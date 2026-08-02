/WATCH: ৯১ বলে ২৩৩ রান একারই! বোলারদের কাঁদিয়ে ২৫ ছয়, ১৩ চার...বাপ রে বাপ! অতিমানবীয় অভিষেকের সে কী মার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সারা বিশ্ব জানে অভিষেক শর্মা কী করতে পারেন। ১৭০ সেন্টিমিটারের ক্রিকেটার ব্য়াট যেদিন চলতে থাকে, সেদিন আর থামতে চায় না। আইপিএল আর আন্তর্জাতিক আঙিনা দেখেছে অভিষেকের ভয়াল তাণ্ডবলীলা। আর এবার যুবরাজ সিংয়ের শিষ্য স্থানীয় ম্য়াচে ব্য়াট হাতে শাসন করলেন বোলারদের। পঞ্জাব আন্তঃজেলা সিনিয়র পর্যায়ের এক ম্যাচে আগুনে ব্যাট করলেন অভিষেক। মাত্র ৯১ বলে ১৫ চার ও ২৫ ছয়ে একাই ২৩৩ রান করলেন। তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল ২৫৬.০৪। বাঁ-হাতি ব্যাটার অমৃতসর মেন সিনিয়র দলের হয়ে তার্ন তারান মেন সিনিয়র দলের বিরুদ্ধে এই বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছেন। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ছন্দ হারানো অভিষেক ঠিক সময়ে জ্বলে উঠলেন। ৫০ ওভারের ম্য়াচে অভিষেকের টিম করেছিল ৮ উইকেটে ৫৩৩ রান। সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিষেকের ব্যাটিংয়ের ভিডিয়ো আর স্কোরকার্ডের ছবি দাবানলের মতো ছড়াচ্ছে। আইসিসি টি-টোয়েন্টিআইআইয়ের ক্রমতালিকায় ৩ নম্বর ব্যাটার অভিষেক। যিনি বছর শুরু করেছিলেন ১ নম্বরে থেকে। তবে জিম্বাবোয়ে সফরে তিন ইনিংসে মাত্র ১১ রান (গড় ৩.৬৬) করেছিলেন। এটি কেবল এক বিচ্ছিন্ন ব্যর্থতা নয়ই বরং দীর্ঘ সময় ধরে চলা বাজে ফর্মের ধারাবাহিকতারই সর্বশেষ অধ্যায় ছিল।
অভিষেক একদমেই ছন্দে নেই
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচটি টি-টোয়েন্টিআই ম্যাচে অভিষেক ২৬.২-এর গড়ে ১৩১ রান করেছিলেন। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দু'টি টি-২০আই ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ছিল ২৪.৫-এর গড়ে মাত্র ৪৯ রান। শেষ ১০টি টি-টোয়েন্টি ইনিংসে মাত্র একটিই অর্ধশতক রয়েছে। রানের সংখ্যার চেয়েও বেশি চিন্তার বিষয় অভিষেকের আউট হওয়ার ধরন। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচেই ব্লেসিং মুজারাবানি তাঁকে আউট করেছেন। প্রথমবার অফ-স্টাম্পের বাইরের একটি ওয়াইড বলে ব্যাট চালিয়ে ডিপে সহজ ক্যাচ দিয়ে বসেন অভিষেক। দ্বিতীয়বার আউটের ক্ষেত্রে লাফিয়ে ওঠা বলে খোঁচা দিতে গিয়ে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ক্যাচ তুলে দেন। তৃতীয় আউটের সময়ে বলের অ্যাঙ্গেল বুঝে খেলার জন্য জায়গা তৈরির চেষ্টায় ব্যাটের কানায় লাগিয়ে ক্যাচ তুলে দিয়েছিলেন শটগুলো ছিল আলাদা ঠিকই। কিন্তু ভুল ছিল একই—অফ-স্টাম্পের বাইরের পেস বোলিংয়ের বিরুদ্ধে তিনি কখনই স্বাচ্ছন্দ্যে ব্য়াট করতে পারেননি বা নিয়ন্ত্রণে দেখাতে পারেননি। প্রতিপক্ষ হিসেবে অভিষেকের সামনে ছিল জিম্বাবোয়ে। অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকা হলেও নয় মানা যায়। আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর লক্ষ্যে এই সিরিজটি আয়োজন করা হলেও, অভিষেকের ক্ষেত্রে এর ফল হয়েছে ঠিক উল্টো।
ধারাবাহিক ভাবেই অভিষেক ধুঁকছেন
জিম্বাবোয়ে যে খুব ভালো ভাবেই হোমওয়ার্ক করে এসেছিল, তা স্পষ্টই ছিল। তারা বোলিংয়ের শুরুটাই করেছিল সিকান্দার রাজার অফ-স্পিন দিয়ে। ঠিক সেই ধরনের বোলিং, যার সামনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অভিষেক বারবার তাঁর দুর্বলতা দেখিয়ে ছিলেন। সেই পরীক্ষা উতরে যাওয়ার পর, মুজারাবানি নিজের গতি দিয়ে বাকি কাজটুকু সেরে ফেলেন। পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেও অভিষেকের এই ছন্দপতন স্পষ্ট বোঝা যায়। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে অভিষেকের গড় ছিল ৩৭.০৫ এবং স্ট্রাইক রেট ছিল প্রায় ১৯৫-এর কাছাকাছি। এরপর থেকে তাঁর গড় নাটকীয় ভাবে কমে ১৯.৪-এ নেমে এসেছে এবং স্ট্রাইক রেট কমে হয়েছে ১৬৫। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছেন। যে আগ্রাসী মনোভাব তাঁকে বিপজ্জনক করে তুলেছিল তা কেমন যেন হারিয়ে গিয়েছে। তেমনই এই পরিবর্তনের যথার্থতা প্রমাণের জন্য যে ধারাবাহিকতা প্রয়োজন, তাও এখনও গড়ে ওঠেনি। ফলে স্থানীয় ম্যাচ খেলেই অভিষেকের আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়া তাঁর এবং দলের ক্ষেত্রে বেশ ইতিবাচক।
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