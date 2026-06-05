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  • /Abhishek Banerjees Diamond Harbour FC: স্ক্যানারে অভিষেকের ডায়মন্ড হারবার এফসিও! ক্লাবের প্রতিষ্ঠা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন! আর্থিক অসঙ্গতিরও অভিযোগ... তদন্তে ক্রীড়া দফতর

Abhishek Banerjee's Diamond Harbour FC: স্ক্যানারে অভিষেকের ডায়মন্ড হারবার এফসিও! ক্লাবের প্রতিষ্ঠা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন! আর্থিক অসঙ্গতিরও অভিযোগ... তদন্তে ক্রীড়া দফতর

Diamond Harbour FC: আতসকাচের তলায় এবার অভিষেকের বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব ডায়মন্ড হারবার এফসি। তদন্তে নামতে পারে ইডিও! ক্রীড়ামন্ত্রীর চরম হুঁশিয়ারি। অভিষেকের কালো টাকা সাদা করারই কি সাপ্লাই লাইন ছিল ডায়মন্ড হারবার এফসি? বিধাননগর পৌর ক্রীড়া কমপ্লেক্সের মাঠ দখল করেই চলেছে অনুশীলন! 

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 05, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 09:41 PM IST
Abhishek Banerjee's Diamond Harbour FC: স্ক্যানারে অভিষেকের ডায়মন্ড হারবার এফসিও! ক্লাবের প্রতিষ্ঠা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন! আর্থিক অসঙ্গতিরও অভিযোগ... তদন্তে ক্রীড়া দফতর
Image Credit: রক্তচাপ বাড়ল ডায়মন্ড হারবারের

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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