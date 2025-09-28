English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Asia Cup 2025 Final: কোহলির বিরাট রেকর্ড ভাঙার পথে নয়া 'শর্মা জি'! আগুনে ওপেনারের ইতিহাস লিখতে দরকার আর মাত্র...

Abhishek Sharma Aims To Break Virat Kohli: কোহলির বিরাট রেকর্ড ভাঙার পথে নয়া 'শর্মা জি'! আগুনে ওপেনারের দরকার আর মাত্র কয়েকটি রান। তাহলেই লিখবেন ইতিহাস...  

শুভপম সাহা | Updated By: Sep 28, 2025, 05:39 PM IST
Asia Cup 2025 Final: কোহলির বিরাট রেকর্ড ভাঙার পথে নয়া 'শর্মা জি'! আগুনে ওপেনারের ইতিহাস লিখতে দরকার আর মাত্র...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২২ গজে দীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস দুই যুযুধান ভারত-পাকিস্তানের (IND vs PAK)। আটারি-ওয়াগার ক্রিকেটীয় লড়াই 'মাদার অফ অল ব্যাটল'-এর তকমা পেয়েছে অনেক আগেই। এশিয়া কাপের ৪১ বছরের ইতিহাসে, এই প্রথমবার ফাইনালে মুখোমুখি ইন্দো-পাক (Asia Cup 2025 Final)। নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক মহাযুদ্ধ। এই নিয়ে টানা তৃতীয় রবিবার দুই দেশ একে-অপরের বিরুদ্ধে খেলবে। অভাবনীয় বললেও কম। আর ফাইনালে ফের সবার নজরে অভিষেক শর্মা ( Abhishek Sharma)। আগুনে ফর্মে থাকা ওপেনারের সামনে রয়েছে বিরাট কোহলির (Virat Kohli) রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড তৈরির সুযোগ!

Add Zee News as a Preferred Source

কী রেকর্ড ভাঙতে পারেন অভিষেক?

অভিষেকের আর দরকার ১১ রান। তাহলেই তিনি কোহলিকে টপকে, বহুজাতিক টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে সর্বাধিক রান করা ভারতীয় খেলোয়াড় হবেন। ২০১৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কোহলি ৬ ইনিংসে ১০৬.৩৩ গড়ে চারটি অর্ধশতক সহ ৩১৯ রান করেছিলেন।

আরও পড়ুন: 'মনে হয় না পারবে', শর্মাকে ভুল করে বচ্চন! শোয়েবকে টোস্টের মতো রোস্ট অমিতাভপুত্রের...

দুরন্ত ফর্মে অভিষেক

ভারতকে এশিয়া কাপের ফাইনালে তোলার প্রথম কারিগর অভিষেক। শুভমন গিলের সঙ্গে ওপেন করতে নেমে প্রতিপক্ষের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন রোজ। প্রথম বল থেকেই যুবরাজ সিংয়ের ছাত্র বেধড়ক মারের রাস্তাতেই হাঁটেন। এখনও পর্যন্ত এশিয়া কাপের ৬ ইনিংসে ৫১.৫০-এর গড়ে ও ২০৪.৬৩-এর স্ট্রাইক রেটে ৩০৯ রান করেছেন। এর মধ্যে তিনটি অর্ধ-শতক রয়েছে। পাকিস্তান-বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এসেছে। এশিয়া কাপে অভিষেক সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন। এশিয়া কাপের টি-২০ সংস্করণে ৩০০-র বেশি রান করা প্রথম খেলোয়াড় তিনিই। ২০২২ সালের সংস্করণে মহম্মদ রিজওয়ানের ২৮১ রানের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন অভিষেক। তিনিই এশিয়া কাপে এখন সর্বাধিক রানশিকারি।

আরও পড়ুন: ঐতিহাসিক ফাইনাল; চড়চড়িয়ে রক্তচাপ বাড়ছে ভারতের... বিশ্বজয়ী মহারথীর সঙ্গে অনিশ্চিত আরেক রত্নও!

হার্দিক পাণ্ডিয়া-অভিষেক শর্মা 
 
ভারতকে এখন জোড়া সমস্যাই তাড়া করছে। বিশ্বকাপজয়ী মহাতারকা অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়ার যেমন চোট রয়েছে, তেমনই চোটের সঙ্গে লড়ছেন আগুনে ফর্মে থাকা ওপেনার অভিষেক শর্মা। দু'জনেই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে চোট নিয়ে খেলেছেন। ভারতের বোলিং কোচ মর্নি মরকেল বলেছেন যে, অভিষেক সুস্থ তবে হার্দিক সম্পর্কে তিনি সতর্কতার পথেই হাঁটছেন। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে খেলার পর মর্কেল বলেছেন, 'দু'জনেরই টান ধরেছিল। হার্দিকের চোট নিয়ে আমরা আজ রাতে এবং আগামীকাল সকালের পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত নেব। দুজনেই টান অনুভব করেছিল। তবে অভিষেক ঠিক আছে।' যদি হার্দিক শেষ পর্যন্ত বাদ পড়েন, তাহলে অর্শদীপ অথবা হর্ষিত রানাদের মধ্যে একজন সেই জায়গা নিতে পারে। ভারত রিঙ্কু সিং অথবা জীতেশ শর্মার মতো একজন খাঁটি ব্যাটারকেও বেছে নিতে পারে, তবে তা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ কেউই এখনও পর্যন্ত টুর্নামেন্টে একটিও ম্যাচ খেলেননি।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Abhishek SharmaVirat KohliAsia Cup 2025 Final
পরবর্তী
খবর

BCCI New President: মহাষষ্ঠীর মেগাআপডেট, জল্পনাই সত‍্যি হল! ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ পদে মিঠুনই
.

পরবর্তী খবর

Durga Puja 2025: শ্রীভূমির কাছেই ফিরল হারানো 'ডাক'! শহরের এই পুজোর সম্বন্ধে জানে...