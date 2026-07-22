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'ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার জন্য গলা ফাটিয়েছি, লেট'স চিয়ার ফর ইন্ডিয়ান ফুটবল'....

Durand Cup 2026: আগামী ২৫  জুলাই থেকে ২৩ অগাস্ট পর্যন্ত কলকাতা, রাঁচি, গুয়াহাটি, শিলং এবং ইম্ফলে অনুষ্ঠিত হবে এবারের টুর্নামেন্ট। শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনীর একটি দল-সহ মোট ২৪টি দল ৬টি ভেন্যুতে মোট ৪৩টি ম্যাচে একে অপরের মুখোমুখি হবে। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 22, 2026, 10:22 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:35 PM IST
'ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার জন্য গলা ফাটিয়েছি, লেট'স চিয়ার ফর ইন্ডিয়ান ফুটবল'....

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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