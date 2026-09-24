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২৪০ ঘণ্টা পরেই শেষ আগরকরের মেয়াদ! কে হচ্ছেন নতুন নির্বাচক প্রধান? বড় ঘোষণা করে দিল বিসিসিআই

Ajit Agarkar: ১০ দিন পরেই শেষ আগরকরের মেয়াদ! এবার কে হচ্ছেন নির্বাচকমণ্ডলীর প্রধান? বড় ঘোষণা করে দিল বিসিসিআই

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 24, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 03:37 PM IST
২৪০ ঘণ্টা পরেই শেষ আগরকরের মেয়াদ! কে হচ্ছেন নতুন নির্বাচক প্রধান? বড় ঘোষণা করে দিল বিসিসিআই
Image Credit: আগরকরের মেয়াদ শেষ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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২৪০ ঘণ্টা পরে শেষ আগরকরের মেয়াদ! নতুন নির্বাচক প্রধান কে? বড় ঘোষণা বিসিসিআইয়ের
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