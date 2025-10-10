Zubeen Garg's personal security officers arrested: জ়ুবিন-মৃত্যু মামলায় ক্রমেই বাড়ছে রহস্য! ভাইয়ের পর এবার পুলিসের জালে আরও ২ কাছের মানুষ...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zubeen Garg's personal security officers arrested: জ়ুবিন-মৃত্যু মামলায় ক্রমেই বাড়ছে রহস্য! ভাইয়ের পর এবার পুলিসের জালে আরও ২ কাছের মানুষ...

ক্রমশও জমাট বাঁধছে রহস্য। সিঙ্গাপুরে গত মাসে গায়কের মৃত্যুর সঙ্গে যোগসূত্রের সন্দেহে এবার গ্রেফতার করা হল গায়কের আরও ২ ঘনিষ্ঠকে। 

| Oct 10, 2025, 07:22 PM IST

Zubeen Garg Death Case: ক্রমশও জমাট বাঁধছে রহস্য। সিঙ্গাপুরে গত মাসে গায়কের মৃত্যুর সঙ্গে যোগসূত্রের সন্দেহে এবার গ্রেফতার করা হল গায়কের আরও ২ ঘনিষ্ঠকে। 

জ়ুবিন-মৃত্যু মামলা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: জনপ্রিয় অহমিয়া সঙ্গীতশিল্পী জুবিন গার্গের (Zubeen Garg) সিঙ্গাপুরে রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্যকর মোড়। শিল্পীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আধিকারিক বা দেহরক্ষীদেরও গ্রেফতার করল অসম পুলিস।  

জ়ুবিন-মৃত্যু মামলা

পুলিশ সূত্রে খবর, জুবিন গার্গের নিরাপত্তার জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত দুই পিএসও, নন্দেশ্বর বোরা এবং পরেশ বৈশ্য-কে শুক্রবার, ১০ অক্টোবরে গ্রেফতার করা হয়েছে। সিঙ্গাপুরে গত মাসে গায়কের মৃত্যুর সঙ্গে যোগসূত্রের সন্দেহে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।  

জ়ুবিন-মৃত্যু মামলা

গ্রেফতারের আগে, এই দুই নিরাপত্তারক্ষীকে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করার পর মঙ্গলবার, ৭ অক্টোবর অসম পুলিশ তাঁদের সাসপেন্ড করে।  

জ়ুবিন-মৃত্যু মামলা

একজন সরকারি কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন যে পিএসও-দের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কয়েক লক্ষ টাকার বড় অঙ্কের আর্থিক লেনদেন হয়েছিল। এই অস্বাভাবিক লেনদেনই সন্দেহের প্রধান কারণ।  

জ়ুবিন-মৃত্যু মামলা

এই দুই পিএসও-কে গ্রেফতারের মাধ্যমে জুবিন গর্গের মৃত্যু সংক্রান্ত মামলায় মোট সাতজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হলো। এর আগে যাঁরা গ্রেফতার হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন, নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালের আয়োজক শ্য়ামকানু মহন্ত, গায়কের তুতো ভাই সন্দীপন গার্গ, ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা ও গায়কের ব্যান্ডের দুই মেম্বার শেখরজ্যোতি গোস্বামী ও অমৃতপ্রভা মহন্ত।   

জ়ুবিন-মৃত্যু মামলা

অসমের সাংস্কৃতিক আইকন জুবিন গার্গ গত ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে সমুদ্রের জলে সাঁতার কাটার সময় মারা যান। তিনি সেখানে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যাল-এ যোগ দিতে গিয়েছিলেন।  

জ়ুবিন-মৃত্যু মামলা

তাঁর অকালমৃত্যুর পর থেকেই রহস্য দানা বাঁধতে শুরু করে। গায়কের স্ত্রী এবং বোন প্রকাশ্যে সিঙ্গাপুরে তাঁর মৃত্যুর ঘটনাগুলির সঠিক পরিস্থিতি জানতে চেয়েছিলেন। এই হাই-প্রোফাইল মামলাটির তদন্ত চলছে।

