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মেরেকেটে আর মাসখানেক, রোহিত জটিলতায় চাকরি হারাচ্ছেন আগরকর! ৩৬০০০ রানের মালিক বসছেন চেয়ারে

ওডিআই বিশ্বকাপে রোহিতকে ঘিরে তৈরি হওয়া পরিস্থিতির জেরেই, এবার নির্বাচক কমিটির প্রধান হিসেবে অজিত আগরকর তাঁর চাকরি হারাতে চলেছেন। শোনা যাচ্ছে, বিসিসিআই তাঁর জায়গায় ভারতীয় ক্রিকেটের গ্রেটকে নিয়ে আসতে আগ্রহী।

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 05, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:38 PM IST
মেরেকেটে আর মাসখানেক, রোহিত জটিলতায় চাকরি হারাচ্ছেন আগরকর! ৩৬০০০ রানের মালিক বসছেন চেয়ারে
Image Credit: চাকরি হারাচ্ছেন অজিত আগরকর

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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