Zubeen Garg Last Rites: রবিবার অসমে ফিরছে জু়বিনের মরদেহ, জনগণের দাবিতে তৈরি হবে স্মৃতিসৌধ? ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর...
Zubeen Garg Death: শনিবারই দেশে ফিরছে জু়বিনের মরদেহ। তবে অসমে পৌঁছবে রবিবার সকালে। জোরহাটের জনগণের দাবি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "দাহ এবং স্মৃতিসৌধ দুটি আলাদা বিষয় এবং জুবিন অসমে পৌঁছানোর পরেই আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।"
