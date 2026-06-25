কোরিয়াকে কাঁদিয়ে বিশ্বকাপের নকআউটে 'বাফানা বাফানা', ABD জানালেন শুধু তাঁর দেশেই লিখল এই অবিশ্বাস্য ইতিহাস!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৬ বছর পর নিজেদের দমেই ফুটবল বিশ্বকাপে ফিরেছে রামধনু দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা। আর এবার ইতিহাস লিখলেন হুগো ব্রুসের শিষ্যরা। দক্ষিণ কোরিয়ার মতো এশিয়ার শক্তিশালী দেশকে গ্রুপ পর্যায়ের ফাইনাল ম্যাচে ১-০ হারিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। খেলার ৬৩ মিনিটে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে একমাত্র গোল থাপেলো মাসেকোর। আর এই জয়েই লেখা হয়েছে সোনালি ইতিহাস।
কোরিয়াকে কাঁদিয়ে বিশ্বকাপের নকআউটে
'বাফানা বাফানা'- ফুটবলবিশ্বে এই নামেই পরিচিত সিংহের দেশ। এই প্রথম বিশ্বকাপে রাউন্ড অফ ৩২ খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা। তাদের ফুটবল ইতিহাসে অন্যতম সেরা সাফল্য এই জয়ের হাত ধরেই এসেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা এই নিয়ে চারবার বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ১৯৯৮, ২০০২, ২০১০ (আয়োজক দেশ হিসেবে) সালের পর ২০২৬। এই প্রথমবার গ্রুপ পর্বের বাধা টপকেছে তারা। সেই দেশের কিংবদন্তি ক্রিকেটার এবি ডিভিলায়র্স জানালেন যে, তিন খেলা মিলিয়ে তাঁর দেশ এক অবিশ্বাস্য ইতিহাস লিখেছে, যা বিশ্বের আর কোনও দেশ পারেনি।
এবিডি কী জানালেন এক্স পোস্টে
এবিডি লিখলেন, 'গত রাতে বাফানা বাফানার বড় জয় এবং সেই সঙ্গে রাউন্ড অফ ৩২-এ জায়গা করে নেওয়া! আজ সকালে 'ফ্যানকোড'-এর বন্ধুরা আমাকে জানাল যে, দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বের প্রথম দেশ যারা এক সঙ্গে রাগবি বিশ্বকাপ, আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার সঙ্গেই ফিফা বিশ্বকাপের 'রাউন্ড অফ ৩২'-এ খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।'
দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার লিখল
দক্ষিণ কোরিয়াকে হারানোর পর দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার লিখল, 'ইতিহাস সৃষ্টি হল! ফিফা বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্বে (রাউন্ড অফ ৩২) জায়গা করে নিল বাফানা বাফানা! দক্ষিণ আফ্রিকার ফুটবলের জন্য এই এক স্মরণীয় রাত। প্রথমবারের মতো ফিফা বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করল বাফানা বাফানা । অদম্য সাহস, দৃঢ় সংকল্প ও আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়ে দলটি বিশ্বমঞ্চে দেশকে গর্বিত করেছে। আনন্দে ও উদযাপনে আজ ঐক্যবদ্ধ দক্ষিণ আফ্রিকা। অভিনন্দন বাফানা বাফানা—এই যাত্রা অব্যাহত থাকুক!' দেখা যাক এবার বিশ্বকাপে আর কী করতে পারে দক্ষিণ আফ্রিকা
কী অবস্থা দাঁড়াল গ্রুপ ‘এ’-তে
ঐতিহাসিক কোরিয়া বধের পর গ্রুপ ‘এ’ থেকে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থান নিশ্চিত করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এই গ্রুপের ৩ ম্যাচের তিনটিতেই জিতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে নকআউট খেলবে মেক্সিকো। যারা এই কাপযুদ্ধের অন্যতম আয়োজক দেশও। নিজেদের শেষ ম্যাচে আশরাফ হাকিমিরা ৩-০ চূর্ণ করেছে চেক প্রজাতন্ত্রকে। তবে হেরেও কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ার বিশ্বকাপের স্বপ্নভঙ্গ হচ্ছে না। নকআউটের আশা তাদের পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি। গ্রুপে ৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে শেষ করেছে এশিয়ার সুপার পাওয়ার। এখন সেরা চার তৃতীয় স্থানের তালিকায় জায়গা পাওয়ার জন্য যদিও দক্ষিণ কোরিয়াকে অন্য গ্রুপগুলির ফলাফলের উপর অপেক্ষা করতে হবে।
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