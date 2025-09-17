English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

WATCH: 'তোমার দম থাকলে ওই ২৬ বিধবাকে...'! পহেলগাঁও কাণ্ড টেনে সূর্যকে বেনজির আক্রমণ AAP নেতার...

India-Pakistan Handshake Row: সূর্যকুমার যাদবকে বেনজির আক্রমণ করলেন আম আদমি পার্টির নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ। সাফ বলছেন এসব লোক দেখানো  উৎসর্গ...  

শুভপম সাহা | Updated By: Sep 17, 2025, 01:49 PM IST
WATCH: 'তোমার দম থাকলে ওই ২৬ বিধবাকে...'! পহেলগাঁও কাণ্ড টেনে সূর্যকে বেনজির আক্রমণ AAP নেতার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে, গত রবিবাসরীয় রাতে এশিয়া কাপে ভারত-পাক ম্যাচের (India vs Pakistan Asia Cup 2025) পর থেকেই করমর্দন কাজিয়া তুঙ্গে! দেশ জুড়ে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু আপডেট আসছেই। সূর্যকুমার যাদবরা (Suryakumar Yadav) খেলার শেষে সলমান আঘার পাকিস্তানের সঙ্গে প্রথাগত করমর্দন এড়িয়ে যান (India-Pakistan Handshake Row)। পহেলগাঁও কাণ্ডের (Pahalgam Terror Attack 2025) প্রতিবাদে সূর্যদের ছিল এই আচরণ। আর এবার সূর্যকে বেনজির আক্রমণ করলেন আম আদমি পার্টির নেতা (Aam Aadmi Party, AAP) ও প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ ভরদ্বাজ (Saurabh Bharadwaj)। 

Add Zee News as a Preferred Source

সৌরভ ভরদ্বাজের চরম কটাক্ষ

সৌরভের ভিডিয়ো বিবৃতি সংবাদসংস্থা পিটিআই তাদের এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছে। সেখানে সৌরভকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'দেখলাম সূর্যকুমার খুব সহজেই পহেলগাঁও সন্ত্রাস হামলার শিকারদের, উদ্দেশ্যে এই জয় উৎসর্গ করে দিল। তবে তুমি আর তোমার বিসিসিআই-আইসিসি-র যদি দম থাকে, তাহলে তোমাকে দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি। সম্প্রচার স্বত্ব ও বিজ্ঞাপন থেকে  এই পুরো ব্যবসার উপার্জিত সব অর্থ সেই ২৬ জন বিধবাকে দান করে দাও। আমরাও একমত হয়ে যাব যে, এই জয় উৎসর্গ করেছ। ওদের সাহস নেই, কিছু করার ক্ষমতা নেই। হ্যাঁ, শুধু কর্তব্য়ের খাতিরে বলে দেওয়া যে আমরা একে ওকে এই জয় উৎসর্গ করছি।'  

আরও পড়ুন: ভারত-পাক ম্যাচে মহানাটকীয় মোড়, শত্রুদেশের দাবি নাকচ ICC-র, জিতলেও ট্রফি নেবে না ভারত...

সূর্যকুমার খেলার শেষে বলেছিলেন...

'পাকিস্তানের সঙ্গে করমর্দন না করার সিদ্ধান্ত আমাদের দলীয় বিষয়। আমরা এখানে কেবল খেলতেই এসেছিলাম। আমরা মাঠে তাদের উত্তর দিয়েছি। দেখুন কিছু জিনিস স্পোর্টসম্যানশিপের বাইরে থাকে। আমরা এই জয় আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে উৎসর্গ করছি যাঁরা 'অপারেশন সিদুঁর'-এ অংশ নিয়েছিল। পহেলগাঁও সন্ত্রাসবাসী হামলার শিকার হয়েছে যে পরিবারগুলি, আমরা তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি।'

আরও পড়ুন: পাকিস্তানের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিল ভারত! করমর্দন কাজিয়ায় বিস্ফোরক বিসিসিআই

কী করে হতে পারবে ভারত-পাক!

এশিয়া কাপে ভারত-পাক ম্যাচের সূচি ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই, সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ম্যাচ বয়কটের তীব্র প্রচার চলেছিল। সকলের একটাই প্রশ্ন ছিল- পহেলগাঁও কাণ্ডের পরেও কী করে ভারত খেলতে পারে পাকিস্তানের সঙ্গে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের খেলার সিদ্ধান্তের বিরোধী দলের নেতারা কেন্দ্রকে একহাত নিয়েছিল। তারা বিজেপিকে নকল দেশপ্রেমীও বলেছেন। শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরে বলেছিলেন, 'পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের অপরাধী, যখন বিশ্ব আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, আপনি কি পাকিস্তানের শত্রু না বন্ধু? আপনি তাদের শত্রু হন, তাহলে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করুন। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান ম্যাচের জন্য সম্মতি দেওয়ায় কেন্দ্রের সমালোচনা করেছেন। 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
AAPSaurabh BharadwajSuryakumar YadavPahalgam terror attack 2025Aam Aadmi Party
পরবর্তী
খবর

Mohun Bagan, AFC Champions League 2: ৫ মিনিটে ৩ গোলের সুযোগ নষ্ট বাগানের! এক সুযোগেই কিস্তিমাত আহালের
.

পরবর্তী খবর

Severe Cold In India: এই শীতে দেশে তুষারযুগ! ভয়াল শীতের দাঁতে আটকে এবার ছটফট করবে তিলোত্তমা?...