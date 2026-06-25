/তৃতীয় স্থানে ৮ দল, নকআউটে কাদের টিকিট এখনই কনফার্মড? গোল পার্থক্যই গড়বে ফারাক!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিশ্বকাপ চলছে। এই প্রথমবার ৪৮ দলের লড়াই দেখছে গ্রেটেস্ট 'শো অন আর্থ'। ফুটবলের সবচেয়ে বড় শো-পিস ইভেন্ট হচ্ছে আমেরিকা, মেক্সিকো ও কানাডায়। ১২টি গ্রুপ (প্রতি গ্রুপে ৪ দল) থেকে প্রতি গ্রুপের শীর্ষে শেষ করা দুই দল এবং তৃতীয় স্থানে থাকা দলগুলির মধ্যে সেরা ৮টি দল সরাসরি রাউন্ড অফ থার্টিটুতে জায়গা করে নেবে। এই হচ্ছে এবারের বিশ্বকাপের ফরম্যাট।
গ্রুপ পর্যায়ের খেলা এখন শেষ লগ্নে চলে এসেছে। প্রতিটি পয়েন্ট এবং গোল-পার্থক্যের গুরুত্ব এখন অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। 'এ','বি' ও 'সি' গ্রুপের দলগুলি তাদের সব ম্যাচ খেলে ফেলেছে। নিজ নিজ গ্রুপে দক্ষিণ কোরিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা এবং স্কটল্যান্ড তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এদের মধ্যে বসনিয়ার রাউন্ড অফ থার্টিটুতে ওঠার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। গত বৃহস্পতিবার শেষ ম্যাচে কাতারের বিরুদ্ধে জয়ের সুবাদে তারা ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে।
স্কটল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়া, উভয় দলেরই ৩ পয়েন্ট করে আছে। তবে তাদের ভাগ্য এখন পুরোপুরি নির্ভর করছে অন্যান্য ম্যাচের ফলাফলের ওপর। কারণ অন্য গ্রুপগুলির দলগুলির শেষ ম্যাচ খেলা এখনও বাকি। বর্তমান পরিস্থিতিতে নকআউট পর্বে ওঠার ক্ষেত্রে কোন দলগুলোর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, তা একবার দেখে নেওয়া যাক।
তৃতীয় স্থান অর্জনকারীদের অবস্থানসূচক তালিকা
১) বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা - গ্রুপ বি - ৪ পয়েন্ট
২) সুইডেন - গ্রুপ এফ - ৩ পয়েন্ট (১ ম্যাচ বাকি)
৩) ক্রোয়েশিয়া - গ্রুপ এল - ৩ পয়েন্ট (১ ম্যাচ বাকি)
৪) দক্ষিণ কোরিয়া - গ্রুপ এ - ৩ পয়েন্ট
৫) আলজেরিয়া - গ্রুপ জে - ৩ পয়েন্ট (১ ম্যাচ বাকি)
৬) প্যারাগুয়ে - গ্রুপ ডি - ৩ পয়েন্ট (১ ম্যাচ বাকি)
৭) স্কটল্যান্ড - গ্রুপ সি - ৩ পয়েন্ট
৮) কেপ ভার্দে - গ্রুপ এইচ - ২ পয়েন্ট (১ ম্যাচ বাকি)
বর্তমান কাট-অফ লাইন
৯) বেলজিয়াম - গ্রুপ জি - ২ পয়েন্ট (১ ম্যাচ বাকি)
১০) ডিআর কঙ্গো - গ্রুপ কে - ১ পয়েন্ট (১ ম্যাচ বাকি)
১১) ইকুয়েডর - গ্রুপ ই - ১ পয়েন্ট (১ ম্যাচ বাকি)
১২) সেনেগাল - গ্রুপ আই ০ পয়েন্ট (১ ম্যাচ বাকি)
দলগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ‘গোল পার্থক্য’ প্রথম মানদণ্ড, এরপর বিবেচনা করা হবে গোল-সংখ্যার বিষয়টি। এরপর আসবে ‘ফেয়ার প্লে’ বা খেলার সুষ্ঠু আচরণের প্রসঙ্গ; এক্ষেত্রে পেনাল্টি পয়েন্ট কম পাওয়া দলটি উচ্চতর স্থানে থাকবে। ফলে যেসব দল বেশি হলুদ ও লাল কার্ড পায়, তারা এক্ষেত্রে স্পষ্ট অসুবিধার মুখে পড়বে। যদি এরপরও দলগুলোর অবস্থান সমান বা অমীমাংসিত থেকে যায়, তবে ফিফা তাদের ঐতিহাসিক বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে চূড়ান্ত অবস্থান নির্ধারণ করবে।
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