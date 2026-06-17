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FOOTBALL DEADLIEST DISASTER: ৩২৮ জনের মৃত্যু, আহত ৪০০০!‌ গোল বাতিল হতেই রণক্ষেত্র স্টেডিয়াম... ৩০ দিনের জরুরি অবস্থার ঘোষণা

FOOTBALL DEADLIEST DISASTER: ফুটবলের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াল ও চরন মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি আজও ভোলেনি মানুষ। আসুন একবার ইতিহাসে ফেরা যাক।

Written BySUBHAPAM SAHA
Published: Jun 17, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:38 PM IST
FOOTBALL DEADLIEST DISASTER: ৩২৮ জনের মৃত্যু, আহত ৪০০০!‌ গোল বাতিল হতেই রণক্ষেত্র স্টেডিয়াম... ৩০ দিনের জরুরি অবস্থার ঘোষণা

About the Author

SUBHAPAM SAHA

SUBHAPAM SAHA

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৫ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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