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দীর্ঘ ৪৯ বছরের খরা কাটল পাকিস্তানের, আব্দুল্লাহ শফিকের টেস্ট সেঞ্চুরিতেই ইতিহাস! চালকের আসনে বাবরবাহিনী

 প্রথম টেস্ট খোয়ানো পাকিস্তান এবার দ্বিতীয় টেস্ট জয়ের পথে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ইনিংস খেলে বাইশ গজের চর্চায় আব্দুল্লাহ শফিক

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 05, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:10 PM IST
দীর্ঘ ৪৯ বছরের খরা কাটল পাকিস্তানের, আব্দুল্লাহ শফিকের টেস্ট সেঞ্চুরিতেই ইতিহাস! চালকের আসনে বাবরবাহিনী
Image Credit: মারমুখী শফিক

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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দীর্ঘ ৪৯ বছরের খরা কাটল পাকিস্তানের, আব্দুল্লাহ শফিকের টেস্ট সেঞ্চুরিতেই ইতিহাস!
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