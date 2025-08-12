English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
India's Squad For Asia Cup 2025: এশিয়া কাপের বিরাট আপডেট, ৩ সুপারস্টারকে বাদ দিয়েই দল ঘোষণা! যশস্বী জয়সওয়াল এবং...

India's Squad For Asia Cup 2025: বাদ পড়ছেন ৩ নক্ষত্র! এশিয়া কাপের স্কোয়াডে পরতে পরতে চমক... এক সপ্তাহে দল বেছে নেবেন অজিত আগরকরের নির্বাচক কমিটি

শুভপম সাহা | Updated By: Aug 12, 2025, 03:30 PM IST
India's Squad For Asia Cup 2025: এশিয়া কাপের বিরাট আপডেট, ৩ সুপারস্টারকে বাদ দিয়েই দল ঘোষণা! যশস্বী জয়সওয়াল এবং...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি রুদ্ধশ্বাস ইংল্যান্ড সফর ইতিবাচক ভাবে ২-২ ড্রয়ে শেষ করেছে শুভমন গিলরা। অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফি (Anderson-Tendulkar Trophy) ভারত হারেনি। এটাই পাওনা। তবে এখন পাঁচ সপ্তাহ ভারতের কোনও খেলা হয়নি। ভারতের পরবর্তী আন্তর্জাতিক অ্যাসাইনমেন্ট সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। ৯-২৮ সেপ্টেম্বর আয়োজিত হতে চলেছে এশিয়া কাপ (Asia Cup 2025)। গতবারের চ্যাম্পিয়নদের ফোকাস শিরোপা ধরে রাখার দিকেই। 

এশিয়া কাপে ভারত

পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং ওমানের সঙ্গে এক গ্রুপে ভারত। ওদিকে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং হংকং গ্রুপ বি-তে। মেন ইন ব্লু ৯ সেপ্টেম্বর ইউএই-র বিরুদ্ধে টুর্নামেন্ট শুরু করবে, তারপর ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান এবং ১৯ সেপ্টেম্বর ওমানের বিরুদ্ধে খেলা। প্রতি গ্রুপ থেকে দু'টি করে দল সুপার ফোরের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে, যেখানে সমস্ত দল রাউন্ড রবিন ফর্ম্যাটে একে অপরের মুখোমুখি হবে এবং শীর্ষ দুটি দল ফাইনাল খেলবে।

এশিয়া কাপের দল

সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর রিপোর্ট বলছে, অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিটি ১৯ বা ২০ আগস্ট এশিয়া কাপের জন্য দল নির্বাচন করতে পারে। সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের স্পোর্টস সায়েন্স টিম কখন সকল খেলোয়াড়ের মেডিক্যাল বুলেটিন পাঠাবে তার উপর নির্ভর করবে দল। এর মধ্যে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও রয়েছেন, যিনি ইতিমধ্যেই বেঙ্গালুরুতে নেটে ব্যাটিং শুরু করেছেন। স্পোর্টস হারনিয়ার অস্ত্রোপচারের পর সূর্য ফিরেছেন অনুশীলনে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, বিসিসিআই নির্বাচন কমিটি দল গঠনে খুব বেশি পরিবর্তন আনতে আগ্রহী হবে না। কারণ অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, সূর্যকুমার, তিলক ভার্মা এবং হার্দিক পান্ডিয়াকে নিয়েই শীর্ষ পাঁচ হবে।

যশস্বী-সুদর্শন-রাহুল

'এখন আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে অভিষেক শর্মা বিশ্বের এক নম্বর টি-টোয়েন্টি ব্যাটার। সঞ্জু স্যামসন গত মরসুমে ব্যাটে এবং গ্লাভসে দুর্দান্ত খেলেছেন। তাই দলগঠন অবশ্যই কঠিন সিদ্ধান্ত হবে। তবে বর্তমান ফর্মের বিচারে (যদিও টেস্টে) শুভমন গিলকেও উপেক্ষা করা যাবে না। তাঁর আইপিএলও ভালো ছিল। নির্বাচকদের জন্য সমস্যা হল, শীর্ষস্থানীয় দলে অনেক বেশি পারফর্মার্স রয়েছে।' বিসিসিআইয়ের এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে পিটিআইয়ের রিপোর্ট। টপ-অর্ডারে এত বেশি খেলোয়াড় হয়ে যাওয়ায় যশস্বী জয়সওয়াল এবং সাই সুদর্শনের জায়গা পাওয়া খুব কঠিন হতে চলেছে। এমনকী কেএল রাহুল, যিনি এখন ওডিআই-তে প্রথম পছন্দের কিপার, মিডল-অর্ডারে ব্যাট করেন, তাঁরও জায়গা হবে না বলেই মতৎ 
 

দ্বিতীয় কিপারের স্থান

স্যামসন যে এশিয়া কাপে দলের প্রথম কিপার হবেন তা প্রায় নিশ্চিত, দ্বিতীয় কিপারের স্থানের জন্য জীতেশ শর্মা এবং ধ্রুব জুরেলের মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়া হবে। জুরেল গত টি-টোয়েন্টি সিরিজের অংশ হলেও, জীতেশ আইপিএল জয়ের অভিযানে আরসিবির হয়ে দারুণ খেলেছেন। তিনি ফিনিশারের ভূমিকাতেও ছাপ রেখেছেন। 
 

নীতীশ রেড্ডি

হার্দিক পান্ডিয়া ভারতের প্রথম পছন্দের সাদা বলের সিম বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে থাকলেও, ইংল্যান্ড সিরিজের সময় চোট পাওয়া নীতীশ কুমার রেড্ডির সময়মতো ফিট হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় কম। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুরন্ত ভাবে ফেরা বিশ্বকাপজয়ী শিবম দুবের দলে জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
 
অক্ষর-ওয়াশিংটন

স্কোয়াডে অন্য দুই স্পিন-বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে থাকবেন অক্ষর প্যাটেল এবং ওয়াশিংটন সুন্দর। তবে মূল লড়াই হবে সিম-বোলিং আক্রমণে। যেখানে জসপ্রীত বুমরা এবং অর্শদীপ সিং তাদের জায়গা পাকা করে ফেলেছেন। তৃতীয় স্থানে লড়াই হবে গত আইপিএলে ২৫ উইকেট নেওয়া প্রসিধ কৃষ্ণা এবং হর্ষিত রানার মধ্যে।

এশিয়া কাপের সম্ভাব্য দল: সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুভমন গিল, অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), তিলক ভার্মা, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব, জসপ্রীত বুমরা, অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানা/প্রসিধ কৃষ্ণা, হার্দিক পাণ্ডিয়া, জীতেশ শর্মা/ ধ্রুব জুরেল

 

