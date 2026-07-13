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২০৩০ সালে ৬৪ দলের মহাবিশ্বকাপ! ১২৮ ম্যাচের টুর্নামেন্ট, শতবর্ষের নীলনকশা তৈরি ফিফার

২০৩০ সাল হতে চলেছে বিশেষ। বিশ্বকাপের ১০০ বছর পূর্তি। আর সেই আসর ঐতিহাসিক করে তোলারই নীলনকশা ছকে ফেলল ফিফা। ৬৪ দলের কাপযুদ্ধের কথাই ভাবছে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 13, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:11 PM IST
২০৩০ সালে ৬৪ দলের মহাবিশ্বকাপ! ১২৮ ম্যাচের টুর্নামেন্ট, শতবর্ষের নীলনকশা তৈরি ফিফার
Image Credit: ৬৪ দলের বিশ্বকাপ!Source: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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