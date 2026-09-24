/২৪০ ঘণ্টা পরেই শেষ আগরকরের মেয়াদ! কে হচ্ছেন নতুন নির্বাচক প্রধান? বড় ঘোষণা করে দিল বিসিসিআই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় দলের প্রাক্তন পেসার অজিত আগরকর এখন নির্বাচকমণ্ডলীর প্রধান। রঞ্জিজয়ী মুম্বই অধিনায়ক ২০২৩ সালের ৪ জুলাই ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দলের সিনিয়র নির্বাচক কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। প্রাক্তন ক্রিকেটার চেতন শর্মার পদত্যাগের পরই ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশে বিসিসিআই আগরকরকে এই পদে নিযুক্ত করে। আগামী ৪ অক্টোবর আগরকরের তিন বছরের চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। মানে ১০ দিন পরেই আগরকরের বিদায় নিশ্চিত। ২৪০ ঘণ্টা পরেই শেষ হবে আগরকরের জমানা। আগরকরের বেছে নেওয়া দল বিগত তিন বছরে মোট ৬টি মেজর ট্রফি ও খেতাব জিতেছে। আইসিসি ট্রফির মধ্যে রয়েছে ২০২৪ আইসিসি পুরুষ টি-২০ বিশ্বকাপ, ২০২৫ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ও ২০২৬ আইসিসি পুরুষ টি-২০ বিশ্বকাপ। মহাদেশীয় এবং অন্যান্য আঞ্চলিক খেতাবের তালিকায় রয়েছে ২০২৩ এশিয়া কাপ (ওডিআই) ও ২০২৫ এশিয়া কাপ (টি-২০আই)। থাকবে ২০২৩ এশিয়ান গেমসে সোনাও। সম্ভবত ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আগামী রবিবার থেকে শুরু হতে চলা ওডিআই ও টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য চূড়ান্ত দল নির্বাচন করে ফেলেছেন তিনি। প্রাক্তন ফাস্ট বোলারের মেয়াদ আরও এক বছর বাড়ানোর সুযোগ থাকলেও, এখন তা আর হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, পরবর্তী নির্বাচক প্রধান কে হবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৪ অক্টোবর, অর্থাৎ আগরকরের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেই।
সাইকিয়া বনাম আগরকর
আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের পরই রোহিত শর্মার প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন জানানোর পর থেকেই সাইকিয়া ও আগরকারের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছিল। শোনা গিয়েছিল যে, আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি আসন্ন ২০২৭ আইসিসি ওডিআই বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ও ওপেনারকে রাখেননি এবং চেয়েছিলেন যেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ব্যাটার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। গত ১৮ সেপ্টেম্বর আগরকর বিসিসিআই-কে জানিয়েছিলেন যে, ভারতীয় পুরুষ দলের সিনিয়র নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর তিন বছরের চুক্তির মেয়াদ তিনি আর বাড়াতে চান না। সংবাদসংস্থা পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সাইকিয়া বলেছেন, 'আগামী ৪ অক্টোবর অজিত আগরকরের মেয়াদ শেষ হচ্ছে এবং হাতে এখনও যথেষ্ট সময় আছে। ৪ অক্টোবরের পর যে পদ খালি হবে, সে বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। বিসিসিআই কোনও সিদ্ধান্ত নিলে আমরা অবশ্যই তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করব।' সাইকিয়া আশাবাদী যে, জাপানে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক জয়ী ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলের মতোই পুরুষ দলও সাফল্য অর্জন করবে। সাইকিয়া বলেন, 'আমরা অত্যন্ত গর্বিত মেয়েদের এই দুর্দান্ত জয়ে পুরো দেশ আনন্দিত। সত্যিই অসাধারণ খেলেছে ওরা এবং এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তাদের জয়ের ধারা অব্যাহত। পুরুষ দলের কথা বলতে গেলে, ২৮ তারিখ থেকে আমাদের অভিযান শুরু হচ্ছে এবং ফাইনাল ম্যাচ ৩ তারিখে। আমরা আশা করি, জাপানে ভারতের নারী দল যে পথ তৈরি করেছে, পুরুষ দলও সেই পথেই হাঁটবে। আমার বিশ্বাস ৩ অক্টোবর দেশ আরও একবার উদযাপনের সুযোগ পাবে।'
আগরকরের কার্যকালের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত
নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময়ে আগরকর বেশ কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। গত বছর ভারতীয় টেস্ট দল থেকে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, যার ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁরা এই ফরম্যাট থেকে অবসর নেন। এছাড়া, ভারতকে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫-এর শিরোপা জেতানোর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি রোহিত শর্মার পরিবর্তে শুভমন গিলকে ভারতের ওডিআই অধিনায়ক হিসেবে নিযুক্ত করেন। আগরকরের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি সূর্যকুমার যাদবকে ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে শ্রেয়স আইয়ারকে সেই দায়িত্ব দেয়—অথচ সূর্যকুমারের নেতৃত্বেই ভারত চলতি বছরের মার্চে আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল।
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