English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
  • T20 World Cup 2026: বিশ্বকাপ শেষ হওয়া পর্যন্ত তর সইল না বোর্ডের, সফল T20I ক্যাপ্টেনকে ছেঁটে নিয়োগ নতুন নেতা

T20 World Cup 2026: বিশ্বকাপ শেষ হওয়া পর্যন্ত তর সইল না বোর্ডের, সফল T20I ক্যাপ্টেনকে ছেঁটে নিয়োগ নতুন নেতা

Afghanistan sack Rashid Khan: বিশ্বকাপ শেষ হওয়া পর্যন্তও তর সইল না বোর্ডের, সফল T20I ক্যাপ্টেনকে ছেঁটে নিয়োগ করা হল নতুন নেতাকে...  

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 6, 2026, 12:33 PM IST
T20 World Cup 2026: বিশ্বকাপ শেষ হওয়া পর্যন্ত তর সইল না বোর্ডের, সফল T20I ক্যাপ্টেনকে ছেঁটে নিয়োগ নতুন নেতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একের পর এক বড় সিদ্ধান্তেই আমূল বদল চাইছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (Afghanistan Cricket Board)। চলতি টি-২০ বিশ্বকাপে (T20 World Cup 2026) রশিদ খানের (Rashid Khan) টিম সুপার এইটে কোয়ালিফাই করতে ব্যর্থ হয়েছে। আর তারপরেই এসিবির চিফ এক্সিকিউটিভ নাসিব খান জানিয়ে ছিলেন যে, দলের সম্ভাব্য কাঠামোগত এবং নেতৃত্বের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা চলছে। আর এবার এসিবি (ACB) ছেঁটে ফেলল দলের টি-২০আই নেতা রশিদকে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ক্রিকেটীয় দেশের বোর্ড ইব্রাহিম জাদরানকে (Ibrahim Zadran) নতুন নেতা হিসেবে নিয়োগ করল। জাদরানের নেতৃত্বেই আফগানিস্তান, আগামী সপ্তাহে সাদা বলের ক্রিকেটের দুই সংস্করণের সিরিজ খেলতে যাবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে ইন্ডিয়া, ভুবনজয়ীরা বিশ্বকাপ থেকে আর স্রেফ এক কদম দূরে...
 
কী বলছে এসিবি

রশিদের জায়গায় ইব্রাহিমকে টি-টোয়েন্টিআই অধিনায়ক করার পর, এসিবির নির্বাচক কমিটির প্রধান আহমেদ শাহ সুলিমানখিল বলেন, 'রশিদ খানের ডেপুটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ইব্রাহিম এবার টি-২০আই ফরম্যাটে আফগানিস্তানের নিয়মিত অধিনায়কের ভূমিকা পালন করবে। দলে রশিদের মূল্যবান অবদানের জন্য আমরা তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই এবং এই গুরুত্বপূর্ণ নতুন ভূমিকায় জাদরানের সাফল্য কামনা করি।' 

দলেও একাধিক বদল

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াডে ছিলেন বাঁ-হাতি পেসার ফজলহক ফারুকি, গুলবদিন নইব এবং মহম্মদ ইশাক। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই স্কোয়াড থেকেই বাদ পড়েছেন তাঁরা। ওদিকে বাঁহাতি স্পিন-বোলিং অলরাউন্ডার শরাফুদ্দিন আশরাফ, বাঁ-হাতি ফাস্ট বোলার ফরিদ আহমেদ এবং টপ অর্ডার উইকেটরক্ষক-ব্যাটার নূর রহমানকে টি-টোয়েন্টিআই দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গত অক্টোবরে বিলাল সামি, আবুধাবিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাঁর শেষ ওডিআই-তে পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন এবং প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনি ওডিআই দলে তাঁর জায়গা ধরে রেখেছেন এবং টি-টোয়েন্টিআই স্কোয়াডের রিজার্ভেও আছেন। নানগিয়াল খরোটি এবং ইজাজ আহমেদজাই টি-টোয়েন্টি রিজার্ভে সামির সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, যেখানে বশির আহমেদ, মোহাম্মদ সালিম সফি এবং কায়েস আহমেদকে ওডিআই রিজার্ভে রাখা হয়েছে। আফগানিস্তান আাগামী ১৩ মার্চ শারজায় শুরু হওয়া তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টিআই সিরিজে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলবে। ওদিকে দুবাইয়ে ২০ মার্চ থেকে শুরু হবে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ। শারজায় হবে টি-২০আই সিরিজ ও দুবাইয়ে হবে ওডিআই সিরিজ।

আরও পড়ুন: ইংরেজদের বিরুদ্ধে রেকর্ডের পর রেকর্ড ইন্ডিয়ার, কোহলিকে ছুঁয়ে সঞ্জু ভাঙলেন যুবির রেকর্ড
 
শ্রীলঙ্কা সিরিজের জন্য আফগানিস্তানের টি-টোয়েন্টিআই স্কোয়াড

ইব্রাহিম জাদরান (অধিনায়ক), রহমানুল্লাহ গুরবাজ (উইকেটরক্ষক), নূর রহমান (উইকেটরক্ষক), সেদিকুল্লাহ অটল, দরউইশ রাসুলি, শহিদুল্লাহ কামাল, আজমতুল্লাহ ওমরজাই, মহম্মদ নবি, শরাফুদ্দিন আশরাফ, রশিদ খান, নূর আহমেদ, মুজিব উর রহমান, জিয়া উর রহমান শরিফী, ফরিদ আহমদ মালিক এবং আব্দুল্লাহ আহমদজাই।

রিজার্ভ: নানগিয়াল খরোটি, বিলাল সামি এবং ইজাজ আহমদজাই

শ্রীলঙ্কা সিরিজের জন্য আফগানিস্তানের ওডিআই স্কোয়াড

হাশমতুল্লাহ শাহিদি (অধিনায়ক), রহমত শাহ (সহ-অধিনায়ক), রহমানুল্লাহ গুরবাজ (উইকেটরক্ষক), ইকরাম আলিখিল (উইকেটরক্ষক), ইব্রাহিম জাদরান, সেদিকুল্লাহ অটল, দরউইশ রাসুলি, আজমাতুল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবি, রশিদ খান, নানগিয়াল খরোটি, এএম গজনফর, জিয়া উর রহমান শরিফি, ফারিদ আহমেদ মালিক ও বিলাল সামি

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
rashid khan afghanistanrashid khan in afghanistanrashid khan kabul afghanistan
পরবর্তী
খবর

India vs England T20 World Cup Semi-Final: ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে ইন্ডিয়া, ভুবনজয়ীরা বিশ্বকাপ থেকে আর স্রেফ এক কদম দূরে...
.

পরবর্তী খবর

Nitish Kumar resign as CM and Operation Lotus in Patna: নীতীশকে সরিয়েছে এক বিভীষণ, বিহারের ক...