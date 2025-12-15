Messi GOAT INDIA Tour 2025: আবার বিপর্যয়ে মেসি! ভারত সফরের শেষদিনে দিল্লির আকাশপথে দুর্যোগ...থেমে গেল...

Messi GOAT INDIA Tour 2025: আবার বিপর্যয়ে মেসি! ভারত সফরের শেষদিনে দিল্লির আকাশপথে দুর্যোগ...থেমে গেল...
Messi Tour got delayed in Delhi: মুম্বই, হায়দ্রাবাদ এবং কলকাতায় তার আকর্ষণীয় উপস্থিতির পর, দিল্লির ভক্তদের এই বিশ্বকাপ বিজয়ীকে দেখতে আরও কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে। মুম্বইতে, মেসি ক্রিকেট কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকার-এর পাশাপাশি বলিউডের তারকা এবং বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর সমাগম হয়েছিস স্টেডিয়ামে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির সংলগ্ন এলাকাগুলোতে সোমবার সকালেও ঘন ধোঁয়াশার চাদর ছেয়ে ছিল। বাতাসের মান 'গুরুতর' (Severe) শ্রেণিতে রয়ে গেছে, যার ফলে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় বিমান এবং ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে।
কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (CPCB)-এর তথ্য অনুযায়ী, জাতীয় রাজধানীতে সকাল ৬টায় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (AQI) ছিল ৪৫৬ – যা এই মৌসুমের দ্বিতীয়-সবচেয়ে খারাপ AQI।
লিওনেল মেসির (Leo Messi) বহু প্রতীক্ষিত 'G.O.A.T ইন্ডিয়া ট্যুর'-এর শেষ পর্বের জন্য দিল্লি সফর ঘন কুয়াশার কারণে আটকে গিয়েছে। এই কুয়াশার জেরে তার চার্টার্ড ফ্লাইটটি মুম্বই থেকেই উড়তে পারেনি। দেরি হওয়া সত্ত্বেও, দিল্লির ভক্তদের মধ্যে উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে, কারণ তারা অধীর আগ্রহে মেসির আগমন এবং তার 'G.O.A.T India Tour'-এর শেষ অধ্যায়ের জন্য অপেক্ষা করছে।
ভিডিয়োগুলোতে দেখা গেছে, দিল্লির অক্ষরধামের উপর বিষাক্ত বাতাসের পুরু স্তর, যেখানে AQI ছিল ৪৯৩। অন্যান্য ভিডিওগুলিতে বারাপুল্লা ফ্লাইওভার (AQI 433) এবং বারাকহাম্বা রোড (AQI 474)-সহ বহু এলাকায় কম দৃশ্যমানতা ধরা পড়েছে।
ভারতের আবহাওয়া দপ্তর (IMD) আজ ঘন ধোঁয়াশার জন্য একটি 'অরেঞ্জ' সতর্কতা জারি করেছে।
আর্জেন্টাইন ফুটবল সুপারস্টার লিও মেসি, তিন-শহরের ভারত সফরের দ্বিতীয় দিনে মুম্বইতে ছিলেন। আজ দিনের শুরুতে রাজধানী দিল্লিতে অবতরণ করার কথা ছিল। তবে, প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ফ্লাইটটি স্থগিত করতে বাধ্য হয়। মেসি বর্তমানে মুম্বাই বিমানবন্দরে আছেন এবং খুব শীঘ্রই দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। দিল্লিতে তিনি ফিরোজ শাহ কোটলা স্টেডিয়ামে একটি টিকিটযুক্ত ইভেন্টে অংশ নেবেন।
এর আগে কলকাতায় মেসির সফর ছিল শুধুই বিপর্যয়। সল্টলেক স্টেডিয়ামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, যেখানে ভক্তরা সেসিকে দেখতে না পেয়ে আসন ভেঙে ফেলে এবং জলের বোতল ছোড়াছুড়ি, বার পোস্টের জাল ছেড়া এবং মারামারি ধস্তাধস্তি হয়। ইভেন্টের কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদদের ভিড়ে আটকে থাকা মেসিকে এক ঝলক দেখতে তাদের লড়াই করতে হয়েছিল।
বিমান ও ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত
বিষাক্ত ধোঁয়াশার পুরু স্তরের কারণে রাজধানীতে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে:
ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট FlightRadar24 এর তথ্য অনুসারে, কমপক্ষে ১০০টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে এবং দিল্লি বিমানবন্দরে ৩০০টিরও বেশি ফ্লাইট লেট হয়েছে।
দিল্লি বিমানবন্দর যাত্রীদের জন্য একটি পরামর্শ জারি করেছে: 'ঘন কুয়াশার কারণে, ফ্লাইট পরিচালনায় সমস্যা হতে পারে। যাত্রীদের অসুবিধা কমাতে আমরা সব পক্ষের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছি। সর্বশেষ ফ্লাইটের আপডেটের জন্য যাত্রীদের নিজ নিজ এয়ারলাইন্সের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'
ইন্ডিগো এয়ারলাইনসও একটি পরামর্শে জানিয়েছে যে, নিরাপত্তার জন্য কিছু ফ্লাইট বাতিল করা হতে পারে এবং যাত্রীদের বিমানবন্দর পর্যন্ত যাওয়ার জন্য অতিরিক্ত সময় নিয়ে বের হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে, কারণ ধোঁয়াশার কারণে রাস্তায় যান চলাচল ধীর হতে পারে।
এয়ার ইন্ডিয়া তাদের পরামর্শে জানিয়েছে, 'ঘন কুয়াশার কারণে কম দৃশ্যমানতা দিল্লি এবং উত্তর ভারতের কিছু অংশে বিমান চলাচলক বিঘ্নিত করছে।'
কম দৃশ্যমানতার কারণে দিল্লি থেকে আসা ও ছেড়ে যাওয়া ৯০টিরও বেশি ট্রেন ছয় থেকে সাত ঘন্টা বিলম্বিত হয়েছে।
দূষণ নিয়ন্ত্রণে কড়া ব্যবস্থা (GRAP-এর স্টেজ IV)
কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (CAQM) শনিবার আবহাওয়ার প্রতিকূলতার মধ্যে দূষণের মাত্রা মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ায় তাদের বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান (GRAP)-এর অধীনে সবচেয়ে কঠোর ব্যবস্থা (স্টেজ IV) কার্যকর করেছে। এই ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে:
দিল্লি-এনসিআর-এ সমস্ত নির্মাণ ও ভাঙার (Construction and Demolition) কাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
দিল্লি সরকার সরকারি ও বেসরকারি অফিসের ৫০ শতাংশ কর্মীকে বাড়ি থেকে কাজ (Work From Home) করার নির্দেশ দিয়েছে।
দশম শ্রেণি ছাড়া একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত স্কুলকে হাইব্রিড মোডে (শারীরিক ও অনলাইন উভয়ই) ক্লাস পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
