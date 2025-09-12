English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Cricketer Death:  যখন ট্রফির স্বপ্ন দেখছেন গোটা দেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা, তখন শোকের আবহ ক্রিকেটের বাইশ গজে । পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন জম্মু ও কাশ্মীরের ক্রিকেটার কাঞ্চন কুমারী ।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 12, 2025, 11:29 PM IST
Cricketer Death: এশিয়ার কাপের মাঝেই দুঃসংবাদ! পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ক্রিকেটারের..

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবারের এশিয়া কাপে দূরন্ত ছন্দে ভারত। প্রথম ম্যাচে মাত্র ২৭ বল খেলেই সংযুক্ত আরব আমিরশাহীকে হারিয়ে দিয়েছে টিম ইন্ডিয়া।  ১৪ সেপ্টেম্বরের পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা। সেই ম্যাচের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সূর্যকুমার যাদব, শুভমন গিলরা, তখনই এল দুঃসংবাদ। পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক ক্রিকেটার।

জানা গিয়েছে, মৃত ক্রিকেটারের নাম কাঞ্চন কুমারী। ক্রিকেট তো খেলতেনই, আবার ফিজিক্যাল ট্রেনারও ছিলেন। মর্মান্তিক  পথ দুর্ঘটনায় অকালেই চলে যেতে হল তাঁকে। প্রতিশ্রুতিমান ক্রিকেটারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে  ডায়রেক্টরেট অফ ইউথ সার্ভিসেস অ্যান্ড স্পোর্টস। সংস্থার আধিকারিক বলেন, 'কাঞ্চন খেলা অন্ত প্রাণ একজন মানুষ ছিলেন । খেলোয়াড় হিসাবেও ছিলেন দক্ষ । জম্মু কাশ্মীরে ক্রিকেটের প্রসারে ওঁর ভূমিকা অপরিসীম ছিল ।'   

এদিকে এশিয়া কাপ শুরু আগেও পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন জম্মু-কাশ্মীরেরই ক্রিকেটার ফারিদ হুসেন। ভয়ংকর সেই দুর্ঘটনার ছবি ধরা পড়েছিল সিসিটিভি ক্যামেরা।  ফুটেজে দেখা গিয়েছে,  রাস্তার ধারে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। স্কুটার নিয়ে যখন গাড়িটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন হুসেন, তখন গাড়ির ভিতরে থাকা ব্যক্তি হঠাৎ দরজা খুলে দেন। স্কুটারের সঙ্গে গাড়ির দরজায় ধাক্কায় ছিটকে পড়ে যান ক্রিকেটার। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু বাঁচানো যায়নি।

