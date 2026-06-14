Indian Origin Footballer FIFA World Cup 2026: অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে বিশ্বকাপ খেললেন এক 'ভারতীয়'! তুর্কিয়ের বিরুদ্ধে সকারুজদের জয়ে ইতিহাসে কে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের কোটি কোটি মানুষ দেখছেন 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'। ভারত ফুটবল বিশ্বকাপে (FIFA World Cup 2026) নেই এই কথা বলা কিন্তু যথার্থ হবে না। কারণ এবার তেইশতম কাপযুদ্ধের আসরে এমন তিন ফুটবলার আছেন, যাঁদের শিকড় এই ভারতের মাটিতেই গভীর ভাবে ও অবিসংবাদিত ভাবে প্রোথিত।
তাঁরা তাহসিন মহম্মদ জামশিদ (Tahsin Mohammed Jamshid) সরপ্রীত সিং (Sarpreet Singh) এবং নিশান ভেলুপিল্লাই (Nishan Velupillay)। এই তিন ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের কারোর শিকড় পঞ্জাবে তো কারোর শিকড় কেরলমে। আর এবার চর্চায় নিশান ভেলুপিল্লাই। চলতি বিশ্বকাপে খেলা প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলার হিসেবে ইতিহাস লিখলেন তিনি।
নিশান এদিন নামলেন ৬১ মিনিটে
রবিবার ১৪ জানুয়ারি, কানাডার বিসি প্লেস স্টেডিয়ামে গ্রুপ ডি-র ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া-তুর্কিয়ে। সকারুজরা শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে ২-০ হারিয়ে চমকে দিয়েছে তাদের আগুনে ফুটবলে। ২৭ মিনিটে নেস্টরি ইরানকুন্দা এবং ৭৫ মিনিটে কনর মেটকাফ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে স্কোরশিটে নাম লিখিয়েছেন। খেলার ৬১ মিনিটে অজি কোচ টনি পোপোভিচ, ইরানকুন্দার জায়গায় নামান নিশানকে। ২৫ বছরের ফুটবলার অস্ট্রেলীয় দলের অন্যতম উজ্জ্বল তরুণ প্রতিভা হওয়া সত্ত্বেও এদিন তাঁর আক্রমণাত্মক দক্ষতার খুব একটা ছাপ রাখতে পারেননি। মূলত দল যাতে আর গোল হজম না করে, সেই দায়িত্বই দেওয়া হয়েছিল এই উইঙ্গারকে।
নিশানের সম্বন্ধে অল্প দু'এক কথা
নিশানের যাত্রা ঘরোয়া ফুটবলে তাঁর অদম্য দৃঢ়তারই এক অনন্য উপাখ্যান। মেলবোর্নে জন্মানো নিশানের মা গিলিয়ান ভেলুপিল্লাই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। এবং তাঁর বাবা শ্রীলঙ্কান তামিল বংশোদ্ভূত মালয়েশীয়। অস্ট্রেলিয়ান এ-লিগের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দল মেলবোর্ন ভিক্টরির হয়ে নিজের অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়েছেন। প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভাগ ভেদ করা, নিখুঁত গোলমুখী পাস বাড়ানো এবং দলের প্রয়োজনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গোল করার সহজাত দক্ষতাই তাঁকে আলাদা করেছে। পোপোভিচকে বাধ্য করেছে তাঁকে বিশ্বকাপের দলে রাখতে।
নিশান জাতীয় দলের সঙ্গে ২ বছর
নিশানের আন্তর্জাতিক অভিষেক ছিল রূপকথার মতো। ২০২৪ সালের শেষের দিকে চিনের বিরুদ্ধে এএফসি বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে তিনি সিনিয়র দলের হয়ে ডেবিউ করেছিলেন। মাঠে নামার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি দলের জয়সূচক গোল করেন, যা অস্ট্রেলিয়ার ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জনের সম্ভাবনাকে আরও সুদৃঢ় করে তুলেছিল। নিশান দেশের হয়ে ৮ ম্যাচ খেলে ফেলেলন।
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