Zubeen Garg Cop Cousin Arrested: 'খুবই ভালোবাসতেন ওকে, যখন সিঙ্গাপুরে যেতে চান, তখন...', ডিসিপি ভাইয়ের গ্রেফতারিতে মুখ খুললেন জুবিন-পত্নী!

Zubeen Garg death: 'আগে কখনও করেননি...' জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছিল, পরে গ্রেফতার করা হয়েছে। হয়তো কর্তৃপক্ষ তাঁর বক্তব্যে কিছু সূত্র পেয়েছে।

| Oct 09, 2025, 01:10 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জুবিন গর্গের মৃত্যু তদন্তে গ্রেফতার গায়কের ভাই, অসম পুলিসের ডিসিপি সন্দীপন গর্গ। কেমন ছিল জুবিন গর্গের সঙ্গে সন্দীপন গর্গের সম্পর্ক? সেই প্রসঙ্গে এবার মুখ খুললেন জুবিন গর্গের স্ত্রী  গরিমা।  

গরিমা বলেন, দুই ভাই খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। জুবিন তাকে খুবই ভালোবাসতেন। সন্দীপন খুব বেশিদিন আগে অসম পুলিসে যোগ দেননি। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে খুব বেশি দেখা হত না। মডেলিং এবং অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সন্দীপন।   

গরিমা জানান, জুবিন গর্গের সঙ্গে কয়েকটি প্রজেক্টে কাজও করেছিলেন সন্দীপন। জুবিন গর্গ সর্বদা নতুন প্রতিভাদের সমর্থন করতেন। যেহেতু সন্দীপন খুড়তুতো ভাই ছিলেন, তাই জুবিন তাঁকে খুবই ভালোবাসতেন।   

গরিমা বলেন, সন্দীপনকে নিয়ে গর্ব করতেন জুবিন। প্রায়শই সবাইকে বলতেন যে, সন্দীপন কতটা লম্বা ও সুদর্শন। তিনি পুলিসে চাকরিতে যোগ দিয়েছেন, এটা কতটা আনন্দের তাঁর কাছে। এখন জুবিন গর্গের মৃত্যু তদন্তে ৫ দিন জিজ্ঞাসাবাদের পর বুধবার সন্দীপনকে গ্রেফতার করা হয়।   

অসম পুলিস তাঁকে সাত দিনের পুলিস হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে ও বরখাস্ত করেছে। গরিমা জানান, সন্দীপন যখন জুবিন গর্গের সঙ্গে সিঙ্গাপুরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, যা তিনি আগে কখনও করেননি, তখন জুবিন একবারের জন্যও কোনও আপত্তি করেননি।  বরং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পেরে খুব খুশি হন...   

সন্দীপনের গ্রেফতারি নিয়ে গরিমার দাবি, ওকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছিল, পরে গ্রেফতার করা হয়েছে। হয়তো কর্তৃপক্ষ তাঁর বক্তব্যে কিছু সূত্র পেয়েছে। তদন্ত চলছে, আমি এই বিষয়ে খুব বেশি মন্তব্য করতে পারছি না।  

১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে নর্থ-ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালে পারফর্ম করতে গিয়ে মৃত্যু হয় জুবিন গর্গের। ৫২ বছর বয়সী জুবিন গর্গ স্কুবা ডাইভিংয়ের পর ইয়ট ভ্রমণের সময় সমুদ্রে সাঁতার কাটতে ঝাঁপ দেন। তারপরই তাঁকে জলের মধ্যে অচেতন ও ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়।   

এখন সন্দীপনের গ্রেফতারির ফলে মোট ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫-এ। আগেই গ্রেফতার করা হয়েছে জুবিনের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা, ব্যান্ডমেট শেখর জ্যোতি গোস্বামী, সহশিল্পী অমৃতপ্রভা মহন্ত এবং নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যাল ম্যানেজার শ্যামকানু মহন্তকে। অভিযুক্তদের সকলের বিরুদ্ধে খুন, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং অবহেলার কারণে মৃত্যু ঘটানোর অভিযোগ আনা হয়েছে।

