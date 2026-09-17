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বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ! অভিযোগকারীর হলফনামায় অবশেষে জামিন বাংলায় ক্রিকেটারের

'কোনো অসুবিধা নেই'। আদালতে অভিযোগকারিণীর হলফনামা দেওয়ার পর অবশেষে মিলল জামিন। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস ও ধর্ষণের মামলায় ৩৭ দিন পর ছাড়া পেলেন বাংলার ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েল।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 17, 2026, 11:46 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:46 PM IST
বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ! অভিযোগকারীর হলফনামায় অবশেষে জামিন বাংলায় ক্রিকেটারের
Image Credit: অবশেষে জামিন বাংলায় ক্রিকেটারের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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