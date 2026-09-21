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WATCH: সোনা...সোনা...সোনা, ১৪১ কোটির দেশকে গর্বিত করল মাত্র ১৩-র স্কুলছাত্রী! অবিশ্বাস্য রেকর্ড করেই এশিয়াড চ্যাম্পিয়ন

অবিশ্বাস্য টাইমিংয়ে এশিয়াড চ্যাম্পিয়ন হয়ে ১৪১ কোটির দেশকে গর্বিত করল ১৩-র স্কুলছাত্রী! সোনা গলায় ঝুলিয়ে জানিয়ে দিল পাখির চোখ অলিম্পিক্স

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 21, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 03:01 PM IST
WATCH: সোনা...সোনা...সোনা, ১৪১ কোটির দেশকে গর্বিত করল মাত্র ১৩-র স্কুলছাত্রী! অবিশ্বাস্য রেকর্ড করেই এশিয়াড চ্যাম্পিয়ন
Image Credit: জল দাপাচ্ছেন ইউ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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