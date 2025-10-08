English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zubeen Garg's Cop Cousin Arrested: জুবিন মৃত্যুতে ১৮০ ডিগ্রি মোড়! গ্রেফতার এবার গায়েকর ভাই অসম পুলিসের ডিএসপি...

Zubeen Gargs Death Case: পুলিস অফিসার সন্দীপনের এটাই প্রথম বিদেশ সফর এবং তিনি গায়কের সঙ্গে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন। ইয়ট পার্টিতেও উপস্থিত ছিলেন এবং গায়কের মৃত্যুর পরে তাঁর কিছু জিনিসপত্র দেশেও ফিরিয়ে এনেছিলেন। টানা পাঁচদিন জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার হন। 

| Oct 08, 2025, 02:25 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অহমিয়া গায়ক জুবিন গর্গের মৃত্যুতে এবার চাঞ্চল্যকর মোড়। জুবিন মৃত্যুতে বুধবার সকালে গায়কের ভাইকে গ্রেফতার করে অসম পুলিস। 

জুবিন গর্গের মৃত্যুর তদন্তে তাঁর খুড়তুতো ভাই সন্দীপন গর্গকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সিঙ্গাপুরে ২০ সেপ্টেম্বর রহস্যজনক পরিস্থিতিতে মৃত্যু হয় গায়কের। সেই সময় জুবিনের সঙ্গে ছিলেন তাঁর ভাই সন্দীপন।

সন্দীপন গর্গ এই মামলায় গ্রেফতার হওয়া পঞ্চম ব্যক্তি। সিঙ্গাপুরে নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে গিয়েছিলেন গায়ক। সেখানেই অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় বুঁদ হয়ে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান জুবিন।

এসআইটি প্রধান তথা স্পেশাল ডিজিপি (সিআইডি) মুন্না প্রসাদ গুপ্তা এএনআইকে বলেন, 'গায়ক জুবিন গর্গের মৃত্যু মামলায় সন্দীপন গর্গ নামে এক এপিএস অফিসারকে গ্রেফতার করেছে অসম পুলিসের সিআইটি/সিআইডি।

তাঁর বিরুদ্ধে খুন, খুন না হলেও গুরুতর দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজের ফলে মৃত্যু, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং অবহেলায় মৃত্যু ঘটানোর অভিযোগ আনা হয়েছে।  

বুধবার সকালে সন্দীপন গার্গকে স্থানীয় আদালতে তোলা হয় এবং তাঁকে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। যদিও SIT তাকে ১৪ দিনের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করেছিল।

