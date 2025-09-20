Zubeen Garg Death: ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন প্রেমিকা, হতাশায় ডুবেছিলেন জুবিন! এখন শোকে পাগল স্ত্রী...

Zubeen Garg Death: ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন প্রেমিকা, হতাশায় ডুবেছিলেন জুবিন! এখন শোকে পাগল স্ত্রী...
Zubeen Garg: রূপকথার মত ছিল প্রেমকাহিনি। ২০০২ সালে জুবিনের সঙ্গে সাতপাকে বাধা পড়েন তাঁরই অনুরাগী গরিমা। দীর্ঘদিনের পথচলা সঙ্গীর আকস্মিক প্রয়াণে শোকে বিধ্বস্ত স্ত্রী গরিমা।
জুবিনের অকালমৃত্যু
শোকস্তব্ধ গোটা দেশ
শোকস্তব্ধ স্ত্রী গরিমা
শোকস্তব্ধ স্ত্রী গরিমা
জুবিন এবং গরিমার প্রেমকাহিনি
জুবিন এবং গরিমার প্রেমকাহিনি
জুবিন এবং গরিমার প্রেমকাহিনি
প্রেম শুরুর পরেই জুবিন গরিমাকে বিয়ের জন্য প্রোপোজ করেন। কিন্তু অন্য অনেক সম্পর্কের মতো, তাদের সম্পর্কেও ছিল চড়াই-উতরাই। জানা যায়, গরিমার বাবা শুরুতে তাদের সম্পর্ক মেনে নেননি। তবে পরে তারা এই বাধা পার করে যখন আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্কে জড়ান, তখন গরিমা জুবিনের অস্থির স্বভাবের সঙ্গে মানিয়ে নিতে অসুবিধা বোধ করেন এবং সম্পর্ক থেকে সরে আসেন।
জুবিন এবং গরিমার প্রেমকাহিনি
