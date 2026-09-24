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'সচিনের মতো তুমিও কি প্রচুর টাকা কামিয়েছ?' স্টিভ ওয়ার সোজা প্রশ্ন রাহানেকে! উত্তরে মুম্বইকর বললেন...

 'সচিনের মতো তুমিও কি প্রচুর টাকা কামিয়েছ?' আচমকাই স্টিভ ওয়ার সোজা প্রশ্ন রাহানেকে! উত্তরে মুম্বইকর যা বললেন তা চমকে দিল...

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 24, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 07:59 PM IST
'সচিনের মতো তুমিও কি প্রচুর টাকা কামিয়েছ?' স্টিভ ওয়ার সোজা প্রশ্ন রাহানেকে! উত্তরে মুম্বইকর বললেন...
Image Credit: রাহানেকে অদ্ভুত প্রশ্ন

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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