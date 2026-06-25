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তৃতীয় স্থানে ৮ দল, নকআউটে কাদের টিকিট এখনই কনফার্মড? গোল পার্থক্যই গড়বে ফারাক!

তৃতীয় স্থানে রয়েছে ৮ দল, বিশ্বকাপে নকআউটে কাদের টিকিট এখনই কনফার্মড? কাদের যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। গোল পার্থক্যই গড়বে ফারাক!

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 25, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:36 PM IST
তৃতীয় স্থানে ৮ দল, নকআউটে কাদের টিকিট এখনই কনফার্মড? গোল পার্থক্যই গড়বে ফারাক!
Image Credit: গোলের পর বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার উচ্ছ্বাসSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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