Zubeen Garg Death Controversy: 'জুবিনদার সঙ্গে বেইমানি করিনি! টাকা যা আছে পরিবারই পাবে', পুলিসি চাপে খোলা চিঠি গায়কের ম্যানেজারের

Zubeen Garg Death Controversy: 'জুবিনদার সঙ্গে বেইমানি করিনি! টাকা যা আছে পরিবারই পাবে', পুলিসি চাপে খোলা চিঠি গায়কের ম্যানেজারের
Zubeen Garg's Manager Breaks Silence: কীভাবে শেষ হল জুবিন গর্গের জীবন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। এর মধ্যেই তাঁর আপ্তসহায়ক সিদ্ধার্থ শর্মার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। কখনও বলা হচ্ছে, জুবিনের টাকাপয়সার হিসাব নয়ছয় করেছেন...
1/9
জুবিনের মৃত্যুর পর প্রথমবার মুখ খুললেন তাঁর আপ্তসহায়ক
2/9
জুবিনের মৃত্যুর পর প্রথমবার মুখ খুললেন তাঁর আপ্তসহায়ক
photos
TRENDING NOW
3/9
জুবিনের মৃত্যুর পর প্রথমবার মুখ খুললেন তাঁর আপ্তসহায়ক
4/9
জুবিনের মৃত্যুর পর প্রথমবার মুখ খুললেন তাঁর আপ্তসহায়ক
5/9
জুবিনের মৃত্যুর পর প্রথমবার মুখ খুললেন তাঁর আপ্তসহায়ক
6/9
জুবিনের মৃত্যুর পর প্রথমবার মুখ খুললেন তাঁর আপ্তসহায়ক
7/9
জুবিনের মৃত্যুর পর প্রথমবার মুখ খুললেন তাঁর আপ্তসহায়ক
8/9
জুবিনের মৃত্যুর পর প্রথমবার মুখ খুললেন তাঁর আপ্তসহায়ক
9/9
জুবিনের মৃত্যুর পর প্রথমবার মুখ খুললেন তাঁর আপ্তসহায়ক
photos