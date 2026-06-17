/FOOTBALL DEADLIEST DISASTER: ৩২৮ জনের মৃত্যু, আহত ৪০০০!‌ গোল বাতিল হতেই রণক্ষেত্র স্টেডিয়াম... ৩০ দিনের জরুরি অবস্থার ঘোষণা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেখতে দেখতে সপ্তম দিনে পা দিল চলতি ২৩ তম ফুটবল বিশ্বকাপের (FIFA World Cup 2026) আসর। এবারের 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ইভেন্ট। ৪৮ দেশের মহাযুদ্ধ চলছে আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডায় একসঙ্গে। এখনও পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই কেটেছে বিশ্বকাপ। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার এখনও ঘটেনি বলেই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত এমনই খবর। গতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপের অভিযান শুরু করেছে আলজেরিয়াকে ৩-০ উড়িয়ে। আর এই আর্জেন্টিনা দলই কিন্তু জড়িয়ে রয়েছে ফুটবলের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ ও মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির সঙ্গে। আসুন একবার ইতিহাসে ফেরা যাক।
অভিশপ্ত সেই দিনের ঘটনা
১৯৬৪ সালের ২৪ মে। পেরুর রাজধানী লিমায় এস্তাদিও ন্যাসিওনালে দক্ষিণ আমেরিকান অলিম্পিক্সের বাছাইপর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল আর্জেন্টিনা ও পেরু। সেই ম্যাচ কেড়ে নিয়েছিল ৩২৮ জনের প্রাণ, আহত হয়েছিলেন ৪০০০ জন। যা অ্যাসোসিয়েশন ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাণঘাতী ট্র্যাজেডি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত। সেদিন ৫৩ হাজার দর্শক এসেছিলেন খেলা দেখতে। পেরু ০-১ পিছিয়ে ছিল। নির্ধারিত সময়ের ছ'মিনিট যখন বাকি, তখন উরুগুয়ের রেফারি অ্যাঞ্জেল পাজোস ফাউলের কারণে পেরুর সমতাসূচক গোলটি বাতিল করেন। রেফারির সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে ভিক্টর মেলাসিও ভাসকোয়েজ (যিনি বোম্বা নামে পরিচিত ছিলেন) নামের এক সমর্থক রেফারিকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যেই মাঠে ঢুকে পড়েছিলেন। তাঁর পিছু নেন আরেকজন পেরুর সমর্থক। মাঠে ঢুকে পড়া এই ব্যক্তিদের উপর পুলিসের নির্মম পদক্ষেপ দর্শকদের প্রচণ্ড তাতিয়ে দিয়েছিল, এর পরেই মাঠে মানুষের ঢল নেমে এসেছিল। এবং গ্যালারি থেকে বৃষ্টির মতো বিভিন্ন বস্তু ছুঁড়ে মারা হতে থাকে।
ভয়ংকর অবস্থাই হয়েছিল
বিদ্রোহী দর্শকদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিস গ্যালারির জনাকীর্ণ অংশে সরাসরি ডজন ডজন কাঁদানে গ্যাসের ক্যানিস্টার ছুড়তে থাকে। বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায়। সাময়িক অন্ধত্বের আঁধারে চলে যান অনেকে। এর ফলে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রাণ বাঁচাতে হাজার হাজার দর্শক সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার সময় হুড়োহুড়ি করে ফেলেন। পদপিষ্টের ঘটনাও ঘটে। প্রাণভয়ে ছুটতে থাকা দর্শকরা জানতেনও না যে, টানেলের শেষ প্রান্তে থাকা স্টেডিয়ামের বিশাল ঢেউখেলানো স্টিলের শাটার বা এক্সিট গেটগুলি শক্ত ভাবে তালা দিয়ে বন্ধ ছিল। পিছনের হাজার হাজার মানুষের প্রবল চাপে সামনের সারির দর্শকরা স্টিলের গেটের গায়ে প্রচণ্ড ভাবে ধাক্কা খান এবং শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়েন। অধিকাংশ ভুক্তভোগী অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ কিংবা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যান। ভিড়ের চাপে যখন স্টিলের দরজাগুলো শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ে, তখন সেই কাঠামোগত বিপর্যয়ের ফলে শত শত মানুষ স্তূপাকারে রাস্তায় ছিটকে পড়ে। এরপর ক্ষুব্ধ জনতা পুলিসের একাধিক ভবন ও যানবাহনকে লক্ষ্য করতে শুরু করে। তারা বেশ কয়েকটি বাড়িতে (যার মধ্যে একটি ইটের কারখানাও ছিল) আগুন ধরিয়ে দেয় এবং গাড়ি উল্টে ফেলেন।
লিমার রাজধানীর নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে পেরুর সরকার অবিলম্বে ৩০ দিনের জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে এবং সাংবিধানিক অধিকার বা সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থগিত করে। টিয়ার গ্যাস ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া পুলিস কমান্ডার হোর্হে দে আজামবুজাকে পরবর্তীতে তাঁর দায়িত্বহীন আচরণের দায়ে ৩০ মাসের কারাদণ্ডও দেওয়া হয়। এই বিপর্যয়টি মূলত ভিড় নিয়ন্ত্রণে পুলিশের কঠোর কৌশল এবং স্টেডিয়ামের ত্রুটিপূর্ণ নকশার সম্মিলিত প্রভাবে ঘটেছিল।