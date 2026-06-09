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FIFA World Cup 2026: আফ্রিকার সেরা রেফারিকে ঢুকতেই দিল না আমেরিকা, ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টধারীকেই 'ডিপোর্ট' করল ট্রাম্পের দেশ!

FIFA World Cup 2026: বিশ্বকাপ শুরুর আগেই বিতর্কের মেগা সুনামি আছড়ে পড়ল মায়ামিতে। আফ্রিকার সেরা রেফারিকে ঢুকতেই দিল না আমেরিকা! ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টধারীকেই 'ডিপোর্ট' করল ট্রাম্পের দেশ! যে ঘটনায় হতবাক ফুটবল বিশ্ব...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 09, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:06 PM IST
FIFA World Cup 2026: আফ্রিকার সেরা রেফারিকে ঢুকতেই দিল না আমেরিকা, ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টধারীকেই 'ডিপোর্ট' করল ট্রাম্পের দেশ!
Image Credit: ওমর আবদুলকাদির আরতান

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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