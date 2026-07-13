/২০৩০ সালে ৬৪ দলের মহাবিশ্বকাপ! ১২৮ ম্যাচের টুর্নামেন্ট, শতবর্ষের নীলনকশা তৈরি ফিফার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৯৯৮ থেকে ২০২২। ২৪ বছরের টাইমলাইনে পুরুষদের ৭টি বিশ্বকাপ হয়েছে। ১৯৯৮, ২০০২, ২০০৬, ২০১০, ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২২ সালের কাপযুদ্ধ দেখেছে ৩২ দলের ফরম্যাট। চলতি বিশ্বকাপে আরও ১৬ দল জুড়ে মোট ৪৮ দলের কাপযুদ্ধ হচ্ছে। যা ঐতিহাসিক। এতগুলি দল নিয়ে এর আগে কখনই বিশ্বকাপ হয়নি। তবে ফিফা কিন্তু থামছে না। এবার ৬৪ দলের বিশ্বকাপের নীলনকশাও ছকে ফেলেছে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। যার মানে ৩২ দলের চেনা ফরম্যাটের দ্বিগুণ দলই ফুটবল শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে নামবে।
কী বলছেন জিয়ান্নি ইনফান্তিনো?
ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বিশ্বকাপের সম্প্রসারণের প্রসঙ্গে কথা বলেছেন সম্প্রতি। তিনি সুইস সম্প্রচারক ব্ল্যু স্পোর্টকে জানিয়েছেন, ' দেখুন বিশ্বকাপ আয়োজনের ক্ষেত্রে এটা মনে রাখা জরুরি যে, আয়োজন হতে হবে পুরো বিশ্বের জন্য। কেবল ইউরোপ বা দক্ষিণ আমেরিকার বিষয় হলে চলবে না। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বকাপ হবে পুরো বিশ্বের। প্রতিটি দেশেরই বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার স্বপ্ন দেখার সুযোগ থাকা উচিত। আমরা দেখছি যে দলগুলির খেলার মান অত্যন্ত উপরের দিকে এবং বিশ্বজুড়ে ক্রমাগত আরও উন্নত হচ্ছে। ছোট দেশগুলিকে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের সুযোগ না দিলে তাদের নিজেদের উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখার আগ্রহও হারিয়ে যেতে পারে। এই বিশ্বকাপ শেষ হলে আমরা নিশ্চিত ভাবেই ৬৪ দলের বিশ্বকাপ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটির সঙ্গে আলোচনা করব।'
৩২ দলের বদলে ৬৪ দেশের বিশ্বকাপ
৬৪ দলের বিশ্বকাপ আয়োজনের বিষয়টি গতবছর মার্চে এসেছিল সামনে। দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবল কনফেডারেশন (কনমেবল) ২০৩০ সালে অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্বকাপের পরিধি বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিল। সেই বছর টুর্নামেন্ট পা দেবে ১০০ বছরে। এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্কে গিয়েছিলেন ইনফান্তিনো। কনমেবলের প্রেসিডেন্ট আলেহান্দ্রো ডোমিনগুয়েজের সঙ্গেই ছিলেন আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। ছিলেন প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়ের প্রেসিডেন্টরাও। সেই সময়ে আলেহান্দ্রো বলেছিলেন, 'আমরা ২০৩০ সালের এক ঐতিহাসিক বিশ্বকাপের প্রত্যাশায়। আমরা ঐক্য, সৃজনশীলতা এবং বড় স্বপ্ন দেখার আহ্বান জানাতে চাই। কারণ ফুটবল যখন সবার অংশগ্রহণে উদযাপিত হয়, তখন সেই উৎসবটি হয়ে ওঠে প্রকৃত অর্থে বিশ্বজনীন।'
রয়েছে মহাযজ্ঞের বিরোধীতাও
২০২৫ সালের এপ্রিলে কনকাকাফ প্রেসিডেন্ট ভিক্টর মন্টাগ্লিয়ানি বলেছিলেন, 'আমি মনে করি না যে, পুরুষদের বিশ্বকাপ ৬৪ দলের করলে টুর্নামেন্ট কিংবা ফুটবলের সামগ্রিক কাঠামোর জন্য সঠিক পদক্ষেপ হবে। জাতীয় দল থেকে শুরু করে ক্লাব প্রতিযোগিতা, লিগ ও খেলোয়াড় মিলিয়েই বলছি।' উয়েফা প্রেসিডেন্ট আলেকসান্দার সেফেরিন এই প্রস্তাবকে 'ব্যাড আইডিয়া' বলেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ৬৪ দলের বিশ্বকাপ যদি হয়, তাহলে ১২৮ ম্যাচ দেখা যাবে টুর্নামেন্টে। ২০৩০ সালে শতর্বষের বিশ্বকাপ হবে ৬ দেশে। আয়োজনে স্পেন, পর্তুগাল, মরক্কো, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও প্যারাগুয়ে
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)