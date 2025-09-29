Abhishek Sharma Wins HAVAL H9 SUV: সেরার সেরা অভিষেক, পেলেন ৩৪ লাখের SUV, রইল দাম-ফিচার্স-ছবি...
Abhishek Sharma Wins HAVAL H9 SUV: টুর্নামেন্টের সেরা হয়ে দুর্দান্ত একটি এসইউভি পেয়েছেন অভিষেক শর্মা। খেলার শেষে সেই গাড়িতে আবার ওপেনিং পার্টনার ছোটবেলার বন্ধু শুভমন গিলকেও চড়িয়েছেন তিনি। এই প্রতিবেদনে রইল এই গাড়ির এ-টু-জেড।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এশিয়া কাপে (Asia Cup 2025) ব্যাট হাতে আগুন জ্বালিয়েছেন তরুণ ওপেনার অভিষেক শর্মা (Abhishek Sharma)। ফাইনাল বাদে প্রতি ম্যাচেই পঞ্জাব পুত্তর বিস্ফোরক ইনিংস খেলেছেন। প্রথম বল থেকেই চার্জ করে বিপক্ষের বোলারদের আত্মবিশ্বাস ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন ২৫ বছরের ক্রিকেটার। ৭ ইনিংসে ৩১৪ রান করেছেন অভিষেক। তিনটি অর্ধ-শতরান করেছেন তিনি। ৪৪.৮৫-এর গড়ে ২০০-র স্ট্রাইক রেটে খেলেছেন তিনি। পুরো টুর্নামেন্টে ১৯ ছক্কা হাঁকিয়েছেন অভিষেক। টুর্নামেন্টের সেরা হওয়ায় অভিষেক নগদ ১৩ লক্ষ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন। পাশাপাশি তাঁর হাতে উঠেছে হ্যাভাল এইচনাইন এসইউভি (HAVAL H9 SUV)। যার দাম প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকা! ভারতে পাওয়া যায় না এই গাড়ি! রইল দাম-ফিচার্স-ছবি...
ইঞ্জিন এবং কর্মক্ষমতা
হ্যাভাল এইচনাইন একটি বৃহৎ-সেগমেন্টের এসইউভি। যা ২.০ লিটার টার্বোচার্জড ৪-সিলিন্ডার পেট্রোল ইঞ্জিন দ্বারা চালিত, যা ৩৮০ এনএম টর্ক উৎপন্ন করে। ১. এই শক্তি ৮-গতির স্বয়ংক্রিয় জেডএফ ট্রান্সমিশন দ্বারা পরিচালিত।
এইচনাইন তার অফ-রোড ক্ষমতার সঙ্গেই বিলাসবহুল আরামের আইকন। কঠিন ভূখণ্ডে নেভিগেট করা হোক বা শহুরে রাস্তায় ক্রুজিং। কর্মক্ষমতা দুর্দান্ত।
মাত্রা
হ্যাভাল এইচনাইনের দৈর্ঘ্য ৪৯৫০ মিমি এবং প্রস্থ ১৯৭৬ মিমি।
নিরাপত্তা প্রযুক্তি
হ্যাভাল এইচনাইন চালানো সহজ এবং আরও নিরাপদ করার জন্য ডিজাইনড। চমৎকার নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
ছ'টি এয়ারব্যাগ
ব্লাইন্ড স্পট ডিটেকশন: গাড়ির চারপাশে লুকানো বিপদ চিহ্নিত করে নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেয়।
অ্যাডাপ্টিভ ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ: ট্র্যাফিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ির গতি সামঞ্জস্য করে, দীর্ঘ ড্রাইভকে কম কষ্টকর করে তোলে।
ট্র্যাফিক জ্যাম সহায়তা: স্টপ-এন্ড-গো ট্র্যাফিকের সময়েও চাপমুক্ত অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে।
৩৬০-ডিগ্রি ভিউ ক্যামেরা: পার্কিং এবং আশেপাশের পরিবেশের সাধারণ পর্যবেক্ষণকে সহজ করে তোলে।
ড্রাইভ মোড: বহুমুখী পরিচালনার জন্য অটো, ইকো, স্পোর্ট, স্যান্ড, স্নো, মাড এবং ফোরএল (কম পরিসরের) মোড অফার করে।
হ্যাভাল এইচনাইনের বাইরের নকশা আকর্ষণীয় এবং কার্যকরী। রয়েছে প্যানোরামিক সানরুফ, বৈদ্যুতিক সাইডস্টেপ, সামনের এবং পিছনের ফগ ল্যাম্প এবং বড় ২৬৫/৫৫ আর ১৯ টায়ার।
এসইউভির অভ্যন্তরটিও সমানভাবে চিত্তাকর্ষক, আরাম এবং প্রযুক্তির জন্য তৈরি
একটি বড় ১৪.৬-ইঞ্চি টাচস্ক্রিন ডিসপ্লে রয়েছে।
আছে ১০-স্পিকার সাউন্ড সিস্টেম।
রয়েছে ওয়্যারলেস চার্জার।
ড্রাইভারের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইনড চামড়ার মেমোরি সিট, যা ব্যক্তিগতকৃত সমন্বয়ের অনুমতি দেয়।
গাড়ি ঠান্ডা করার জন্য আসনে বায়ুচলাচল করে এবং ড্রাইভিং অভিজ্ঞতার জন্য একটি ম্যাসেজ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
চিনা অটোমোবাইল কোম্পানি গ্রেট ওয়াল মোটরের (জিডব্লিএম) মালিকানাধীন একটি অটোমোটিভ ব্র্যান্ড, যা বিশ্বব্যাপী ক্রসওভার এবং এসইউভি বাজারে এক প্রধান খেলোয়াড়। হ্যাভাল ২০১৩ সালের মার্চ মাসে জিডব্লিএমের পণ্য লাইন থেকে স্বতন্ত্র ব্র্যান্ডে রূপান্তরিত করেছে। হ্যাভালের সৌদি আরবের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অনুযায়ী, হ্যাভাল এইচনাইনের বর্তমান দাম ১৪২,১৯৯.৮ সৌদি রিয়াল, যা ভারতীয় টাকায় প্রায় ৩৩ লক্ষ ৬০ হাজার ৬৫৮ টাকা।
