিতর্কে জড়িয়েছেন জুবিন গর্গ। বিতর্কিত আচরণের জন্য, বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য শিরোনামে এসেছেন বহু বার।

3/9

বিতর্কিত জুবিন গর্গ!

Zubeen Garg Controversy

জুবিন গর্গ একবার এক গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজের একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, 'ব্রাহ্মণদের মেরে ফেলা উচিত।' যা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়। তাঁর বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের হয়। জুবিন গর্গ বলেছিলেন "আমি ব্রাহ্মণ, কিন্তু সিনেমাটিতে ('কাঞ্চনজঙ্ঘা') আমি আমার 'লাগুন' (ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিধেয় পবিত্র সুতো) ছিঁড়ে ফেলেছি। আমি আগেও সুতোটি খুলে ফেলেছিলাম। এখনও পরি না। এই ব্রাহ্মণদের হত্যা করা উচিত।"

4/9

বিতর্কিত জুবিন গর্গ!

Zubeen Garg Controversy

এটাই শেষ নয়। জুবিন গর্গ একবার বলেন, "কৃষ্ণ ভগবান ছিলেন না। তিনি একজন মানুষ ছিলেন। সাধারণ মানুষ ভুল ভাবেন!" তাঁর এই কথায় বিতর্ক ছড়ায়। অসমের মাজুলিতে অনুষ্ঠিত ৬৬তম কেন্দ্রীয় রঙ্গোলি বিহু সম্মেলনে যোগ দিয়ে একথা বলেন তিনি। 

5/9

বিতর্কিত জুবিন গর্গ!

Zubeen Garg Controversy

কামাখ্যা মন্দিরে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে জনপ্রিয় এই গায়ক বলেন, “আমি শুনেছি বলিউড অভিনেতা গোবিন্দ গতকাল কামাখ্যা মন্দিরে একটি মহিষ বলি দিয়েছেন। আমাদের কেন পশু বলি দেওয়া উচিত? আপনার নিজেকে বলি দেওয়া উচিত ছিল! মহিষ নয়! মা কামাখ্যা বা অন্য কোনও দেবতা কখনও পশু বলি চান না।” তাঁর এই 'আপনার নিজেকে বলি দেওয়া উচিত' কথাতেই বিতর্ক ছড়ায়।

6/9

বিতর্কিত জুবিন গর্গ!

Zubeen Garg Controversy

একবার এক নাবালককে চড় মেরেও বিতর্কে জড়ান জুবিন গর্গ। ২০১৩ সালের সেই মামলায় ৩ মাস জেল হয় 'গ্যাংস্টার' খ্যাত গায়কের। সেই সঙ্গে ৫০০০ টাকা জরিমানাও হয়। এক আইনজীবীর ছেলেকে জনসমক্ষে ধূমপানের জন্য জুবিন গর্গ চড় মেরেছিলেন বলে অভিযোগ। 

7/9

বিতর্কিত জুবিন গর্গ!

Zubeen Garg Controversy

CAA বা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করেও গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত ফিল্মফেয়ার পুরষ্কার অনুষ্ঠানে অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালকে জড়িয়ে ধরেছিলেন জুবিন গর্গ। সেই ছবি ভাইরাল হতেই বিতর্ক ছড়ায়। যা নিয়ে গায়ক পরে বলেন, "আমি তাকে অনেক দিন ধরে চিনি। তাই, আমি তার সঙ্গে কুশল বিনিময় করেছি মাত্র। এখানে বিতর্কের কোনও কারণ আমি খুঁজে পাইনি।" স্পষ্ট করেন তাঁর CAA বিরোধী অবস্থানও।

8/9

বিতর্কিত জুবিন গর্গ!

Zubeen Garg Controversy

জুবিন গর্গ একবার বলেছিলেন, "আমি কাউকে অনুরোধ করি না, আমি আদেশ করি।" তাঁর এই কথাতেও বিতর্ক ছড়ায়। এক বিহু ইভেন্টে সহশিল্পী দিগন্ত ভারতীকে চানমারি বিহু কমিটি অসম্মান করায় প্রকাশ্যে জনগণের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি করেছিলেন জুবিন গর্গ। তখনই তিনি একথা বলেন।  

9/9

বিতর্কিত জুবিন গর্গ!

Zubeen Garg Controversy

আবার এক অনুষ্ঠানে এক মহিলা-পুলিস জুবিন গর্গ গান করার সময়, সোজা মঞ্চে উঠে গিয়ে তাঁকে চুমু খান। সেজন্য সাসপেন্ডও করা হয় ওই মহিলা পুলিসকর্মীকে।

