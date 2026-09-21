/WATCH: সোনা...সোনা...সোনা, ১৪১ কোটির দেশকে গর্বিত করল মাত্র ১৩-র স্কুলছাত্রী! অবিশ্বাস্য রেকর্ড করেই এশিয়াড চ্যাম্পিয়ন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাত্র ১৩ বছর বয়সে এশিয়ান গেমস চ্যাম্পিয়ন হল চিনের ইউ জিদি। মেয়েদের সাঁতারের ২০০ মিটার বাটারফ্লাই ইভেন্টের ফাইনালে চমকে দেওয়া পারফরম্য়ান্স করেছে। ২: ৫.০৮ ইভেন্ট শেষ করে গেমস রেকর্ড করল এবং দ্বিতীয় স্থানে থাকা চ্যাং মোহনের চেয়ে তিন সেকেন্ডেরও বেশি ব্যবধানে জিতেছে সে। আগামী মাসেই ইউ ১৪ বছরে পা দেবে। এই কিশোরী তিন বছর আগে তারই স্বদেশি ঝাং ইউফেইয়ের গড়া এশিয়ান গেমসের রেকর্ডটি প্রায় আধা সেকেন্ড কমিয়ে আনে। ২০২৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলসে রয়েছে অলিম্পিক্স। তার দু'বছরেরও কম সময়ের আগে ইউয়ের এশিয়াড জয় দারুণ তাত্পর্যপূর্ণ। যেখানে ইউ সাঁতারের সবচেয়ে বড় মঞ্চে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। ইতোমধ্যে খেলাধুলোর এলিটদের দরজায় কড়া নাড়ছে সে।
চমকে দেওয়া পারফরম্যান্স ইউয়ের
২০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে তার ২:০৫.০৮ সময় কিন্তু অবিশ্বাস্য টাইমিং। কানাডার সামার ম্যাকিন্টোশের ২:০১.৬৫ এর বিশ্বরেকর্ড থেকেও চার সেকেন্ডে কম! মাত্র ১৩ বছর বয়সী সাঁতারুর এই ব্যবধানই আভাস দেয় যে, উন্নতির জন্য এখনও সে কত সময় পাবে৷ ইউ ইতোমধ্যেই বিশ্ব মঞ্চে ইতিহাস তৈরি করেছে৷ বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে ১২ বছর বয়সে চিনের রিলে দলের সদস্য় হিসেবে ব্রোঞ্জ জেতার পরে তিনি সাঁতারের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ পদকজয়ী হয়েছিল। তবে ইউয়ের এশিয়ান গেমসের সোনা অবশ্য আলাদা। যা ছিল তার প্রথম বিরাট ব্যক্তিগত শিরোনাম, তাও আবার গেমস রেকর্ড করে। ইউয়ের উত্থানও এমন সময়ে এল যখন চিনা সাঁতারে বিশ্বের প্রধান শক্তি হিসাবে তার অবস্থানকে শক্তিশালী করছে। চিন এশিয়ান গেমসের প্রতিযোগিতার প্রথম রাতে সাতটি সাঁতারের প্রতিযোগিতায় ছ'টি সোনা জিতেছে। যার মধ্যে ইউয়ের অসাধারণ পারফরম্যান্স রয়েছে ৷
ইউ আরও ভালো করতেই মরিয়া
কিশোরী ইউ কেবল সেই সাফল্যের অংশ হয়ে সন্তুষ্ট নয়৷ খেলার পর সে বলছে, 'আমি আশা করি আরও দ্রুত সাঁতার কাটতে পারব। আমি এখানে আমার সময় ০.৯ সেকেন্ডের উন্নতি করেছি, এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমি পরেরবার আরও ভাল পারফর্ম করব।' ইউয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইতোমধ্যেই পরিষ্কার। ইউ বলেছে যে, সে নিজেকে অলিম্পিক্স পোডিয়ামের শীর্ষে দেখতে চায়৷ তার সংযোজন, 'আমি দিনের পর দিন কঠোর প্রশিক্ষণ করেছি৷ সাফল্য কখনই রাতারাতি আসে না।' সাঁতার বিশ্বে নিজের নাম সোনালি হরফে লিখিয়ে নিল ইউ।
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