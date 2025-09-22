English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Zubeen Garg's Funeral: জনসমুদ্রে বিদায় জ়ুবিন! শেষকৃত্যেও লিমকা বুক অফ রেকর্ডসে উজ্জ্বল তারাই রয়ে গেলেন অসমের হার্টথ্রব...

Zubeen Garg's Death: শনিবার সিঙ্গাপুর থেকে তাঁর মরদেহ পৌঁছায় দিল্লিতে। একসঙ্গে ২০ হাজারেরও বেশি মানুষ সেই ফ্লাইট ফলো করছিল অনলাইনে। যা ঐতিহাসিক।  কার্যত ৩দিন ধরে স্তব্ধ গোটা অসম। সোশ্য়াল মিডিয়ায় ফ্যানেরা লিখছেন, কেউ বন্ধ রেখেছেন কাজ, কেউ আবার বলছেন তিনদিন তাঁদের বাড়ি রান্নাই হয়নি। রবিবার বিমানবন্দর থেকে তাঁর বাড়ি যাওয়ার পথে ৩০ কিলোমিটারের রাস্তা  যেতে সময় লাগে ৭ ঘণ্টা। জানা যায় প্রিয় গায়ককে শেষ দেখা দেখতে রাস্তায় নেমেছিলেন লক্ষাধিক মানুষ।   

| Sep 22, 2025, 07:25 PM IST
1/10

শেষযাত্রায় জুবিন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জুবিন গর্গের মৃত্যুতে যেন থমকে গেছে গোটা অসম। শুক্রবার সিঙ্গাপুরে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে অসমের কালচারাল আইকনের। 

2/10

শেষযাত্রায় জুবিন

শনিবার সিঙ্গাপুর থেকে তাঁর মরদেহ পৌঁছায় দিল্লিতে। একসঙ্গে ২০ হাজারেরও বেশি মানুষ সেই ফ্লাইট ফলো করছিল অনলাইনে। যা ঐতিহাসিক। 

3/10

শেষযাত্রায় জুবিন

রবিবার সকালে অসমের গুয়াহাটি বিমানবন্দরে জুবিনের মরদেহ পৌঁছানো মাত্রই ছুটে আসেন বিমানবন্দরের কর্মীরা। কফিন ছুঁয়ে ভেঙে পড়েন কান্নায়। 

4/10

শেষযাত্রায় জুবিন

এরই মাঝে ভাইরাল জুবিনের একটি ভিডিয়ো। যেখানে গায়ককে বলতে শোনা যায়, 'আমি মারা গেলে ৭দিন স্তব্ধ থাকবে অসম'। 

5/10

শেষযাত্রায় জুবিন

জুবিনের সেই কথাই বাস্তবে পরিণত হয়েছে। কার্যত ৩দিন ধরে স্তব্ধ গোটা অসম। সোশ্য়াল মিডিয়ায় ফ্যানেরা লিখছেন, কেউ বন্ধ রেখেছেন কাজ, কেউ আবার বলছেন তিনদিন তাঁদের বাড়ি রান্নাই হয়নি। 

6/10

শেষযাত্রায় জুবিন

তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, তবে অনুরাগীদের কারণেই একদিন বাড়ানো হয়েছে। মঙ্গলবার গুয়াহাটির কাছেই একটি গ্রামে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে জুবিনের। 

7/10

শেষযাত্রায় জুবিন

রবিবার বিমানবন্দর থেকে তাঁর বাড়ি যাওয়ার পথে ৩০ কিলোমিটারের রাস্তা  যেতে সময় লাগে ৭ ঘণ্টা। জানা যায় প্রিয় গায়ককে শেষ দেখা দেখতে রাস্তায় নেমেছিলেন লক্ষাধিক মানুষ। 

8/10

শেষযাত্রায় জুবিন

কারোর শেষযাত্রায় এত মানুষের ভিড় বেনজির। জুবিনের এই শেষযাত্রা নাম লিখিয়েছে ইতিহাসে। লিমকা বুক অফ রেকর্ডসের তথ্য় অনুযায়ী এটি ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জমায়েত। 

9/10

শেষযাত্রায় জুবিন

জুবিন গর্গের শেষ যাত্রাকে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম জনসমাগম হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে লিমকা বুক অফ রেকর্ডসে,  যা মাইকেল জ্যাকসন, পোপ ফ্রান্সিস এবং রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মতো ব্যক্তিত্বদের বিদায়ের পাশাপাশি স্থান করে নিয়েছে।

10/10

শেষযাত্রায় জুবিন

কোথায় হবে জুবিনের শেষকৃত্য? তা নিয়েও শুরু হয়েছে বিতর্ক। তাঁর অনুরাগীরা চান, জোরহাটেই হোক শেষকৃত্য। কিন্তু জুবিনের ৮৫ বছরের বাবার কথা মাথায় রেখেই গুয়াহাটিতে হতে চলেছে শেষকৃত্য। তাঁর পক্ষে জোরহাটে যাওয়া শারীরিকভাবে সম্ভব নয়। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

GST 2.0 | Petrol Price: শুরু হল GST-র নয়া জমানা, কতটা সস্তা হচ্ছে পেট্রোল-ডিজেল!

পরবর্তী অ্যালবাম

GST 2.0 | Petrol Price: শুরু হল GST-র নয়া জমানা, কতটা সস্তা হচ্ছে পেট্রোল-ডিজেল!

GST 2.0 | Petrol Price: শুরু হল GST-র নয়া জমানা, কতটা সস্তা হচ্ছে পেট্রোল-ডিজেল!

GST 2.0 | Petrol Price: শুরু হল GST-র নয়া জমানা, কতটা সস্তা হচ্ছে পেট্রোল-ডিজেল! 6
Robot in School: সরকারি স্কুলে এবার ঘুরে বেড়াবে রোবট! করে দেবে সব কাজ....

Robot in School: সরকারি স্কুলে এবার ঘুরে বেড়াবে রোবট! করে দেবে সব কাজ....

Robot in School: সরকারি স্কুলে এবার ঘুরে বেড়াবে রোবট! করে দেবে সব কাজ.... 7
GST 2.0: একধাক্কায় অনেকটা কমল GST, কতটা সস্তা হল সোনা?

GST 2.0: একধাক্কায় অনেকটা কমল GST, কতটা সস্তা হল সোনা?

GST 2.0: একধাক্কায় অনেকটা কমল GST, কতটা সস্তা হল সোনা? 6
Quinton de Kock Reverses ODI Retirement: KKR দিচ্ছে কোটি-কোটি টাকা, দু&#039;বছর আগেই অবসরে, আচমকাই আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তন মহারথীর

Quinton de Kock Reverses ODI Retirement: KKR দিচ্ছে কোটি-কোটি টাকা, দু'বছর আগেই অবসরে, আচমকাই আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তন মহারথীর

Quinton de Kock Reverses ODI Retirement: KKR দিচ্ছে কোটি-কোটি টাকা, দু'বছর আগেই অবসরে, আচমকাই আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তন মহারথীর 6