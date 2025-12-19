Yashasvi Jaiswal: হাসপাতালে ২ দিনে কমেছে ২ কেজি! বিশ্বকাপের আগেই ভারতীয় স্টারকে নিয়ে হাড়হিম রিপোর্ট

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Yashasvi Jaiswal: হাসপাতালে ২ দিনে তাঁর কমেছে ২ কেজি! কুড়ি ওভারের বিশ্বকাপের আগেই ভারতীয় স্টারকে নিয়ে চলে এল হাড়হিম রিপোর্ট! রীতিমতো চাপে ভারতীয় ক্রিকেট

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 19, 2025, 03:34 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ (ICC Men’s T20 World Cup 2026)। দেখতে গেলে হাতে আর প্রায় দেড় মাস বাকি রয়েছে। দুই পড়শি দেশ ভারত-শ্রীলঙ্কা (India-Sri Lanka) একযোগে আয়োজন করবে এই শো-পিস ইভেন্ট। সব ঠিক থাকলে হয়তো সেই দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হতে চলেছেন যশস্বী জয়সওয়াল (Yashasvi Jaiswal)। আর এবার ভারতীয় দলের তারকাকে নিয়েই এল হাড়হিম রিপোর্ট। 

খেলার পরেই গুরুতর অসুস্থ যশস্বী

এখন তীব্র গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিসে (পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রদাহ) ভুগছেন যশস্বী। যার জেরে তাঁকে কিছুদিন মাঠের বাইরে থাকতে হচ্ছে। চলতি সৈয়দ মুসতাক আলি ট্রফিতে মুম্বইয়ের হয়ে খেলার পর তাঁকে পুণের এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই শহরের দুটি স্টেডিয়ামে সুপার লিগের প্রতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার রিপোর্ট বলছে, রাজস্থানের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের শেষ ম্যাচের পর যশস্বী পেটে যন্ত্রণার কথা জানিয়ে ছিলেন। 

যশস্বীর ইউএসজি

আল্ট্রাসাউন্ডের (ইউএসজি) পর জানা গিয়েছে যে, যশস্বীর সমস্যা আরও গুরুতর। যশস্বীকে ইন্ট্রাভেনাস ওষুধও দেওয়া হয়েছিল। জানা যাচ্ছে যে, যশস্বীকে এখন হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং তিনি মুম্বইয়ে ফিরে এসেছেন। এর সঙ্গেই চাঞ্চল্যকর তথ্য এসেছে সামনে। হাসপাতালেই তাঁর ২ দিনে কমেছে ২ কেজি! রিপোর্টে উদ্ধৃত করা হয়েছে,'খাবারের বিষক্রিয়া থেকেই হয়েছে। পুণের হোটেলে তিনি এমন কিছু খেয়েছিলেন, যার ফলে শরীরের এই অবস্থা হয়েছে। তাঁর ব্যথা ছিল ঠিকই। কিন্তু সময়মতো ওষুধ খাওয়ায় অবস্থা এখন অনেক ভালো। গত দু'দিনে তাঁর ইতিমধ্যেই ২ কেজিরও বেশি ওজন কমেছে এবং ডাক্তাররা তাঁকে পরবর্তী ৭-১০ দিন বিশ্রাম নিতে বলেছেন।'

মাঠের বাইরে থাকবেন যশস্বী

যশস্বী বিশ্রামে থাকা মানে আসন্ন বিজয় হাজারে ট্রফিতে তিনি মুম্বইয়ের হয়ে প্রথম দিকের ম্যাচগুলি খেলতে পারবেন না। যেখানে তাঁর জাতীয় দলের সিনিয়র সদস্য রোহিত শর্মার সঙ্গে ওপেন করার কথা। বিজয় হাজারেতে যশস্বীর অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলেও, নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে তিনি থাকবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট ও ওডিআই সিরিজে, জাতীয় দলে থাকায় যশস্বী সৈয়দ মুসতাক আলি ট্রফির গ্রুপ পর্ব খেলতে পারেননি। তবে তিনি টি-টোয়েন্টি দলে না থাকায় সুপার লিগে খেলেছেন। তিন ম্যাচে ২৩ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার একটি সেঞ্চুরি-সহ ১৪৫ রান করেছেন।

যশস্বীর কেরিয়ার এখনও পর্যন্ত

২৩ বছরের বাঁ-হাতি যশস্বী ২০২৩ সালে ভারতের হয়ে অভিষেক করেছেন। বিগত ২ বছরে নিজের প্রতিভায় আলাদা নাম তৈরি করেছেন। ২৮ টেস্টে ২৫১১ রান করেছেন তিনি। ৪ ওডিআই-তে তাঁর ঝুলিতে এসেছে ১৭১ রান। ২৩টি-২০আইয়ে যশস্বী ৭২৩ রান করেছেন। টেস্টে তিনি ৭টি সেঞ্চুরি করেছেন। বাকি দুই সংস্করণে রয়েছে একটি করে সেঞ্চুরি। প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ ও টি-২০ মিলিয়ে যশস্বী ১০ হাজারের উপর রান রয়েছে।

 

