T20 World Cup 2026: সেমির আগেই বিরাট ধাক্কা, দল নির্বাচন নিয়ে হেডকোচের সঙ্গে লড়াই প্রকাশ্যে, অভ্যন্তরীণ কোন্দলে পদত্যাগ মহারথীর

T20 World Cup 2026: বিশ্বকাপের মাঝেই বিরাট ধস! প্রাক্তন অধিনায়কের কারণেই পদত্যাগ মহারথীর। ক্রিকেট প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ কোন্দল চলে এল প্রকাশ্যে। 

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 4, 2026, 02:51 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে (ICC T20 World Cup 2026) পাকিস্তানের ভয়াবহ বিপর্যয়ের পরেই বিরাট ধস নামল সেই দেশের ক্রিকেট পরিকাঠামোয়। প্রাক্তন কিংবদন্তি আইসিসি এলিট-প্যানেল আম্পায়ার আলিম দার (Aleem Dar) জাতীয় নির্বাচক কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন বলেই রিপোর্ট! ২০২৪ সালে পাকিস্তানের নির্বাচক কমিটিতে দার যোগ দেন। দার জানিয়েছেন, কমিটির অভ্যন্তরীণ গতিশীলতার উপর তিনি তীব্র হতাশা প্রকাশ করেই দায়িত্ব ছেড়েছেন।

মাঠের বাইরেও অশান্ত পাকিস্তান

তাঁর মতে পরিস্থিতি নির্বাচন প্যানেলের স্বায়ত্তশাসনকে ক্ষুণ্ন করেছে। দারের পদত্যাগ এমন একট টুর্নামেন্টের পরেই এল, যেখানে পাকিস্তান সুপার এইটের গণ্ডি টপকাতে পারেনি। ভারতের কাছে হাই-প্রোফাইল হার এবং ইংল্যান্ডের কাছেও পরাজয় জুড়েছে। যদিও পিসিবি ইতিমধ্যেই খেলোয়াড়দের দুর্বল পারফরম্যান্সের জন্য আর্থিক জরিমানা আরোপ করেছে। দারের পদত্যাগ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, পাকিস্তান ক্রিকেটের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি মাঠের ব্যর্থতার বাইরেও বিস্তৃত। 

আরও পড়ুন: অবিশ্বাস্য সঞ্জু! একা কাঁধে ভারতকে তুললেন সেমিতে, ইডেনে উইন্ডিজ হাঁ হয়ে দেখল 'ওয়ান ম্যান আর্মি'র শো

দারের কথাই শোনা হয়নি

পাকিস্তান মিডিয়ার রিপোর্ট অনুসারে, দারের মূল অভিযোগ ছিল বিশ্বকাপ দলে চূড়ান্ত পরিবর্তন নিয়ে। তিনি দুই সিনিয়র খেলোয়াড় বাবর আজম এবং শাহদাব খানকে বিশ্বকাপের দলে নেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন বলেই জানা গিয়েছে। কারণ দার বলেছিলেন যে, তাঁদের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স নির্বাচনের যোগ্য ছিল না। দার যোগ্যতার ভিত্তিতেই কাপযুদ্ধের দলগঠনের জোর সওয়াল করেছিলেন। অভিজ্ঞ উইকেটকিপার-ব্যাটার মহম্মদ রিজওয়ানকে অনুপযোগী পারফর্মারদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করে, ছ'নম্বরে একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা দেওয়ার সুপারিশ করেছিলেন জার। তবে তাঁর পরামর্শগুলি খারিজ করা হয়েছিল বলেই অভিযোগ দারের। যার ফলে বাবর এবং শাহদাবকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, উভয়ই বিশ্বকাপে হতশ্রী পারফর্ম করে ব্যাপক সমালোচিত হয়েছিলেন। 

বাড়াবাড়ি রকমের হস্তক্ষেপ 

দারের চূড়ান্ত হতাশার আরও একটি কারণ ছিল 'বাড়াবাড়ি রকমের হস্তক্ষেপ।' দার আসামীর কাঠগড়ায় তুলেছিলেন হেড কোচ মাইক হেসনকে। পাকিস্তানের প্রতিবেদনগুলি থেকে জানা যায় যে হেসন চূড়ান্ত নির্বাচনের সিদ্ধান্তে যে ভাবে প্রভাব খাটাতেন, সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়াই ঠিক মনে করেছিলেন। সহ-নির্বাচক আকিব জাভেদের সমর্থন পেতেন হেসন। এক পাক মিডিয়ায় লেখা হয়েছে, 'বিশ্বকাপের দল নির্বাচন নিয়ে আলিম খুবই বিরক্ত ছিলেন। পারফরম্যান্স নেই এমন কিছু খেলোয়াড়কে দলে ঢোকানোর চূড়ান্ত বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু কোচ তাঁদের দলে রাখার জন্য খুবই জোর দিয়েছিলেন। দারকে আরও অবাক করেছিল যে, পাকিস্তানের অধিনায়ক সলমান আলি আগা বা নির্বাচক কমিটির অন্য কোনও একজন সদস্যও যা চ্যালেঞ্জ করেননি। বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি, বাকস্বাধীনতার অধিকার খর্ব করার মতোই বিষয় দারকে ভেঙে দিয়েছিল। তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর অবদানকে অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে, যার ফলে তাঁর উপস্থিতি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। ২০২৪ সালের ১১ অক্টোবর দারকে পিসিবি নির্বাচক প্যানেলের অংশ করেছিল। তখন তাঁর টিমে ছিলেন-আকিব জাভেদ, আজহার আলি এবং বিশ্লেষক হাসান চিমা। পাকিস্তানের দারকে নির্বাচক কমিটিতে আনা ছিল ভীষণই তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রথমবারের মতো পিসিবি এক বিখ্যাত আম্পায়ারকে নির্বাচন কমিটিতে ঢুকিয়েছিল।

পাকিস্তানের নির্বাচক কমিটি

পাকিস্তানের নির্বাচক কমিটিতে এখন আকিব জাভেদ, আসাদ শফিক এবং ডেটা বিশ্লেষক উসমান হাশমি রয়েছেন। পিসিবি তার নির্বাচক কমিটির কাঠামো পুনর্গঠনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বোর্ড যখন পরবর্তী আন্তর্জাতিক চক্রের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন দারের পদত্যাগ পাকিস্তানের ক্রিকেট প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের স্পষ্ট স্মারক হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

আরও পড়ুন: 'আমার থাকার কোনও...' সরছেন জাতীয় দলের হেড কোচ, ইডেনে মহারণের আগেই চমকে দেওয়া আপডেট

 

T20 World Cup 2026PCBAleem Dar Resignationbabar azam
