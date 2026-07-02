/১০০ ছক্কা উড়িয়ে বিশ্বরেকর্ড অভিষেক শর্মার! সিংহাসনচ্যুত সম্রাটের গনগনে আগুনে সব ছারখার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের পাঁচ ম্যাচের সিরিজ শুরুর আগেই বিরাট ধাক্কা পেয়েছিলেন অভিষেক শর্মা। ১১ মাস ধরে তিলে তিলে আগলানো সিংহাসন ছেড়ে দিতে হয়েছিল তাঁকে। বিশ্বের ১ নম্বর টি২০আই ব্যাটারের তকমা হারিয়ে ছিলেন তাঁরই সতীর্থ ঈশান কিষানের কাছে। তবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ডারহ্য়ামের চেস্টার-লে-স্ট্রিটে প্রথম টি-২০আই ম্যাচেই জ্বলে উঠেছিলেন সিংহাসনচ্যুত সম্রাট। বিশ্বের ২ নম্বর টি-২০ ব্যাটার বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়া ম্যাচের শুরুতেই মশাল জ্বালিয়ে ছিলেন।
ডারহামের রিভারসাইড গ্রাউন্ডে টস জিতে শ্রেয়স আইয়ারের ভারত প্রথমে ব্যাট করে ১৮৯/৭ রান করেছিল। সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে ওপেন করতে নেমে অভিষেক ২৪ বলে বিধ্বংসী ৫৯ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। ৬ চার ও ৪ ছক্কায় তাঁর ইনিংস সাজিয়ে ছিলেন। ২০ বলে ৫০ করেন অভিষেক। ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম ফরম্যাটে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্রুততম অর্ধশতক করা ব্যাটার হয়েছেন। ২০১৮ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টিআই-তে কেএল রাহুলের ২৭ বলে করার ফিফটির রেকর্ড ভেঙে দেন তিনি।
আরও একটি রেকর্ড করেছেন অভিষেক। রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পান্ডিয়া এবং বিরাট কোহলির পর পঞ্চম ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে তিনি টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০০ ছক্কা ওড়ালেন অভিষেক। তবে এর চেয়েও বড় কথা হল, অভিষেকই টি-টোয়েন্টিআই ক্রিকেটে দ্রুততম ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে ১০০ ছক্কা মারার মাইলস্টোন স্পর্শ করেছেন। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের এই ব্যাটার শততম ছক্কা মারতে ৭৮৫টি বল খেলেছেন। আর এই বিশ্বরেকর্ড গড়ে তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওপেনার এভিন লুইসকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন। তিনি ৭৮৯ বলে ১০০ টি২০আই ছক্কা মেরেছিলেন। নিউ জিল্যান্ডের ওপেনার ফিন অ্যালেন ১০০ ছক্কা মারতে ৮৭১ বল নিয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়া ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ব্যাটার টিম ডেভিডের লেগেছিল ৯৩১ বল। নিউ জিল্যান্ডের প্রাক্তন ব্যাটার কলিন মুনরো ৯৬৩ বলে এবং ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ও ব্যাটার সূর্যকুমার যাদব ১০০৭ বলে এই মাইলস্টোন তৈরি করেছিলেন।
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