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কোরিয়াকে কাঁদিয়ে বিশ্বকাপের নকআউটে 'বাফানা বাফানা', ABD জানালেন শুধু তাঁর দেশেই লিখল এই অবিশ্বাস্য ইতিহাস!

দক্ষিণ কোরিয়ার মতো এশিয়ার সুপারপাওয়ার দেশকেই হারিয়ে দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। আর এই জয়েই লেখা হয়েছে সোনালি ইতিহাস। এক দুর্দান্ত রেকর্ডও করেছে এই দেশ। যা জানালেন এবিডি...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 25, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:14 PM IST
কোরিয়াকে কাঁদিয়ে বিশ্বকাপের নকআউটে 'বাফানা বাফানা', ABD জানালেন শুধু তাঁর দেশেই লিখল এই অবিশ্বাস্য ইতিহাস!
Image Credit: জয়ের পর উচ্ছ্বাস দক্ষিণ আফ্রিকারSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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