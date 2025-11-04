English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Zubeen Garg Death case: 'দুর্ঘটনায় মৃত্যু নয়, খুন-ই হয়েছেন জুবিন গর্গ!' বিস্ফোরক দাবি মুখ্যমন্ত্রীর...

Zubeen Garg Death case: অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছেন, জুবিন গর্গের মৃত্যুর মামলা সম্পর্কে সরকার ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে চার্জশিট জমা দেবে। তিনি বললেন, 'গায়কের মৃত্যু দুর্ঘটনা নয়, এটা খুন। আমরা ১৭ ডিসেম্বরের আগে চার্জশিট জমা দেব। আমাদের লক্ষ্য ৮ ডিসেম্বর।'

| Nov 04, 2025, 01:53 PM IST
1/8

জুবিন গর্গের মৃত্যুর মামলায় বড়সড় দাবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জুবিন গর্গের মৃত্যুর ঘটনায় বড়সড় মোড়। সোমবার অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দাবি করেছেন, সিঙ্গাপুরে জুবিনের মৃত্যু কোনও দুর্ঘটনা নয়, এটি খুন। 

2/8

জুবিন গর্গের মৃত্যুর মামলায় বড়সড় দাবি

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, জুবিনের মৃত্যুর মামলা সম্পর্কে সরকার ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে চার্জশিট জমা দেবে। তিনি বলেন, 'আমরা ১৭ ডিসেম্বরের আগে চার্জশিট জমা দেব। আমাদের লক্ষ্য ৮ ডিসেম্বর।'  

3/8

জুবিন গর্গের মৃত্যুর মামলায় বড়সড় দাবি

মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যে জুবিনের অনুরাগীদের হতবাক করে দিয়েছে। এবং তারা ন্যায়বিচার দাবি করছে।

4/8

জুবিন গর্গের মৃত্যুর মামলায় বড়সড় দাবি

যদিও মামলার তদন্ত এখনও চলছে।

5/8

জুবিন গর্গের মৃত্যুর মামলায় বড়সড় দাবি

গত ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে সাঁতার কাটার সময় মৃত্যু হয় জনপ্রিয় গায়ক জুবিন গর্গের। এরপর থেকে অসম পুলিসের বিশেষ তদন্ত দল (SIT), যা সিআইডি দ্বারা পরিচালিত, এই মামলার তদন্ত করছে।

6/8

জুবিন গর্গের মৃত্যুর মামলায় বড়সড় দাবি

সম্প্রতি, অসম পুলিসের দুই সদস্যের একটি দল-CID স্পেশাল DGP মুন্না প্রসাদ গুপ্ত এবং তিতাবর কো-ডিস্ট্রিক্ট SP তারুণ গোয়েল—সিঙ্গাপুর গিয়ে জুবিনের মৃত্যুর পরিস্থিতি সম্পর্কে তদন্ত করেছে।

7/8

জুবিন গর্গের মৃত্যুর মামলায় বড়সড় দাবি

যেহেতু ঘটনাটি বিদেশে ঘটে। সেক্ষেত্রে চার্জশিট জমা দেওয়ার আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেওয়া দরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি অনুমোদন দ্রুত পেতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেছেন। SIT আগামী ৩–৪ দিনের মধ্যে অনুমোদনের জন্য আবেদন করবে।

8/8

গ্রেফতার

উল্লেখ্য, জুবিন গর্গের মৃত্যুর মামলায় মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়।  NEIF-এর প্রধান শ্যামকানু মহন্ত, জুবিনের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা এবং দুই ব্যান্ড সদস্য- শেখর জ্যোতি গোস্বামী এবং অমৃত প্রভা মহন্ত। এবং সর্বশেষে গায়কের খুড়তুতো ভাই সন্দীপন গর্গকে গ্রেফতার করা হয়।

পরবর্তী
অ্যালবাম

SIR in Bengal Explained: শুরু SIR! কখন আপনার বাড়িতে আসবে BLO? কী করবেন, কী করবেন না? কী নথি হাতের কাছে রাখবেন? যদি বাড়িতে না থাকেন, তাহলে...

পরবর্তী অ্যালবাম

SIR in Bengal Explained: শুরু SIR! কখন আপনার বাড়িতে আসবে BLO? কী করবেন, কী করবেন না? কী নথি হাতের কাছে রাখবেন? যদি বাড়িতে না থাকেন, তাহলে...

SIR in Bengal Explained: শুরু SIR! কখন আপনার বাড়িতে আসবে BLO? কী করবেন, কী করবেন না? কী নথি হাতের কাছে রাখবেন? যদি বাড়িতে না থাকেন, তাহলে...

SIR in Bengal Explained: শুরু SIR! কখন আপনার বাড়িতে আসবে BLO? কী করবেন, কী করবেন না? কী নথি হাতের কাছে রাখবেন? যদি বাড়িতে না থাকেন, তাহলে... 10
Monsoon Update: ঘোর উলটপুরাণ! শীতের উঠোনেই নাচবে বর্ষা! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঘোরতর বৃষ্টিতে আগামী ৩ দিন ধরে ভাসবে ১০ রাজ্য...ভয়ংকর

Monsoon Update: ঘোর উলটপুরাণ! শীতের উঠোনেই নাচবে বর্ষা! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঘোরতর বৃষ্টিতে আগামী ৩ দিন ধরে ভাসবে ১০ রাজ্য...ভয়ংকর

Monsoon Update: ঘোর উলটপুরাণ! শীতের উঠোনেই নাচবে বর্ষা! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঘোরতর বৃষ্টিতে আগামী ৩ দিন ধরে ভাসবে ১০ রাজ্য...ভয়ংকর 7
Bengal Weather Update: হু হু করে নামছে পারদ! কুয়াশার চাদরে ঢাকছে ভোর, কিন্তু ভিলেন নিম্নচাপ... বুধ থেকেই বদলাবে...

Bengal Weather Update: হু হু করে নামছে পারদ! কুয়াশার চাদরে ঢাকছে ভোর, কিন্তু ভিলেন নিম্নচাপ... বুধ থেকেই বদলাবে...

Bengal Weather Update: হু হু করে নামছে পারদ! কুয়াশার চাদরে ঢাকছে ভোর, কিন্তু ভিলেন নিম্নচাপ... বুধ থেকেই বদলাবে... 7
Ajker Rashifal | Horoscope Today: আবেগে নয়, ধৈর্য ধরে সম্পর্ক রক্ষা করুন ধনু, সব বাধা কেটে যাবে মীনের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আবেগে নয়, ধৈর্য ধরে সম্পর্ক রক্ষা করুন ধনু, সব বাধা কেটে যাবে মীনের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আবেগে নয়, ধৈর্য ধরে সম্পর্ক রক্ষা করুন ধনু, সব বাধা কেটে যাবে মীনের... 12