Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /১ রাজ্য ভেঙে ৩ রঞ্জি টিম! একের বদলে তিন অ্যাসোসিয়েশনও, ২৫০ Gen Z ক্রিকেটারের বিক্ষোভে অগ্নিগর্ভ আইকনিক স্টেডিয়াম

১ রাজ্য ভেঙে ৩ রঞ্জি টিম! একের বদলে তিন অ্যাসোসিয়েশনও, ২৫০ Gen Z ক্রিকেটারের বিক্ষোভে অগ্নিগর্ভ আইকনিক স্টেডিয়াম

Uttar Pradesh Cricket: উত্তর প্রদেশে তিনটি রঞ্জি ট্রফি দল গঠনের দাবিতে লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে প্রায় ২৫০ জন Gen Z ক্রিকেটার ও তাঁদের অভিভাবকরা বিক্ষোভ দেখালেন। আন্দোলনকারীদের যুক্তি- রাজ্যের বিশাল আয়তন ও জনসংখ্যার তুলনায় একটি মাত্র দল পর্যাপ্ত নয়। এর ফলে তরুণ খেলোয়াড়দের পর্যাপ্ত সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 25, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 02:13 PM IST
১ রাজ্য ভেঙে ৩ রঞ্জি টিম! একের বদলে তিন অ্যাসোসিয়েশনও, ২৫০ Gen Z ক্রিকেটারের বিক্ষোভে অগ্নিগর্ভ আইকনিক স্টেডিয়াম
Image Credit: উত্তরপ্রদেশে আগুন জ্বলছে ক্রিকেটে

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আইফোনের EMI কারণ নয়, বাবা-মাকে এক করতে চেয়েছিলেন কুণাল! মহারাষ্ট্র কাণ্ডে চাঞ্চল্যক
2
3
4
5