/AIFF আর থাকছে না ! ৪ সেপ্টেম্বর শুরু ISL 2026-27... ভারতীয় ফুটবলে একই দিনে পরপর ব্রেকিং

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বকাপের ভরা বাজারেই ভারতীয় ফুটবলে রয়েছে একের পর এক আপডেট। শনিবার সর্বভারতীয় ফুডবল ফেডারেশনের বিশেষ সাধারণ সভা হয়েছে। সেখানে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আর তার মধ্যেই রয়েছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের (এআইএফএফ) নাম বদল। এদিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, এআইএফএফ-এর নাম বদলে করা হবে ফুটবল ফেডারেশন অফ ভারত (এফএফবি)!
কী বলছেন কল্যাণ চৌবে
বৈঠকের পর ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে জানিয়েছেন যে, ক্রীড়ামন্ত্রকের সবুজ সংকেত পাওয়ার পরেই নাম পরিবর্তনের বিষয়টি কার্যকর হবে। তিনি জানিয়েছেন জাতীয় ফেডারেশনে এই বিষয়ে বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা-রও অনুমোদন নেবে। কল্যাণ বলেছেন, ' এআইএফএফ-এর নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব ক্রীড়ামন্ত্রকে পাঠানো হবে। সেই প্রক্রিয়ার সূচনা আজই হয়েছে। কেন্দ্র যদি অনুমোদন না দেয় বা তাদের ভিন্ন কোনও মত থাকে, তবে বিষয়টি আর এগোবে না। আর অনুমোদন পেলে আমরা তা সাধারণ পরিষদের সামনে উপস্থাপন করব এবং এরপর ফিফা-র কাছে পাঠাব। এই প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপ। ফিফা এবং মন্ত্রক, আমাদের উভয়েরই অনুমোদনের প্রয়োজন। তবে কোনও না কোনও ভাবে তো কাজ শুরু করতেই হয়। তাই এটি একটি সূচনা।' ফেডারেশনের নাম পরিবর্তনের এই উদ্যোগের পক্ষে যুক্তি দিয়ে তিনি তুরস্ক (বর্তমানে তুর্কিয়ে) এবং চেক প্রজাতন্ত্রের (বর্তমানে চেকিয়া) ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের নাম পরিবর্তনের উদাহরণ তুলে ধরেছেন। যে দুই দেশই বিশ্বকাপ খেলছে।
৪ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু আইএসএল
২০২৬-২৭ মরসুমের আইএসএল ৪ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করার অনুমোদন দিয়েছে ফেডারেশন। এআইএফএফ-এর বার্ষিক ক্যালেন্ডারও পাস করা হয়েছে এবং আইএসএলের সময়সূচি নির্ধারণ করবে ম্যানেজিং কমিটি। মনে করা হচ্ছে ২০২৬-২৭ আইএসএল মৌসুমটি সাত মাস ধরে চলবে, যেখানে অংশগ্রহণকারী ১৪টি দল হোম ও অ্যাওয়ে ভিত্তিতেই ম্যাচ খেলবে। এদিকে আইএসএলে কাঠামো নিয়ে এআইএফএফ আবারও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি বংর বিষয়টি তারা ম্যানেজিং কমিটির উপরই ছেড়ে দিয়েছে। যে কমি আগামী দিনে গঠিত হবে ১৪ ক্লাবের ৫ প্রতিনিধি, জাতীয় ফেডারেশনের ৩ কর্মকর্তা এবং বাণিজ্যিক অংশীদারদের ৩ প্রতিনিধিকে নিয়ে। কল্যাণ বলেন, 'প্রস্তাব ক্লাবগুলির পক্ষ থেকেই এসেছে। এটি এমন এক প্রস্তাব যা নিয়ে আলোচনা টেবিলে বসে কথা বলা প্রয়োজন। এই আলোচনায় ক্লাবগুলির অংশগ্রহণ জরুরি। তাই এআইএফএফ ক্লাবগুলির সঙ্গে আলোচনা করবে। বিষয়টি ম্যানেজিং কমিটি এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং এরপর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য তা কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে পাঠানো হবে।'
ক্লাব চালিত মডেলেই আইএসএল
গত ২৩ মে এআইএফএফ বিশেষ সাধারণ সভায় ‘ন্যাশনাল স্পোর্টস গভর্ন্যান্স অ্যাক্ট, ২০২৫’ গ্রহণের বিষয়টি অনুমোদন করেছিল। এখন এআইএফএফ-এর গঠনতন্ত্রকে এনএসজিএ ২০২৫-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হবে। চলতি মাসের শুরুর দিকে, ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্যর সঙ্গে বৈঠকের পর এআইএফএফ আগামী দু' বছরের জন্য আইএসএল পরিচালনায় ক্লাব-চালিত মডেলে যাওয়ার বিষয়ে ‘নীতিগতভাবে’ সম্মত হয়েছে। এআইএফএফ এই বছরের শুরুর দিকে দরপত্র আহ্বান করার পর, আইএসএলের বাণিজ্যিক স্বত্ব পাওয়ার জন্য লন্ডন-ভিত্তিক জিনিয়াস স্পোর্টস সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে উঠে এসেছিল। তারা পরবর্তী ১৫+৫ বছরের জন্য আইএসএল এবং একটি কাপ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ২১২৯ কোটি টাকা প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছিল। যার মধ্যে প্রতি বছর ৫ শতাংশ বৃদ্ধির বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অর্থের পরিমাণ ছিল বছরে প্রায় ৬৪ কোটি টাকা। জিনিয়াস স্পোর্টসের প্রস্তাবিত রাজস্ব ভাগাভাগি বা ‘রেভিনিউ শেয়ারিং’ মডেল অনুযায়ী, প্রথম বছরে এআইএফএফ-এর ১২.৪ কোটি টাকা পাওয়ার কথা ছিল। এছাড়া এআইএফএফ ক্লাবগুলির কাছ থেকে ‘এন্ট্রি ফি’ বা অংশগ্রহণের ফি আদায় করতে চেয়েছিল, কিন্তু আইএসএল ক্লাবগুলি এই প্রস্তাবটি ভালো ভাবে গ্রহণ করেনি।
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