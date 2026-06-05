জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূলের (TMC) সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Abhishek Banerjee) গর্বের ক্লাব ডায়মন্ড হারবার এফসি (Diamond Harbour Football Club) ওরফে ডিএইচএফসি (DHFC)। বঙ্গজ তথা ভারতীয় ফুটবলে উল্কার গতিতে উত্থান অভিষেকের ফুটবল ক্লাবের! ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান এবং মহামেডানের (East Bengal, Mohun Bagan, Mohammedan) পর কলকাতার 'চতুর্থ প্রধান' হিসেবে নিজেদের দাবিও জোরাল করেছে তারা। কলকাতা লিগ (CFL) থেকে পথ চলা শুরু করে আই লিগ-৩ ও আই লিগ-২ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কিবু ভিকুনার (Kibu Vicuna) টিম আই-লিগ জিতেই সদ্য় পেয়েছে আইএসএল খেলার ছাড়পত্র! আর শুক্রবার রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক (Nisith Pramanik) ডিএইচএফসি-র রক্তচাপ বাড়াল! তিনি জানালেন যে, অভিষেকের ক্লাবের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। আর তার ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করেছে তাঁর ক্রীড়া দফতর।
ডিএইচএফসি-কে হুঙ্কার ক্রীড়ামন্ত্রী
এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেছেন, 'ডায়মন্ড হারবার এফসি-র বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ পেয়েছি। নির্ধারিত নিয়ম মেনে ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে! এছাড়া ক্লাবের ফান্ডের উৎস এবং টাকা খরচের পদ্ধতি নিয়েও অভিযোগ রয়েছে। এসব বিষয় এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আলোচনার জন্য ক্লাবের স্পনসরদেরও ডাকা হতে পারে। ক্লাবের অর্থের উৎস কী এবং কীভাবে সেই অর্থ জোগান দেওয়া হচ্ছে, আমরা তা খতিয়ে দেখব।" মন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন যে, ডায়মন্ড হারবার এফসি যেখানে অনুশীলন করত, সেই মাঠটি বেআইনি ভাবে দখল করা হয়েছে বলেও অভিযোগ! নিশীথের সংযোজন, 'অবৈধ দখল থেকে ওই জমি মুক্ত করার প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। তদন্তের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপও দ্রুত জনগণকে জানানো হবে।' নিশীথের আরও দাবি যে, ডিএইচএফসি-র হয়ে খেলা কয়েকজন ফুটবলার নাকি সরকারি চাকরিও করেন!
নিশীথের নজরে বঙ্গজ ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থাও
নিশীথের স্ক্যানারে শুধু ডিএইচএফসি নেই, রয়েছে ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আইএফএ)। নিশীথ জানিয়েছেন যে, ক্রীড়া দফতর ইতোমধ্যেই এই বিষয় নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে এবং বঙ্গজ ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। মন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'ক্রীড়া দফতর তদন্ত শুরু করেছে এবং আমরা আইএফএ-র সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা করছি। শীঘ্রই এই বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' তিনি যোগ করেন, 'আমরা চাই প্রতিটি ক্লাব ভালো ফল করুক এবং এগিয়ে যাক। কিন্তু কোনও ক্লাব যদি বেআইনি কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত থাকে, তবে তা কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।' বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে ক্রীড়ামন্ত্রী জানিয়েছেন যে, সেই বিষয়টি নিয়েও তদন্ত রয়েছে। অভিষেকের দুয়ারে ইডি এসেছে এবার কি ক্লাবের গেট পেরিয়েও ঢুকবে ইডি?
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