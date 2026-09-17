/বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ! অভিযোগকারীর হলফনামায় অবশেষে জামিন বাংলায় ক্রিকেটারের

বিধান সরকার: 'কোনো অসুবিধা নেই'। আদালতে অভিযোগকারিণীর হলফনামা দেওয়ার পর অবশেষে মিলল জামিন। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস ও ধর্ষণের মামলায় ৩৭ দিন পর ছাড়া পেলেন বাংলার ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েল।
গত ১১ আগস্ট গ্রেফতার হন অভিষেক পোড়েল। অভিযোগ, কর্নাটকের ডাক্তারী পড়ুয়া যুবতীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস ও ধর্ষণে। হগলির মগরা থানায় ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েক করেছিলেন ওই যুবতী। তারপর থেকে অভিযুক্তের খোঁজ চালাচ্ছিল পুলিস।
এদিকে পুলিসের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ওই যুবতী। পুলিসকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত। এরপরই কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় অভিষেক। বস্তুত, কয়েকদিন মধ্যেই এই মামলা চার্জশিটও জমা পড়ে। প্রথমে হুগলি জেলা জজ কোর্টে জামিনের আবেদন জানান অভিষেক। জামিন না মেলায় কলকাতা হাইকোর্ট, তারপর মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। কিন্তু মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টেই ফেরত পাঠিয়ে দেয় শীর্ষ আদালত। অবশেষে আজ, বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত ক্রিকেটারের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করলেন হুগলি জেলার কোর্টের বিচারক চন্দ্রানী মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়।
হুগলি জেলার মুখ্য আইনজীবী শিবাজী দাস জানিয়েছেন,'অভিযোগকারী ব্যাক্তিগত আইনজীবী নিয়ে এসে হলফনামা দিয়ে আদালতে জানান অভিযুক্তের জামিন হলে তার কোনো অসুবিধা নেই'।
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