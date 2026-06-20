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AIFF আর থাকছে না ! ৪ সেপ্টেম্বর শুরু ISL 2026-27... ভারতীয় ফুটবলে একই দিনে পরপর ব্রেকিং

বদলে যাচ্ছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের নাম। ওদিকে চলে এল আইএসএল শুরু হওয়ার দিনক্ষণ। ভারতীয় ফুটবলে একই দিনে পরপর ব্রেকিং আপডেট চলে এল

Written BySubhapam SahaEdited By:Subhapam Saha
Published: Jun 20, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:50 PM IST
AIFF আর থাকছে না ! ৪ সেপ্টেম্বর শুরু ISL 2026-27... ভারতীয় ফুটবলে একই দিনে পরপর ব্রেকিং
Image Credit: এআইএফএফ-এর নাম বদল!

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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