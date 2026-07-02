Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /১০০ ছক্কা উড়িয়ে বিশ্বরেকর্ড অভিষেক শর্মার! সিংহাসনচ্যুত সম্রাটের গনগনে আগুনে সব ছারখার

১০০ ছক্কা উড়িয়ে বিশ্বরেকর্ড অভিষেক শর্মার! সিংহাসনচ্যুত সম্রাটের গনগনে আগুনে সব ছারখার

 ইতিহাস গড়লেন অভিষেক শর্মা! বিশ্বের দ্রুততম ব্যাটার হিসেবে টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকে ১০০ ছক্কার মাইলস্টোন তৈরি করলেন। পিছনে ফেলে দিলেন একাধিক ক্রিকেটারকে

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 02, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:35 PM IST
১০০ ছক্কা উড়িয়ে বিশ্বরেকর্ড অভিষেক শর্মার! সিংহাসনচ্যুত সম্রাটের গনগনে আগুনে সব ছারখার
Image Credit: অভিষেকের আগুনSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ট্রাম্পের মুখে ছাই দিয়ে আমেরিকাবাসী ভারতীয়দের জন্য বড় সুখবর! বার্থরাইট সিটিজেনশিপ
US Citizenship Rule13 min ago
2
Russia gasoline imports43 min ago
3
Pune Ketan Agarwal Murder Case49 min ago
4
Round of 321 hr ago
5
TMC accounts freeze1 hr ago