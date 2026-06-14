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Indian Origin Footballer FIFA World Cup 2026: অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে বিশ্বকাপ খেললেন এক 'ভারতীয়'! তুর্কিয়ের বিরুদ্ধে সকারুজদের জয়ে ইতিহাসে কে?

Nishan Velupillay: চলতি বিশ্বকাপে ইতিহাস লিখলেন নিশান ভেলুপিল্লাই। ২৫ বছরের 'ভারতীয়' ফুটবলার খেললেন তুর্কিয়ের বিরুদ্ধে!

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 14, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:43 PM IST
Indian Origin Footballer FIFA World Cup 2026: অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে বিশ্বকাপ খেললেন এক 'ভারতীয়'! তুর্কিয়ের বিরুদ্ধে সকারুজদের জয়ে ইতিহাসে কে?
Image Credit: নিশান ভেলুপিল্লাইয়ের আলিঙ্গনে নেস্টরি ইরানকুন্দা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে বিশ্বকাপ খেললেন এক 'ভারতীয়'! সকারুজদের জয়ে ইতিহাসে কে?
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