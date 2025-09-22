English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Abhishek Sharma On Pakistan: পাকিস্তানের 'অহেতুক' বাড়বাড়ন্ত! অভিষেকের আড়ং ধোলাই, শত্রুপক্ষের একটাই দাওয়াই...

Abhishek Sharma On Pakistan:  মাঠে পাকিস্তানের 'অহেতুক' বাড়বাড়ন্ত দেখেই আড়ং ধোলাইয়ের রাস্তায় হেঁটেছিলেন অভিষেক শর্মা। খেলার শেষে জানিয়েছেন যে, শত্রুপক্ষের একটাই দাওয়াই...

শুভপম সাহা | Updated By: Sep 22, 2025, 02:32 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাত দিনের ব্যবধানে একদম একই রেজাল্ট। ফের পাকিস্তানকে এশিয়া কাপে (India vs Pakistan Asia Cup 2025) উড়িয়েছে ভারত। আর এই জয়ের সঙ্গেই সূর্যকুমার যাদবরা (Suryakumar Yadav) ফাইনালের দিকে আরও এক পা বাড়িয়ে রাখলেন। এক রবিবার এশিয়া কাপের (India vs Pakistan Asia Cup 2025) গ্রুপ পর্বে পাকিস্তানকে হেলায় হারিয়েছিল ভারত। ২৫ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে ম্যাচ বার করে নিয়েছিলেন সূর্যরা। তার সাত দিন পর দ্বিতীয় রবিবারে সুপার ফোরে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দেশ (India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super 4 Match)। এবারও সলমান আঘাদের সঙ্গে একই আচরণ করলেন সূর্যরা। ভারত এবার জিতল ৬ উইকেটে। টি-২০ সংস্করণে এটাই ভারতের রান তাড়া করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় জয়। 

আরও পড়ুন: ১৩-০, ১০-১ আবার 'রাইভালরি' নাকি! খেলার শেষে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণে ডুবল পাকিস্তান...

এই ম্যাচে পাকিস্তান দেখেছে অভিষেক শর্মার (Abhishek Sharma) ভয়ংকর তাণ্ডবলীলা। ম্যাচের সেরা অভিষেক জানিয়েছেন যে, পাকিস্তানের 'অহেতুক' বাড়বাড়ন্ত দেখেই তিনি আড়ং ধোলাইয়ের পথে হেঁটেছিলেন। তাঁর মতে শত্রুপক্ষের একটাই দাওয়াই...পাকিস্তান টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে ৫ উইকেটে ১৭১ রান করেছিল। ১৭২ রানের টার্গেট নিয়ে ঠিক যে খেলাটা শুরুতে দরকার ছিল, সেটাই খেলতে শুরু করেছিলেন দুই বন্ধু- অভিষেক শর্মা ও শুভমন গিল। দুই পঞ্জাব পুত্তরই বিধ্বংসী মেজাজে বোলার নিধন যজ্ঞে মেতেছিলেন। স্পিনার-পেসার কিছুই দেখছিলেন না তাঁরা। দ্যাখো আর মারো, এই যেন ছিল তাঁদের মন্ত্র। পাওয়ারপ্লে-তেই তুলে দিয়েছিলেন ৬৯ রান। ৯ ওভারের মধ্যে সেই রান অনায়াসে ১০০ ছুঁয়ে ফেলে... এরপর ২৮ বলে ৪৭ রানের মারকাটারি ইনিংস খেলে ফিরে যান শুভমন গিল। 

অভিষেকে ৩৯ বলে ৭৪ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছেন। ১৮৯.৭৪-এর স্ট্রাইক রেটে ৬টি চার ও ৫টি ছয় মেরেছিলেন ভারতের ওপেনার। অভিষেক রান তাড়ার খেলায় নেমে শাহিন শাহ আফ্রিদির প্রথম বলেই ছক্কা উড়িয়ে বুঝিয়ে ছিলেন যে, তিনি ভয়ংকর তেতে আছেন। আজ কিছু একটা ঘটতে চলেছে। খেলা চলাকালীন অভিষেককে হারিস রউফ ও শাহিন শাহ আফ্রিদির সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়াতে দেখা গিয়েছে। খেলার পর অভিষেক জানালেন ঠিক কী হয়েছিল মাঠে। 

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নেওয়ার সময়ে অভিষেক বলেন,' আজ বেশ সহজ ছিল বিষয়টা। ওরা যেভাবে কোনও কারণ ছাড়াই আমাদের উপর আক্রমণ করছিল, তা আমার মোটেও পছন্দ হয়নি। এবং আমি ভেবেছিলাম যে এটিই একমাত্র উত্তর, যা আমি আমার ব্যাট দিয়ে দিতে পারি এবং স্পষ্টতই আমার দলের জয়ে অবদান রাখতে পারি। আমার মনে এইটুকুই ঘুরছিল। আমি কেবল আমার দলের জন্য কিছু করতে চেয়েছিলাম।'

আরও পড়ুন: 'দলে সবাইকে...' ! ভারত-পাক ম্যাচের আগেই স্যামসনের বজ্রনিনাদ! গম্ভীরের সংসারে কী চলছে?

খেলার পরে সম্প্রচারকারী চ্যানেলের শোয়ে অভিষেক সঞ্চালক গৌরব কাপুরের সঙ্গেও এই নিয়ে কথা বলেছেন। অভিষেক আবারও বলেন,' আজ তো আমার মনেই হচ্ছিল, যে এরকম খেলতেই হবে। ওরা প্রতি বলে যেভাবে তেড়ে এসে ব্যক্তিগত আক্রমণ করছিল, সেটা আমার একদম ভালো লাগেনি। তখনই আমার মনে হয়েছিল, ওদের উত্তর দেওয়াটা ভীষণ জরুরি। এভাবে ক্রিকেট খেলা হয় না। তাই আমি আর শুভমন এই নিয়েই কথা বলছিলাম, যে জিতেই ওদের উত্তরটা দেব মাঠে।' অভিষেক শুভমন খেলার শেষে সোশ্য়াল মিডিয়ায় পোস্ট করেও বুঝিয়ে দিয়েছেন পাকিস্তান শুধু বড় বড় কথাই বলতে শিখেছে। আর খেলা...

 

