Ajinkya Rahane: আচমকাই বিরাট ধাক্কা! অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিলেন রাহানে, আর কি তাহলে...

Ajinkya Rahane Steps down As Captain: আচমকাই অপ্রত্যাশিত বিরাট ধাক্কা! নতুনের ইঙ্গিতে চরম সিদ্ধান্ত! অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিলেন অজিঙ্কা রাহানে!  

শুভপম সাহা | Updated By: Aug 21, 2025, 02:10 PM IST
২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আসন্ন রঞ্জি মরসুমের (Ranji Trophy 2025-26) আগে আচমকাই বিরাট ধাক্কা খেল মুম্বই (Mumbai)! অধিনায়কের পদ ছাড়ার বিরাট ঘোষণা করলেন দেশের অভিজ্ঞ ব্যাটার অজিঙ্কা রাহানে (Ajinkya Rahane Steps down As Captain)। সোশ্যাল মিডিয়ায় লম্বা বিবৃতি পোস্ট করেই পদত্যাগের কথা জানিয়েছেন রাহানে। তবে নেতৃত্ব ছাড়লেও রাহানে মুম্বইয়ের হয়ে খেলা চালিয়ে যাবেন বলেই জানিয়েছেন।

রাহানে লিখলেন

'মুম্বইয়কে নেতৃত্ব দেওয়া এবং রঞ্জি চ্যাম্পিয়নশিপ হওয়া আমার কাছে বিরাট সম্মানের। সামনেই নতুন ঘরোয়া মরসুম। আমি বিশ্বাস করি নতুন অধিনায়ক তৈরির এটাই সঠিক সময়। তাই আমি আর অধিনায়কের ভূমিকায় না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একজন খেলোয়াড় হিসেবে আমি আমার সেরাটা দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এবং মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আমার যাত্রা অব্যাহত থাকবে, যাতে আমরা আরও ট্রফি জিততে পারি। নতুন মরসুমের জন্য আমি মুখিয়ে আছি।' ২০১টি প্রথম-শ্রেণির ম্যাচে ১৪০০০-এর বেশি রান করেছেন ৩৭ বছরের মুম্বইকর। অধিনায়কত্ব ছাড়লেও সকল ফরর্ম্যাটে ব্যাটার হিসেবে মুম্বইয়ের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে যাবেন।

রাহানে-কেকেআর

চলতি বছর আইপিএলই ছিল রাহানের সর্বশেষ প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট।কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে ১৩ ম্যাচে ৩৯০ রান করেছিলেন। মুম্বইয়ের অধিনায়কত্ব থেকে রাহানে সরে দাঁড়ানোর পর, কেকেআর আর তাঁকে পরবর্তী মরসুমে অধিনায়ক হিসেবে রাখবে কিনা তা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠছে। আসন্ন রঞ্জি মরসুম ১৫ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে। মুম্বই তাদের উদ্বোধনী ম্যাচে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখোমুখি হবে।

মুম্বইয়ের স্কোয়াড

মুম্বইয়ে শ্রেয়স আইয়ার, সূর্যকুমার যাদব, যশস্বী জয়সওয়াল এবং সরফরাজ খানের মতো অভিজ্ঞ নেতারা রয়েছেন। জয়সওয়াল এবং সরফরাজ ছাড়া বাকিরা কিন্ত অধিনায়ক হিসেবে দারুণ। শ্রেয়স তিনটি আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির নেতৃত্ব দিয়েছেন।  অন্যদিকে সূর্যকুমার ভারতের বর্তমান টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক। জয়সওয়ালের টেস্ট কেরিয়ারের কথা ভেবে, মুম্বইয়ের নির্বাচকরা তাঁকে ঘরোয়া মরসুমে বেশিরভাগ সময়ের জন্যই অধিনায়ক হিসেবে সুযোগ দিতে পারেন। বর্তমানে টেস্ট ক্রিকেটের ভাবনায় না থাকা শ্রেয়স এবং সূর্যকুমার, রাহানের উত্তরসূরি হিসেবে মুম্বাইয়ের অধিনায়ক হিসেবে বেশ শক্তিশালী প্রার্থী হতে পারেন।

 

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

