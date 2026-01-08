National Coach assaulted teen shooter: 'আমাকে হোটেলের ঘরে ডেকে পিঠ ঘষে দিতে বলে, রাজি না হতেই জোর করে বিছানায় নিয়ে...' কমনওয়েলথে স্বর্ণপদকজয়ী জাতীয় কোচের চূড়ান্ত নোংরামি কিশোরী শ্যুটারের সঙ্গে...

National Coach assaulted teen shooter: 'আমাকে হোটেলের ঘরে ডেকে পিঠ ঘষে দিতে বলে, রাজি না হতেই জোর করে বিছানায় নিয়ে...' কমনওয়েলথে স্বর্ণপদকজয়ী জাতীয় কোচের চূড়ান্ত নোংরামি কিশোরী শ্যুটারের সঙ্গে...
National Coach rapes teen shooter: হোটেলের লবিতে অপেক্ষা করতে থাকে ওই কিশোরী শ্যুটার। ভরদ্বাজ তখন তাকে নিজের রুমে ডেকে নেন। এরপরই.... সেই দুঃসহ অভিজ্ঞতা...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কিশোরী শ্যুটারকে হোটেলের ঘরে ডেকে যৌন নির্যাতন! যৌন হেনস্থা জাতীয় কোচের! ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ! ১৭ বছর বয়সী কিশোরী শ্যুটারকে ধর্ষণ-যৌন নির্যাতনের অভিযোগে বরখাস্ত জাতীয় পর্যায়ের শ্যুটিং কোচ। অভিযুক্ত কোচ অঙ্কুশ ভরদ্বাজের বিরুদ্ধে ১৭ বছর বয়সী এক জাতীয় স্তরের মহিলা শ্যুটারকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে পকসো আইনে মামলা দায়ের করেছে হরিয়ানা পুলিশ। ফারিদাবাদের একটি হোটেলে এই ঘটনাটি ঘটেছে বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত অঙ্কুশ ভরদ্বাজ কমনওয়েলথ ইয়ুথ গেমসে স্বর্ণপদক জয়ী। একটি শুটিং অ্যাকাডেমিও পরিচালনা করেন ভরদ্বাজ।
অভিযোগকারী কিশোরী পুলিশের কাছে দেওয়া তার লিখিত অভিযোগে হোটেলের ঘরের ভিতরের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছে। তার অভিযোগ, পারফরম্যান্স বিশ্লেষণের অজুহাতে ভরদ্বাজ তাকে ফারিদাবাদের একটি পাঁচতারা হোটেলে ডেকে পাঠান। তারপর সেখানেই যৌন নির্যাতন করেন। এমনকি ওই কিশোরী বাধা দিলে অভিযুক্ত অঙ্কুশ ভরদ্বাজ তার ক্রীড়াজীবন ধ্বংস করে দেওয়ারও হুমকি দেন।
কিশোরী শ্যুটার তার অভিযোগে জানিয়েছে, তার বাবা-মা নয়ডায় থাকেন এবং সে চণ্ডীগড়ে পড়াশোনা করে। ২০১৭ সাল থেকে সে শ্যুটিংয়ের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। গত বছর থেকে ভরদ্বাজের অধীনে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে। বিভিন্ন শুটিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে তাকে একাধিক শহরে যেতে হত। ১৬ ডিসেম্বর, সে দিল্লির ড. কর্ণি সিং শুটিং রেঞ্জে একটি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এসেছিল। খেলা শেষে ফেরার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় ভরদ্বাজ তাকে ফোন করে পারফরম্যান্স নিয়ে আলোচনা করার কথা বলে রেঞ্জে অপেক্ষা করতে বলেন। পরে আবার ফোন করে ফারিদাবাদের একটি পাঁচতারা হোটেলে আসতে বলেন।
ফোন পেয়ে ওই কিশোরী সেই হোটেলে যায়। হোটেলের লবিতে অপেক্ষা করতে থাকে সে। তখন ভরদ্বাজ তাকে নিজের রুমে ডেকে নেন। এরপরই সেই দুঃস্বপ্ন! ১৭ বছর বয়সী কিশোরী শ্যুটারের অভিযোগ, সে একটি চেয়ারে বসেছিল। তখন ভরদ্বাজ তাকে তার “পিঠ ঘষে দেওয়ার” প্রস্তাব দেন। সে রাজি না হলে, ভরদ্বাজ তাকে জোর করে বিছানায় নিয়ে তোলেন। তাকে যৌন নির্যাতন করেন। কিশোরী প্রতিরোধ করে ও তাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। এরপরই ভরদ্বাজ তাকে তার ক্রীড়াজীবন ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকি দেন।
এমনকি এরপর অভিযুক্ত কোচ ভরদ্বাজ ওই কিশোরীকে স্বাভাবিকভাবে আচরণ করতে বলেন ও পরে তিনি তাকে বাড়িও পৌঁছে দেন। ওই কিশোরী আরও জানিয়েছে, “আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম এবং ঘটনার কথা কাউকে কিছু বলিনি। অঙ্কুশ ভরদ্বাজ স্যার তারপর আমার বাবা-মায়ের কাছে অভিযোগ করেন যে আমি নাকি তার কথা শুনি না। মা তখন আমাকে বকেন। আমি রাতে ঘুমোতে পারি না। এরপর মা যখন জানতে চান আমি কেন এত চাপের মধ্যে রয়েছি, তখন আমি সব খুলে বলি এবং তিনি আমাকে থানায় নিয়ে যান।”
অভিযুক্ত অঙ্কুশ ভরদ্বাজের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা করা হয়েছে। ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার সেক্রেটারি জেনারেল পবন সিং জানিয়েছেন, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অঙ্কুশ ভরদ্বাজকে বরখাস্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, অঙ্কুশ ভরদ্বাজের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ এটাই প্রথম নয়।
অঙ্কুশ ভরদ্বাজ কে?
অঙ্কুশ ভরদ্বাজ ২০০৮ সালের কমনওয়েলথ ইয়ুথ গেমসে ৫০ মিটার পিস্তল শুটিং ইভেন্টে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন। কিন্তু এর ২ বছর পর, বিটা ব্লকার সেবনের জন্য ডোপিং পরীক্ষায় রিপোর্ট পজিটিভ হওয়ায় স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া তাঁকে নিষিদ্ধ করে। সেই সময় অঙ্কুশ দাবি করেছিলেন, তিনি মাথা ব্যথার জন্য ওষুধ খেয়েছিলেন। ডোপিং টেস্টের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন না।
এরপর ২০১২ সালে তিনি ফের প্রত্যাবর্তন করেন এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় একাধিক পদক জেতেন। বর্তমানে অঙ্কুশ ভরদ্বাজ মোহালিতে থাকেন ও সেক্টর ৮৬-তে ‘সালভো শুটিং রেঞ্জ’ নামে একটি শুটিং অ্যাকাডেমি পরিচালনা করেন। তাঁর শ্যুটিং অ্যাকাডেমির একাধিক শাখা রয়েছে। তিনি ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া (NRAI)-এর নিযুক্ত ১৩ জন জাতীয় শুটিং কোচের একজন। তাঁর স্ত্রী অঞ্জুম মৌদগিলও ২ বারের অলিম্পিয়ান।
আরও পড়ুন, Pratik Jain: কয়লা পাচার মামলায় 'নাম'! মনের মানুষকে থাইল্যান্ডের বিলাসবহুল ভিলায় গ্র্যান্ড গালা 'ড্রিম ওয়েডিং' এই প্রতীক জৈনের... IPAC কর্ণধারের স্ত্রী কে?
আরও পড়ুন, BJP–Congress alliance: অবিশ্বাস্য 'বিজেপি-কংগ্রেস জোটে' নাটকীয় মোড়! সব হিসেব উলটে দিয়ে এবার...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)