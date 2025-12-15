Messi in Kolkata: গর্বের স্টেডিয়ামে ১০ কোটির ক্ষতি! হিসেবনিকেশে আরও গড়বড়, মেসি-বিপর্যয়ে অনেক রহস্য...

Messi in Kolkata: গর্বের স্টেডিয়ামে ১০ কোটির ক্ষতি! হিসেবনিকেশে আরও গড়বড়, মেসি-বিপর্যয়ে অনেক রহস্য...
Yuva Bharati Messi Kolkata Incident: অনুষ্ঠানের আগের দিন দুপুরে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস যুবভারতীতে চার ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিলেন আয়োজক শতদ্রু দত্তর জন্য। মেসিকে নিয়ে ঠিক কী হবে, খুঁটিনাটি পরিকল্পনা জানার ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু শতদ্রু কিছুই জানাননি।
দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়: কত টাকার ক্ষতি হয়েছে মেসির অনুষ্ঠানে পণ্ড হওয়ায়? পূর্ত দফতরের কর্তারা এ নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনও মন্তব্য করতে চাননি। মন্তব্য করতে চাননি মন্ত্রী পুলক রায়ও। তবে একান্ত আলোচনায় সরকারি আধিকারিকেরা কেউ কেউ বলছেন, ১০ কোটির উপর চলে যেতে পারে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ। কেউ কেউ মনে করছেন, আরও অনেক বেশি। শুধুমাত্র চেয়ার ভাঙা হয়েছে বা স্টেডিয়ামের বিভিন্ন কাঠামোয় গণক্রোধ আছড়ে পড়েছে তা-ই নয়, সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে খেলার মাঠ। অ্যাথলেটিক ট্র্যাকও।
অনুষ্ঠানের আগের দিন দুপুরে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস যুবভারতীতে চার ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিলেন আয়োজক শতদ্রু দত্তর জন্য। মেসিকে নিয়ে ঠিক কী হবে, খুঁটিনাটি পরিকল্পনা জানার ইচ্ছা ছিল তাঁর। এধরনের বড় অনুষ্ঠান বা খেলা আগেও হয়েছে। বেসরকারি আয়োজকের থেকে চূড়ান্ত প্রস্তুতি জানার জন্য গিয়েছিলেন অরূপ। চার ঘণ্টা বসেছিলেন। বারবার শতদ্রুকে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। তিনি তখন যাননি। অন্যসূত্রে অরূপকে বলা হয়, সব ঠিক আছে। চিন্তার কিছু নেই। তখন বৈঠক হলে হয়তো মেসিদর্শনের ফাঁক থাকত না। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নামানো হল মেসির জন্য, অথচ পুলিসকে সবিস্তার কর্মসূচি ঠিকসময়ে যথাযথভাবে জানানো হল না। এই অন্ধকারে রাখার প্রবণতা কেন?
স্টেডিয়াম যারা ভাড়া নেয়, তাদের থেকে সরকার ১০ লক্ষ টাকা ডিপোজিট মানি হিসেবে জমা রাখে। স্টেডিয়ামের ক্ষতি হলে সেই টাকায় মেরামত করা হয়। শোনা যাচ্ছে, মেসি গোট ট্যুরের আয়োজক 'দ্য শতদ্রু দত্ত ইনিশিয়েটিভ' সংস্থার থেকে এই টাকা নাকি ক্রীড়াদফতর নেয়নি। কিছু বাড়তি সুবিধে পাওয়ার বিনিময়ে। ক্রীড়া দফতর কী নিয়েছে আর শতদ্রুর থেকে কী কী সুবিধে পেয়েছে, সেই চুক্তি প্রকাশ্যে আনার দাবিও উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।
শতক্রর ঘনিষ্ঠরা অবশ্য রবিবার জানাচ্ছেন, সরকারি নীতি মেনে ডিপোজ়িট দেওয়া থেকে স্টেডিয়াম ভাড়া বাবদ ১২ লক্ষ টাকা ও স্টেডিয়ামের ২০০ কর্মীর খাওয়া-দাওয়া বাবদ ৪ লক্ষ টাকা অনেক মাস আগেই জমা করে দিয়েছে আয়োজক সংস্থা। পাশাপাশি পুলিস, দমকল, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের যা প যা নীতি মেনে এগোনো দরকার তা-ও করেছে সংস্থাটি। শেষ সময়ের মিটিংয়ে ঠিক হয়েছিল মাঠের ভিতর সব মিলিয়ে ২১২ জনকে (নিরাপত্তা কর্মী, ভেন্ডারের লোকজন ও খেলোয়াড় ছাড়া) ঢোকার অনুমতি দেওয়া হবে। স্পেশাল কার্ডও সে ভাবেই ইস্যু হয়েছিল। প্রশ্ন হল, তার পরেও হাজারের বেশি মানুষ মাঠে ঢুকল কীভাবে?
রবিবার যুবভারতী ঘুরে দেখেন প্রাক্তন বিচারপতি অসীম কুমার রায়ের নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিটি। যাতে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং বিধাননগর পুলিসের বড় কর্তারা। এই কমিটি স্টেডিয়াম পরিদর্শনের পরে দীর্ঘ বৈঠকও করেছে। যদিও বেরিয়ে বিশেষ কোনও মন্তব্য করেননি কেউ। প্রাক্তন বিচারপতি রায় শুধু বলেছেন, ‘এখনই কাটাছেঁড়া করবেন না। আমরা সক্রিয়ভাবে সবদিক তদন্ত করে দেখছি। আমরা যা যা দেখেছি, তার নোট নিয়েছি। আমাদের রিপোর্টে সব কিছুর উল্লেখ থাকবে।’
পাশাপাশি রাজ্যপাল বলেছেন যে যেভাবেই হোক এর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া দরকার এবং এর পিছনে রাজ্য সরকার ক্রীড়ামন্ত্রী আয়োজক এদের প্রত্যেকের ব্যর্থতা রয়েছে। ঘটনার দিন ডিআইডি আইনশৃঙ্খলা জানিয়েছিলেন যে টাকা ফেরত এর জন্য শতদ্রু দত্তকে লিখিত দিতে বলা হয়েছে কোন কোন খাতে কি কিভাবে তার কাছে কত অর্থ এসেছিল তা জানতে চাওয়া হবে। এ ব্যাপারে রবিবার অসীম রায়কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি কিছু বলতে চাননি। তার কাছে স্পেসিফিক জানতে চাওয়া হয়েছিল যে টাকা ফেরানোর পদ্ধতি কি কীভাবে টাকা ফেরানো হবে এই প্রশ্ন করলে বিরক্ত হন তিনি।
এদিকে, আজ ১৫ ডিসেম্বর মেসি যাবেন দিল্লি। প্রথমে তিনি দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। যদিও সেই সময় জানা যায়নি এখনও। দুপুর ১.৩০টা থেকে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন মেসি। তাঁকে সংবর্ধিত করা হবে। পাশাপাশি, ইউরোপে গিয়ে তিনটি ট্রফি জেতা মিনার্ভা অ্যাকাডেমির ফুটবলারদের সংবর্ধিত করবেন মেসি নিজে। সেখানেও একটি কোচিং ক্লিনিকের কথা রয়েছে। স্টেডিয়ামের মাঝে একটি বিশেষ পিচ তৈরি করা হয়েছে। মোট দু’টি কোচিং ক্লিনিকে অংশ নেবেন মেসি। ফুটবলে শটও মারতে পারেন মেসি। একটি ম্যাচ হবে নয় বনাম নয় ফুটবলারের। বিকেলের দিকে ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা রয়েছে মেসির।
