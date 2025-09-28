Asia Cup 2025 Final: কোহলির বিরাট রেকর্ড ভাঙার পথে নয়া 'শর্মা জি'! আগুনে ওপেনারের ইতিহাস লিখতে দরকার আর মাত্র...

Asia Cup 2025 Final: কোহলির বিরাট রেকর্ড ভাঙার পথে নয়া 'শর্মা জি'! আগুনে ওপেনারের ইতিহাস লিখতে দরকার আর মাত্র...
Abhishek Sharma Aims To Break Virat Kohli: কোহলির বিরাট রেকর্ড ভাঙার পথে নয়া 'শর্মা জি'! আগুনে ওপেনারের দরকার আর মাত্র কয়েকটি রান। তাহলেই লিখবেন ইতিহাস...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২২ গজে দীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস দুই যুযুধান ভারত-পাকিস্তানের (IND vs PAK)। আটারি-ওয়াগার ক্রিকেটীয় লড়াই 'মাদার অফ অল ব্যাটল'-এর তকমা পেয়েছে অনেক আগেই। এশিয়া কাপের ৪১ বছরের ইতিহাসে, এই প্রথমবার ফাইনালে মুখোমুখি ইন্দো-পাক (Asia Cup 2025 Final)। নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক মহাযুদ্ধ। এই নিয়ে টানা তৃতীয় রবিবার দুই দেশ একে-অপরের বিরুদ্ধে খেলবে। অভাবনীয় বললেও কম। আর ফাইনালে ফের সবার নজরে অভিষেক শর্মা ( Abhishek Sharma)। আগুনে ফর্মে থাকা ওপেনারের সামনে রয়েছে বিরাট কোহলির (Virat Kohli) রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড তৈরির সুযোগ!
কী রেকর্ড ভাঙতে পারেন অভিষেক?
অভিষেকের আর দরকার ১১ রান। তাহলেই তিনি কোহলিকে টপকে, বহুজাতিক টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে সর্বাধিক রান করা ভারতীয় খেলোয়াড় হবেন। ২০১৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কোহলি ৬ ইনিংসে ১০৬.৩৩ গড়ে চারটি অর্ধশতক সহ ৩১৯ রান করেছিলেন।
দুরন্ত ফর্মে অভিষেক
ভারতকে এশিয়া কাপের ফাইনালে তোলার প্রথম কারিগর অভিষেক। শুভমন গিলের সঙ্গে ওপেন করতে নেমে প্রতিপক্ষের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন রোজ। প্রথম বল থেকেই যুবরাজ সিংয়ের ছাত্র বেধড়ক মারের রাস্তাতেই হাঁটেন। এখনও পর্যন্ত এশিয়া কাপের ৬ ইনিংসে ৫১.৫০-এর গড়ে ও ২০৪.৬৩-এর স্ট্রাইক রেটে ৩০৯ রান করেছেন। এর মধ্যে তিনটি অর্ধ-শতক রয়েছে। পাকিস্তান-বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এসেছে। এশিয়া কাপে অভিষেক সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন। এশিয়া কাপের টি-২০ সংস্করণে ৩০০-র বেশি রান করা প্রথম খেলোয়াড় তিনিই। ২০২২ সালের সংস্করণে মহম্মদ রিজওয়ানের ২৮১ রানের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন অভিষেক। তিনিই এশিয়া কাপে এখন সর্বাধিক রানশিকারি।
হার্দিক পাণ্ডিয়া-অভিষেক শর্মা
ভারতকে এখন জোড়া সমস্যাই তাড়া করছে। বিশ্বকাপজয়ী মহাতারকা অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়ার যেমন চোট রয়েছে, তেমনই চোটের সঙ্গে লড়ছেন আগুনে ফর্মে থাকা ওপেনার অভিষেক শর্মা। দু'জনেই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে চোট নিয়ে খেলেছেন। ভারতের বোলিং কোচ মর্নি মরকেল বলেছেন যে, অভিষেক সুস্থ তবে হার্দিক সম্পর্কে তিনি সতর্কতার পথেই হাঁটছেন। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে খেলার পর মর্কেল বলেছেন, 'দু'জনেরই টান ধরেছিল। হার্দিকের চোট নিয়ে আমরা আজ রাতে এবং আগামীকাল সকালের পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত নেব। দুজনেই টান অনুভব করেছিল। তবে অভিষেক ঠিক আছে।' যদি হার্দিক শেষ পর্যন্ত বাদ পড়েন, তাহলে অর্শদীপ অথবা হর্ষিত রানাদের মধ্যে একজন সেই জায়গা নিতে পারে। ভারত রিঙ্কু সিং অথবা জীতেশ শর্মার মতো একজন খাঁটি ব্যাটারকেও বেছে নিতে পারে, তবে তা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ কেউই এখনও পর্যন্ত টুর্নামেন্টে একটিও ম্যাচ খেলেননি।
