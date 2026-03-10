WATCH: ২৩ লাল কার্ড ১ ম্যাচেই, অগুণতি কিল-ঘুষি-লাথি, হাড়হিম ফাইনালে হতভম্ব ফুটবলবিশ্ব

WATCH: ২৩ লাল কার্ড ১ ম্যাচেই, অগুণতি কিল-ঘুষি-লাথি, হাড়হিম ফাইনালে হতভম্ব ফুটবলবিশ্ব
23 Red Cards: ২৩ লাল কার্ড দেখানো হল স্রেফ ১ ম্যাচেই! অগুণতি কিল-ঘুষি-লাথি চলল। ব্রাজিলের ঐতিহাসিক ভেন্যুতে চরম লজ্জার ফাইনাল। যা দেখে হতভম্ব ফুটবলবিশ্ব
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শিরোনাম দেখে চমকে উঠেই নিশ্চয়ই প্রতিবেদনের দরজায় এসেছেন। এবার ভিতরে ঢুকতেই হবে আপনাকে। কারণ যা আপনার চোখ টেনেছে, বাস্তবে তার চেয়েও ভংয়কর কিছু ঘটে গেল ব্রাজিলের ঐতিহাসিক বেলো রিজনচের এস্তাদিও মাইনেরো স্টেডিয়ামে। যে ভেন্যু পরিচিত ২০১৪ ফিফা বিশ্বকাপ (সেমিফাইনালে জার্মানির ৭-১ জয় ব্রাজিলের বিরুদ্ধে), ২০১৩ ফিফা কনফেডারেশন কাপ এবং ২০১৬ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক্সের আয়োজনের জন্য।
ভয়াবহ ফাইনাল
গত রবিবার এই মাঠেই ক্যাম্পেওনাতো মিনেইরোর ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ক্রুজেইরো এবং অ্যাটলেটিকো মিনেইরো (Cruzeiro vs Atletico Mineiro)। ফাইনাল শেষ হওয়ার আগেই মাঠে উভয় দলের খেলোয়াড়রা তুমুল বাকবিতণ্ডা ও হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। রেফারি তুমুল গোলমালের কারণে ম্যাচ চলাকালীন লাল কার্ড দেখাতে পারেননি। এবং ম্যাচের পরে তিনি ২৩ জনকে লাল কার্ড দিয়েছেন। যা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ২৩ লাল কার্ড ব্রাজিলিয়ান ফুটবল ইতিহাসে এক নতুন রেকর্ড! ১৯৫৪ সালে রিও-সাও পাওলো টুর্নামেন্টে পর্তুগিজ-বোটাফোগো ম্যাচের চেয়েও একটি বেশি। খেলার ৬০ মিনিটে কাইও জর্জের গোলে ক্রুজেইরো ১-০ জিতেছে।
কেন ঝামেলা বাঁধল?
ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে উত্তেজনা চরমে ওঠে। ক্রুজেইরোর মিডফিল্ডার ক্রিশ্চিয়ান এবং অ্যাটলেটিকো এমজি গোলরক্ষক এভারসনের মধ্যে একটি বলের দখল নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়। পেনাল্টি বক্সের বাইরে লুজ বল ধরতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন অ্যাটলেটিকো মিনেইরোর গোলরক্ষক এভারসন। কিন্তু রিবাউন্ডে শট নিতে দেরিতে আসেন ক্রিশ্চিয়ান, তখনই সোজা ধাক্কা লাগে গোলকিপারের সঙ্গে। ঘটনার পরই পরিস্থিতি মুহূর্তে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়েই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এভারসন এবং তেড়ে যান এভারসনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই ক্রুজেইরো ও অ্যাটলেটিকো মিনেইরোর একাধিক ফুটবলার ছুটে এসে জড়িয়ে পড়েন সেই বিতর্কে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এরপর মাঠ রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। দুই দলের ফুটবলাররা একে অপরকে অগুণতি কিল-ঘুষি-লাথি মেরেছেন! খেলার একাধিক ফুটেজ দেখে মনেই হবে না যে, তাঁরা খেলতে নেমেছিলেন। ফুটবলকে রীতিমতে WWE-তে পরিণত করেছিলেন। চলে চরম ধাক্কাধাক্কি থামতেই চাইছিল না। মাঠে নেমে পড়েন বদলি খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফের সদস্যরাও। মিনেইরাও স্টেডিয়ামের দর্শকেরা চোখের সামনে যা দেখলেন, তা পেশাদার ফুটবলে খুব কমই দেখা যায়। ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে ব্রাজিল সিনিয়র দলে খেলা অ্যাটলেটিকোর হাল্ক ছুটে এসে প্রতিপক্ষের ফুটবলারের পিঠে ঘুষি মারেন।
ইতিহাসে সর্বাধিক লাল-কার্ডের ম্যাচ
৩৬ লাল কার্ড: ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারির ঘটনা। আর্জেন্টিনার প্রাইমেরা ডি-র (পঞ্চম ডিভিশন) ম্যাচে ক্লাব অ্যাটলেটিকো ক্লেপোল এবং ভিক্টোরিয়ানো এরিনাস মুখোমুখি হয়েছিল। যেখানে ৩৬টি লাল কার্ড দেখানো হয়েছিল। ব্যাপক ঝগড়ার পর রেফারি দুই দলের প্রথম একাদশের ২২ জন ফুটবলারকেই শুধু লাল-কার্ড দেখাননি। সকল বিকল্প খেলোয়াড় এবং টেকনিক্যাল স্টাফদেরও মার্চিং অর্ডার দিয়ে মাঠ থেকে বের করে দেন।
২৩ লাল কার্ড: ক্যাম্পেওনাতো মিনেইরোর ফাইনালে ক্রুজেইরো এবং অ্যাটলেটিকো মিনেইরোর এই ম্যাচ
২২ লাল কার্ড: ১৯৫৪ সালে পর্তুগুয়েসা এবং বোটাফোগোর মধ্যের ম্যাচে ২২ লাল কার্ড।
