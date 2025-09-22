Zubeen Garg's Funeral: জনসমুদ্রে বিদায় জ়ুবিন! শেষকৃত্যেও লিমকা বুক অফ রেকর্ডসে উজ্জ্বল তারাই রয়ে গেলেন অসমের হার্টথ্রব...

Zubeen Garg's Funeral: জনসমুদ্রে বিদায় জ়ুবিন! শেষকৃত্যেও লিমকা বুক অফ রেকর্ডসে উজ্জ্বল তারাই রয়ে গেলেন অসমের হার্টথ্রব...
Zubeen Garg's Death: শনিবার সিঙ্গাপুর থেকে তাঁর মরদেহ পৌঁছায় দিল্লিতে। একসঙ্গে ২০ হাজারেরও বেশি মানুষ সেই ফ্লাইট ফলো করছিল অনলাইনে। যা ঐতিহাসিক। কার্যত ৩দিন ধরে স্তব্ধ গোটা অসম। সোশ্য়াল মিডিয়ায় ফ্যানেরা লিখছেন, কেউ বন্ধ রেখেছেন কাজ, কেউ আবার বলছেন তিনদিন তাঁদের বাড়ি রান্নাই হয়নি। রবিবার বিমানবন্দর থেকে তাঁর বাড়ি যাওয়ার পথে ৩০ কিলোমিটারের রাস্তা যেতে সময় লাগে ৭ ঘণ্টা। জানা যায় প্রিয় গায়ককে শেষ দেখা দেখতে রাস্তায় নেমেছিলেন লক্ষাধিক মানুষ।
1/10
শেষযাত্রায় জুবিন
2/10
শেষযাত্রায় জুবিন
photos
TRENDING NOW
3/10
শেষযাত্রায় জুবিন
4/10
শেষযাত্রায় জুবিন
5/10
শেষযাত্রায় জুবিন
6/10
শেষযাত্রায় জুবিন
7/10
শেষযাত্রায় জুবিন
8/10
শেষযাত্রায় জুবিন
9/10
শেষযাত্রায় জুবিন
10/10
শেষযাত্রায় জুবিন
photos