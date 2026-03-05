English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
  • India vs England T20 World Cup Semi-Final: ১২৩-৯২, আজ আরবসাগরের তীরে কে হাসবে শেষ হাসি? সেমিফাইনালের চিত্রনাট্য আগেই লিখেছে অদৃশ্য প্রোটাগনিস্ট

India vs England T20 World Cup Semi-Final: ১২৩-৯২, আজ আরবসাগরের তীরে কে হাসবে শেষ হাসি? সেমিফাইনালের চিত্রনাট্য আগেই লিখেছে অদৃশ্য প্রোটাগনিস্ট

India vs England Semi Final 2026: আর কয়েক ঘণ্টা পরেই আরবসাগরের তীরে মহারণ। জিতলেই ফাইনালের টিকিট। তবে ওয়াংখেড়েতে কী হতে চলেছে, তা আগেই নাকি লেখা হয়ে গিয়েছে। 

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 5, 2026, 04:24 PM IST
India vs England T20 World Cup Semi-Final: ১২৩-৯২, আজ আরবসাগরের তীরে কে হাসবে শেষ হাসি? সেমিফাইনালের চিত্রনাট্য আগেই লিখেছে অদৃশ্য প্রোটাগনিস্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লক্ষ্মীবারে আরবসাগরের তীরে সূর্যাস্ত হবে ঠিক পৌনে ৭টায়। ১১ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের দিনের আলো মুছে জ্বলে উঠবে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইটগুলি। আলোকমালায় উদ্ভাসিত মাঠে সূর্যকুমার যাদবের ভারত ও হ্যারি ব্রুকের ইংল্যান্ডের মহারণ। বৃহস্পতিবার যে জিতবে সে, আগামী রবিবার নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলবে অমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে।

Add Zee News as a Preferred Source

আজ আরবসাগরের তীরে কে হাসবে শেষ হাসি?

পরিসংখ্যান বলছে আইকনিক ভেন্যুতে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ হয়েই গিয়েছে। কারণ এক অদৃশ্য প্রোটাগনিস্টই মুম্বইয়ে নিয়ন্তা। ওয়াংখেড়েতে বিশ্বকাপ নকআউটের হাই-ভোল্টেজ ম্যাচের সঙ্গে জড়িয়ে টস ফ্যাক্টর। যা ভীষণ ভাবেই কৌশলগত পছন্দের বিষয় হবে দুই দলের। ওয়াংখেড়ের সঙ্গে জড়িয়ে ভূগোল। এই মাঠ কিন্তু ওয়াটারফ্রন্ট প্রপার্টি। উপকূলের কাছাকাছি এক অনন্য বায়ুমণ্ডলীয় ফাঁদ তৈরি করে। মুম্বইতে সন্ধ্যার তাপমাত্রা কমার সঙ্গেই আরব সাগর থেকে আসা উচ্চ আর্দ্রতা তার শিশির বিন্দুতে পৌঁছে এবং খেলার পৃষ্ঠে দ্রুত ঘনীভূত হয়। আউটফিল্ডে থাকে আর্দ্রতা।

আরও পড়ুন: দক্ষিণ আফ্রিকাকে 'চোকার্স' বানিয়ে অ্যালেনের সেঞ্চুরিতে বিশ্বকাপের ফাইনালে বুক ফুলিয়ে নিউ জিল্যান্ড...

কী বলছে ওয়াংখেড়ের পরিসংখ্যান

ফিল্ডিং দলের ক্ষেত্রে ক্রিকেট বলকে সাবানের বারের মতো কিছু একটাতে রূপান্তরিত করে। স্পিনাররা গ্রিপিং নিয়ে খাবি খায়। অন্যদিকে ফাস্ট বোলারদের বল রিলিজের সময়ে লড়তে হয়। এর ঠিক উল্টোদিকে, যে দল রান তাড়া করছে, তাদের কাছে ভেজা ঘাস লুব্রিকেন্ট হিসেবে কাজ করে, বলটি পৃষ্ঠ থেকে সরে গিয়ে ব্যাটে প্রবল গতিতে আঘাত করতে দেয়, যা ফ্লাডলাইটে স্ট্রোকপ্লেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে অনেক সহজ করে দেয়। ইতিহাস বলছে ওয়াংখেড়ের পরিসংখ্যান একটি স্পষ্ট গল্প বলে। সামগ্রিকভাবে, টি-টোয়েন্টিতে, প্রথমে ফিল্ডিং করা দল ১২৩ বার জিতেছে, যেখানে প্রথমে ব্যাট করা দল ৯২ বার জিতেছে। যদিও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কিছুটা অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। রান তাড়া করে জেতার চেনা টেমপ্লেট ঠিক মেলেনি। আগে ব্যাট করা দলগুলি সাতবারের মধ্যে তিনবারই রান ডিফেন্ড করে জিতেছে। আমেরিকার বিরুদ্ধে ভারতের টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচ যদি দেখা যায় তাহলে ভারত টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে ৯ উইকেটে ১৬১ রান তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত ২৯ রানে জেতে ভারত। এরপর রাতের ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩০ রানে জিতেছিল ১৯৬ রান ডিফেমন্ড করে। এরপর জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ২৫৪ রান করে উইন্ডিজ ১০৭ রান জিতেছিল।

শিশির কোনও ফ্যাক্টর হবে?

প্রায় নিশ্চিতভাবেই। বিশেষ করে রাত ৮টার পর। মুম্বাইয়ের বাতাসে আর্দ্রতা থাকবে বলেই আশা করা হচ্ছে, যা আরও একটি গরম দিনের প্রতিশ্রুত। এদিন দিনের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকার পূর্বাভাস রয়েছে। ভারতের বোলিং কোচ, মর্নি মর্কেল বলছেন, 'আমি মনে করি শিশির সবসময়ই বড় চিন্তার কারণ। তবে এটা এমনই বিষয়, যা আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। যেমন- টস। আমার মনে হয় ওয়াংখেড়েতে সবসময়ই অতিরিক্ত বাউন্স থাকে। ছেলেরা বাউন্সের উপর আস্থা রাখতে পারে এবং লাইনে খেলতে হবে। কিন্তু এটা বলার সময়ে এও বলব, একজন বোলারেরও  খেলায় থাকার সুযোগ থাকে।  এত ছোট মাঠে ভুলের ব্যবধান খুবই কম। বল ট্রাভেল করে। ফলে আপনাকে কেবল সেই ওভারে সত্যিই লড়াই করতে হবে, মুহূর্তের মধ্যে থাকতে হবে এবং প্রতিটি বলের সঙ্গে  প্রতিযোগিতা করতে হবে, কারণ একজন ব্যাটারের শক্তি এই মাঠে তার দুর্বলতাও হয়ে উঠতে পারে।' তবে কিউরেটররা পিচে অল্প ঘাস রেখেছেন। ওয়াংখেড়ের চেনা গতি এবং বাউন্স থাকবে। আর প্রচণ্ড গরমের সঙ্গে মিশে তা হবে দ্বিমুখী তরোয়াল। 
প্রথম ইনিংসে পিচ শক্ত থাকবে। দ্বিতীয় ইনিংসে বাতাস ঠান্ডা হয়ে গেলে ভারী শিশিরের আদর্শ পরিবেশ তৈরি করবে।

স্পিন বনাম পেস

সম্ভবত সূর্যকুমার এবং ব্রুকের জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় তথ্য-বোলিং ধরণের দক্ষতার পরিবর্তন। ঐতিহাসিক ভাবে ওয়াংখেড়েতে পেস প্রাধান্য পেয়েছে, উইকেটে প্রায় ২:১ অনুপাতে স্পিনকে ছাড়িয়ে গিয়েছে (১৬৩৫ থেকে ৭৮১)। 

তবে এই টুর্নামেন্টে, ব্যবধান প্রায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে:

স্পিনাররা: ২৪.৬৫ গড়ে ৪০ উইকেট পেয়েছেন (ইকোনমি: ৮.০১)

পেসাররা: ২৭.০০ গড়ে ৪৩ উইকেট পেয়েছেন। (ইকোনমি: ৯.১০)

যদি এদিন তাড়াতাড়ি ভারী শিশির চলে আসে, তাহলে এই স্পিনাররাই বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। 
 
টস: চাপ বনাম শতাংশ

দুই অধিনায়কের জন্য টসের সিদ্ধান্তে এক কঠিন মানসিক টানাপোড়েন জড়িত।

প্রথমে ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে: বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে, বোর্ডে রানের চাপ এক মানসিক চাপ তৈরি করবে যা রান তাড়া করা দলকে দমিয়ে রাখতে পারে। যদি পিচ টুর্নামেন্টের প্রাথমিক পর্যায়ের মতোই ট্রিকি থাকে, তাহলে ১৭০ রান অবশ্যই ম্যাচজয়ী স্কোর হতে পারে।

প্রথমে ফিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে: শিশিরের কারণ মুম্বইয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী কৌশলগত সুবিধা। যদি আর্দ্রতা দ্বিতীয় ইনিংসকে বোলারদের জন্য দুঃস্বপ্নে পরিণত করে, এমনকী একটি বিশাল স্কোরও আপেক্ষিক ভাবে সহজেই তাড়া করা যেতে পারে।

মুম্বইতে উত্তাপ তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, টস জিততে থাকা অধিনায়ককে ভাবতে হবে সেমিফাইনালের স্কোরবোর্ডের চাপ নাকি ওয়াংখেড়ের উপকূলীয় কুয়াশা।

আরও পড়ুন: ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই হাই তুলেছেন, আবার কিংবদন্তি ইমরানের সঙ্গেও উচ্চারিত হয় নাম, এবার হেড কোচ!

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
india vs england t20 world cup semi final 2026india vs england t20 world cup semi final matchindia vs england t20 world cup 2026 semi finalindia vs england t20 world cup
পরবর্তী
খবর

T20 World Cup 2026: দক্ষিণ আফ্রিকাকে 'চোকার্স' বানিয়ে অ্যালেনের সেঞ্চুরিতে বিশ্বকাপের ফাইনালে বুক ফুলিয়ে নিউ জিল্যান্ড...
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Assembly Election 2026: রবিবারই ফুলবেঞ্চ নিয়ে বাংলায় আসছেন চিফ ইলেকশন কমিশনার জ্...