Zubeen Garg Death case: 'দুর্ঘটনায় মৃত্যু নয়, খুন-ই হয়েছেন জুবিন গর্গ!' বিস্ফোরক দাবি মুখ্যমন্ত্রীর...

Zubeen Garg Death case: 'দুর্ঘটনায় মৃত্যু নয়, খুন-ই হয়েছেন জুবিন গর্গ!' বিস্ফোরক দাবি মুখ্যমন্ত্রীর...
Zubeen Garg Death case: অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছেন, জুবিন গর্গের মৃত্যুর মামলা সম্পর্কে সরকার ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে চার্জশিট জমা দেবে। তিনি বললেন, 'গায়কের মৃত্যু দুর্ঘটনা নয়, এটা খুন। আমরা ১৭ ডিসেম্বরের আগে চার্জশিট জমা দেব। আমাদের লক্ষ্য ৮ ডিসেম্বর।'
1/8
জুবিন গর্গের মৃত্যুর মামলায় বড়সড় দাবি
2/8
জুবিন গর্গের মৃত্যুর মামলায় বড়সড় দাবি
photos
TRENDING NOW
3/8
জুবিন গর্গের মৃত্যুর মামলায় বড়সড় দাবি
5/8
জুবিন গর্গের মৃত্যুর মামলায় বড়সড় দাবি
6/8
জুবিন গর্গের মৃত্যুর মামলায় বড়সড় দাবি
7/8
জুবিন গর্গের মৃত্যুর মামলায় বড়সড় দাবি
8/8
গ্রেফতার
photos