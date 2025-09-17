WATCH: 'তোমার দম থাকলে ওই ২৬ বিধবাকে...'! পহেলগাঁও কাণ্ড টেনে সূর্যকে বেনজির আক্রমণ AAP নেতার...

WATCH: 'তোমার দম থাকলে ওই ২৬ বিধবাকে...'! পহেলগাঁও কাণ্ড টেনে সূর্যকে বেনজির আক্রমণ AAP নেতার...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে, গত রবিবাসরীয় রাতে এশিয়া কাপে ভারত-পাক ম্যাচের (India vs Pakistan Asia Cup 2025) পর থেকেই করমর্দন কাজিয়া তুঙ্গে! দেশ জুড়ে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু আপডেট আসছেই। সূর্যকুমার যাদবরা (Suryakumar Yadav) খেলার শেষে সলমান আঘার পাকিস্তানের সঙ্গে প্রথাগত করমর্দন এড়িয়ে যান (India-Pakistan Handshake Row)। পহেলগাঁও কাণ্ডের (Pahalgam Terror Attack 2025) প্রতিবাদে সূর্যদের ছিল এই আচরণ। আর এবার সূর্যকে বেনজির আক্রমণ করলেন আম আদমি পার্টির নেতা (Aam Aadmi Party, AAP) ও প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ ভরদ্বাজ (Saurabh Bharadwaj)।
সৌরভ ভরদ্বাজের চরম কটাক্ষ
সৌরভের ভিডিয়ো বিবৃতি সংবাদসংস্থা পিটিআই তাদের এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছে। সেখানে সৌরভকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'দেখলাম সূর্যকুমার খুব সহজেই পহেলগাঁও সন্ত্রাস হামলার শিকারদের, উদ্দেশ্যে এই জয় উৎসর্গ করে দিল। তবে তুমি আর তোমার বিসিসিআই-আইসিসি-র যদি দম থাকে, তাহলে তোমাকে দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি। সম্প্রচার স্বত্ব ও বিজ্ঞাপন থেকে এই পুরো ব্যবসার উপার্জিত সব অর্থ সেই ২৬ জন বিধবাকে দান করে দাও। আমরাও একমত হয়ে যাব যে, এই জয় উৎসর্গ করেছ। ওদের সাহস নেই, কিছু করার ক্ষমতা নেই। হ্যাঁ, শুধু কর্তব্য়ের খাতিরে বলে দেওয়া যে আমরা একে ওকে এই জয় উৎসর্গ করছি।'
সূর্যকুমার খেলার শেষে বলেছিলেন...
'পাকিস্তানের সঙ্গে করমর্দন না করার সিদ্ধান্ত আমাদের দলীয় বিষয়। আমরা এখানে কেবল খেলতেই এসেছিলাম। আমরা মাঠে তাদের উত্তর দিয়েছি। দেখুন কিছু জিনিস স্পোর্টসম্যানশিপের বাইরে থাকে। আমরা এই জয় আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে উৎসর্গ করছি যাঁরা 'অপারেশন সিদুঁর'-এ অংশ নিয়েছিল। পহেলগাঁও সন্ত্রাসবাসী হামলার শিকার হয়েছে যে পরিবারগুলি, আমরা তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি।'
কী করে হতে পারবে ভারত-পাক!
এশিয়া কাপে ভারত-পাক ম্যাচের সূচি ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই, সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ম্যাচ বয়কটের তীব্র প্রচার চলেছিল। সকলের একটাই প্রশ্ন ছিল- পহেলগাঁও কাণ্ডের পরেও কী করে ভারত খেলতে পারে পাকিস্তানের সঙ্গে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের খেলার সিদ্ধান্তের বিরোধী দলের নেতারা কেন্দ্রকে একহাত নিয়েছিল। তারা বিজেপিকে নকল দেশপ্রেমীও বলেছেন। শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরে বলেছিলেন, 'পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের অপরাধী, যখন বিশ্ব আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, আপনি কি পাকিস্তানের শত্রু না বন্ধু? আপনি তাদের শত্রু হন, তাহলে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করুন। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান ম্যাচের জন্য সম্মতি দেওয়ায় কেন্দ্রের সমালোচনা করেছেন।
