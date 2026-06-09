FIFA World Cup 2026: আফ্রিকার সেরা রেফারিকে ঢুকতেই দিল না আমেরিকা, ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টধারীকেই 'ডিপোর্ট' করল ট্রাম্পের দেশ!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। দরজায় কড়া নাড়ছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফুটবল বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2026)। আর ঠিক দু'দিন পর অর্থাত্ ১১ জুন থেকে শুরু এই খেলার শ্রেষ্ঠ ইভেন্ট। 'গ্রুপ এ'-র উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকা। আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডা জুড়ে ৪৮ দেশের মহাযুদ্ধ। তবে বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগেই ধেয়ে এল বিতর্কের ঝড়। যা চমকে দিয়েছে ফুটবলবিশ্বকে। বিশ্বকাপকে ঘিরে লজিস্টিক ও প্রশাসনিক সমস্যার যেন কোনও শেষ নেই। আর এর মধ্যে আমেরিকার কঠোর অভিবাসন নীতি এখন টুর্নামেন্টের প্রাক প্রস্তুতিতে ওপর বিরাট প্রভাব ফেলছে। আফ্রিকার অন্যতম সেরা রেফারি ওমর আবদুলকাদির আরতান (Omar Abdulkadir Artan) ভয়ংকর অভিজ্ঞতার শিকার হলেন। আমেরিকায় ঢুকতেই দেওয়া হল না ৩৪ বছরের সোমালি ফুটবল রেফারি। মায়ামি বিমানবন্দর থেকেই তাঁকে সোজা ইস্তাম্বুলগামী বিমানে তুলে তুর্কিয়েতে পাঠিয়ে দেওয়া হল! অথচ ফিফাই তাঁকে বিশ্বকাপে ম্যাচ পরিচালনার জন্য বেছে নিয়ে দায়িত্ব দিয়েছিল। তিনি এমনি এমনিই প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে এখানে আসেননি!
আরতানকে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত ফুটবলবিশ্ব হতবাক
আরও চমকে দেওয়া বিষয় যে, আরতান আর পাঁচটা সাধারণ পাসপোর্ট নিয়ে আমেরিকায় আসেননি কিন্তু। তিনি এসেছিলেন ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট বা কূটনৈতিক পাসপোর্ট নিয়ে। আর এই পাসপোর্ট বিশেষ আন্তর্জাতিক পরিচয়পত্র, যা শীর্ষ কূটনীতিক, এবং সরকারি উচ্চপদস্থ কর্তাদেরই (যেমন—রাষ্ট্রদূত, সংসদ সদস্য) শুধুমাত্র দেওয়া হয়, যাঁরা সরকারি দায়িত্বে বিদেশ ভ্রমণের জন্য পেয়ে থাকেন। প্রাথমিক ভাবে আরতানের ভিসা পেতে কিছুটা দেরিই হয়েছিল। যদিও পরে নাইরোবিতে অবস্থিত সোমালি দূতাবাস রেফারিকে ভিসা পেতে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমেরিকার সীমান্ত কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেই দেশে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি।
আমেরিকা এবং পূর্ব আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের মধ্যে চলমান রাজনৈতিক উত্তেজনা ও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষাপটে, এই ঘটনা এক বৈশ্বিক ক্রীড়া আয়োজনের ক্ষেত্রে আয়োজক দেশ আমেরিকার কঠোর সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার যৌক্তিকতা নিয়ে তীব্র বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ফিফা বা সোমালি ফুটবল ফেডারেশন, কোনও পক্ষই এখনও এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনও মন্তব্য করেনি। তবে এই সিদ্ধান্তের ফলে আরতানের বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গেল! রেফারি দলে আর তাঁর থাকা হল না। আরতানেক আকস্মিক বহিষ্কারের ঘটনাটি ভ্রমণ-সংক্রান্ত সেই ক্রমবর্ধমান সমস্যার তালিকারই একটি অংশ, যা ইরানসহ কঠোর মার্কিন যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার সম্মুখীন অন্যান্য দেশের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ওপরও ইতিমধ্যে প্রভাব ফেলেছে। আরতানকে আকস্মিক বহিষ্কার (ডিপোর্টেশন) এমন এক ক্রমবর্ধমান ভ্রমণ-সংক্রান্ত জটিলতার অংশ, যা ইতোমধ্যেই ইরান-সহ কঠোর মার্কিন নিরাপত্তা যাচাইয়ের মুখে থাকা বিভিন্ন দেশের কর্মকর্তাদেরও প্রভাবিত করেছে।
আরতানকে কেন ফেরত পাঠানো হল?
আমেরিকার কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন পুরস্কারজয়ী রেফারিকে তুরস্কে ফেরত পাঠানোর কোনও আনুষ্ঠানিক কারণ জানায়নি। তবে বিষয়টি রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে গভীর ভাবে জড়িত! কারণ ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত অন্যান্য দেশের মতোই সোমালিয়ার নাগরিকদের উপরেও আমেরিকার কঠোর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রয়েছে। বর্তমানে সোমালিয়ার অধিকাংশ নাগরিকের জন্য আমেরিকার ভিসা পাওয়া প্রায় অসম্ভব; কেবল বিশেষ কোনও কূটনৈতিক দায়িত্ব বা আমেরিকার জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়া খুব কম ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম হয়। আমেরিকার সঙ্গে সোমালিয়ার বর্তমান সম্পর্ক মূলত সন্ত্রাসদমন, মানবিক সহায়তা এবং ভূ-রাজনৈতিক কৌশলকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক ও সামরিক যোগাযোগ থাকলেও, আল-শাবাবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মার্কিন বিমান হামলা এবং ট্রাম্প প্রশাসনের কড়া ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার মতো নানা ঘটনায় সম্পর্কটি জটিল রূপ ধারণ করেছে! তারই ফল ভুগতে হল আরতানকে! এমন সম্ভাবনাই উঠে আসছে। আরতানের অনুপস্থিতি টুর্নামেন্টের জন্য বড় ক্ষতি। ২০১৮ সালে ফিফা-তালিকাভুক্ত রেফারি হন তিনি। আরতানকে আফ্রিকান ফুটবলের সেরা রেফারি হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি সিএএফ চ্যাম্পিয়নস লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন। তাঁর অসাধারণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ মরক্কোতে আয়োজিত সিএএফ-এর অনুষ্ঠানে তিনি আফ্রিকার সেরা রেফারি' পুরস্কারও পেয়েছেন। বিশ্বকাপে আফ্রিকার প্রতিনিধিত্বকারী নয় সদস্যের এলিট রেফারি দলের অন্যতম প্রধান পছন্দ হিসেবে তিনি বিবেচিত হচ্ছিলেন। ভুলে গেলে চলবে না আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর অত্যাচার ও বৈষম্যের ইতিহাস ৪০০ বছরেরও বেশি পুরনো! বর্তমান সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক বা পদ্ধতিগত বর্ণবাদ (Systemic Racism) হিসেবে এখনও টিকে রয়েছে। বর্তমান সময়ের পুলিশি বর্বরতা পর্যন্ত এই ধারাটি বিস্তৃত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করা Black Lives Matter আন্দোলনের মাধ্যমে এই বৈষম্যের বিষয়টিও বিশ্বমঞ্চে নতুন করে সামনে এসেছে।
ভিসা নিয়ে প্রবল সমালোচনায় ফিফা!
শুধু আরতানই সীমান্ত সমস্যার ভুক্তভোগী নন। তাঁর নির্বাসন টুর্নামেন্টের আগে ভিসা সংক্রান্ত আরও বড় একটি জগাখিচুড়িকে সামনে এনেছে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংবাদ সংস্থা এআইপিএস ইতোমধ্যেই ফিফার কাছে অভিযোগ করেছে, কারণ বিপুল সংখ্যক আফ্রিকান এবং ইরানি ক্রীড়া সাংবাদিকের ভিসার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এমনকি ইরানের অফিসিয়াল টিম ফটোগ্রাফারকেও দেশে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। কঠোর নিয়মকানুনের গুঁতোয় লজিস্টিক এখন দুঃস্বপ্নের মতো হয়েছে। যাঁরা শেষ পর্যন্ত ভিসা পেয়েছেন, তাঁদের অনেককেই শুধুমাত্র সিঙ্গল এন্ট্রি পাস দেওয়া হয়েছে। যা এক বিশাল মাথাব্যথার কারণ।
গ্রুপ পর্বগুলিতে তিনটি ভিন্ন দেশে যেভাবে সাজানো হয়েছে:
আইভরি কোস্ট: আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ায় দু'টি ম্যাচের মাঝেই আইভরি কোস্টকে কানাডার টরন্টোয় একটি গ্রুপ পর্বের ম্যাচ খেলতে হবে!
সেনেগাল: তাদের শেষ গ্রুপ ম্যাচ টরন্টোতে, যার অর্থ তারা যদি নকআউটে যায়, তবে আমেরিকায় প্রবেশের জন্য তাদের পুনরায় আবেদন করতে হবে!
টিউনিসিয়া: তারা তাদের প্রথম দু'টি ম্যাচ মেক্সিকোতে খেলার পর শেষ গ্রুপ ম্যাচের জন্য আমেরিকার কানসাস সিটিতে উড়ে যাবে।
বিশ্বমানের রেফারি ও সাংবাদিকদের সীমান্তে আটকে দেওয়ায়, বিশ্বকাপের বৈশ্বিক চেতনা নষ্ট হওয়ার আগেই এই ভ্রমণ সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য ফিফার ওপর বড় চাপ সৃষ্টি হয়েছে।
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