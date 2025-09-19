Zubeen Garg Controversy: 'ব্রাহ্মণদের মেরে ফেলা উচিত' থেকে 'ভগবান নয় কৃষ্ণ'! বলেন নিজেকে বলি দিতেও! জুবিন বিতর্কে চড়-চুমু কাণ্ডও...

Zubeen Garg Controversy: 'ব্রাহ্মণদের মেরে ফেলা উচিত' থেকে 'ভগবান নয় কৃষ্ণ'! বলেন নিজেকে বলি দিতেও! জুবিন বিতর্কে চড়-চুমু কাণ্ডও...
Zubeen Garg Death: দীর্ঘ মিউজিক্যাল জার্নিতে বহু বারই বিতর্কে জড়িয়েছেন জুবিন গর্গ। নাবালককে চড় থেকে চুমু... রয়েছে বিতর্কিত মন্তব্যও....
1/9
বিতর্কিত জুবিন গর্গ!
2/9
বিতর্কিত জুবিন গর্গ!
photos
TRENDING NOW
3/9
বিতর্কিত জুবিন গর্গ!
জুবিন গর্গ একবার এক গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজের একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, 'ব্রাহ্মণদের মেরে ফেলা উচিত।' যা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়। তাঁর বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের হয়। জুবিন গর্গ বলেছিলেন "আমি ব্রাহ্মণ, কিন্তু সিনেমাটিতে ('কাঞ্চনজঙ্ঘা') আমি আমার 'লাগুন' (ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিধেয় পবিত্র সুতো) ছিঁড়ে ফেলেছি। আমি আগেও সুতোটি খুলে ফেলেছিলাম। এখনও পরি না। এই ব্রাহ্মণদের হত্যা করা উচিত।"
4/9
বিতর্কিত জুবিন গর্গ!
5/9
বিতর্কিত জুবিন গর্গ!
কামাখ্যা মন্দিরে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে জনপ্রিয় এই গায়ক বলেন, “আমি শুনেছি বলিউড অভিনেতা গোবিন্দ গতকাল কামাখ্যা মন্দিরে একটি মহিষ বলি দিয়েছেন। আমাদের কেন পশু বলি দেওয়া উচিত? আপনার নিজেকে বলি দেওয়া উচিত ছিল! মহিষ নয়! মা কামাখ্যা বা অন্য কোনও দেবতা কখনও পশু বলি চান না।” তাঁর এই 'আপনার নিজেকে বলি দেওয়া উচিত' কথাতেই বিতর্ক ছড়ায়।
6/9
বিতর্কিত জুবিন গর্গ!
7/9
বিতর্কিত জুবিন গর্গ!
CAA বা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করেও গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত ফিল্মফেয়ার পুরষ্কার অনুষ্ঠানে অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালকে জড়িয়ে ধরেছিলেন জুবিন গর্গ। সেই ছবি ভাইরাল হতেই বিতর্ক ছড়ায়। যা নিয়ে গায়ক পরে বলেন, "আমি তাকে অনেক দিন ধরে চিনি। তাই, আমি তার সঙ্গে কুশল বিনিময় করেছি মাত্র। এখানে বিতর্কের কোনও কারণ আমি খুঁজে পাইনি।" স্পষ্ট করেন তাঁর CAA বিরোধী অবস্থানও।
8/9
বিতর্কিত জুবিন গর্গ!
9/9
বিতর্কিত জুবিন গর্গ!
photos