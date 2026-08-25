/১ রাজ্য ভেঙে ৩ রঞ্জি টিম! একের বদলে তিন অ্যাসোসিয়েশনও, ২৫০ Gen Z ক্রিকেটারের বিক্ষোভে অগ্নিগর্ভ আইকনিক স্টেডিয়াম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লখনউয়ের একানা ক্রিকেট স্টেডিয়াম বিশ্বকাপ ও আইপিএলের হাইভোল্টেজ সব ম্যাচ আয়োজন করেছে। তবে গত রবিবার এক অস্বাভাবিক দাবিতেই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল সেই মাঠ। প্রায় ২৫০ Gen Z ক্রিকেটার এবং তাঁদের অভিভাবকরা জড়ো হয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন উত্তর প্রদেশে একের বদলে তিন রঞ্জি ট্রফি দলের দাবিতে! উত্তর প্রদেশ ক্রিকেট প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ পূর্বাঞ্চলের যৌথ উদ্যোগে এই প্রতিবাদের আয়োজন করা হয়েছিল। তাদের যুক্তি সহজ- রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের তরুণ খেলোয়াড়রা যাতে ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ করার সমান সুযোগ পায়, তার জন্য উত্তর প্রদেশের মতো বিশাল এক রাজ্যের ক্ষেত্রে মাত্র একটি রঞ্জি ট্রফি দল থাকা যথেষ্ট নয়!
কী নিয়ে এই আন্দোলন
মূলত পূর্বাঞ্চল এবং মধ্য-উত্তর প্রদেশের বিক্ষোভকারীরা, তাঁদের রাজ্যের তিন পৃথক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন গঠনের দাবি জানাচ্ছেন। যাতে পরবর্তীতে তিনটি রঞ্জি ট্রফি দল মাঠে নামানো সম্ভব হয়। উত্তর প্রদেশ ক্রিকেট প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি অরবিন্দ সিং সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে জানিয়েছেন যে, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ অতীতে উত্তর প্রদেশের মতো বিশাল এক রাজ্যে একাধিক রঞ্জি দল থাকার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। সিংয়ের মতে, রাজ্যের প্রায় ২৫ কোটি জনসংখ্যার অনুপাতে তিনটি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এবং সেই সুবাদে তিনটি রঞ্জি ট্রফি দল থাকা যৌক্তিক। একানা স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই বিক্ষোভের লক্ষ্যই ছিল সেই দাবিকে পুনরায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা। তবে খেলোয়াড়দের চিন্তার বিষয় শুধুই রঞ্জি ট্রফিতে সীমাবদ্ধ নয়। সিংয়ের আরও অভিযোগ, চলতি উত্তর প্রদেশ টি-টোয়েন্টি লিগে পূর্বাঞ্চল এবং মধ্য-উত্তর প্রদেশের ক্রিকেটারদের উপেক্ষা করা হচ্ছে। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, লিগের চলতি মরসুমে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৬টি দলে মোট প্রায় ১৫০ জন খেলোয়াড় রয়েছেন। অথচ তাঁদের মধ্যে মাত্র ১৬ জন পূর্বাঞ্চল ও মধ্য-উত্তর প্রদেশ থেকে! উল্টোদিকে পশ্চিম উত্তর প্রদেশের ৯টি জেলা থেকে ৮৯ জন এবং দিল্লি থেকে ৮জন খেলোয়াড় রয়েছেন। অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, এই বৈষম্যই প্রমাণ করে যে রাজ্যের বর্তমান একক কাঠামোটি উত্তর প্রদেশ জুড়ে তরুণ ক্রিকেটারদের সমান সুযোগ প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছে।
বিরাট আন্দোলনের পরিকল্পনা
আগামী মাসে বিরাট আন্দোলনের পরিকল্পনা রয়েছে আন্দোলনকারীদের। এখন তাঁরা কর্মসূচিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সিং জানিয়েছেন যে, উত্তর প্রদেশ জুড়ে ক্রিকেটাররা সেপ্টেম্বর মাসে বড় ধরনের আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং অ্যাসোসিয়েশনে Gen Z ক্রিকেটাররা বিপুল সংখ্যায় রয়েছেন। তাঁরাই আন্দোলনের ডাক দিচ্ছেন। আন্দোলনের মূল লক্ষ্যই হল রাজ্যে তিনটি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ও তিনটি রঞ্জি ট্রফি দল গঠনের দাবি জানানো, যাতে বিভিন্ন অঞ্চলের খেলোয়াড়দের জন্য প্রথম-শ্রেণির ক্রিকেটে উঠে আসার পথ আরও সুগম হয়। একানা স্টেডিয়ামে আন্দোলনরত তরুণ খেলোয়াড় ও তাঁদের অভিভাবকদের কাছে এই আন্দোলনের মূল বিষয় হল সুযোগের প্রশ্ন। রাজ্যের একটি মাত্র দলে সীমিত সংখ্যক স্থানের জন্য শত শত উদীয়মান ক্রিকেটার যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তখন তাঁদের বিশ্বাস, উত্তর প্রদেশকে তিনটি রঞ্জি দলে বিভক্ত করা হলে অনেক বেশি সংখ্যক খেলোয়াড় প্রথম-শ্রেণির পর্যায়ে খেলার সুযোগ পাবেন। আর এখন তাঁরা এই দাবিকে স্টেডিয়ামের গণ্ডি ছাড়িয়ে আরও বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সুরেশ রায়না, ভুবনেশ্বর কুমার, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ কাইফ, আরপি সিং, প্রবীণ কুমার, পীযূষ চাওলা, রিঙ্কু সিং ও ধ্রুব জুরেলের মতো ক্রিকেটারদের উপরহার দিয়েছে উত্তরপ্রদেশ...
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