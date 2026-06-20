মেসিদের 'গুন্ডাগিরি'! বুট উঁচিয়ে ট্যাকল থেকে কনুই দিয়ে মুখে মার...আলেজেরিয়া আর রেয়াত করল না আর্জেন্টিনাকে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপের অভিযান শুরু করেছে আলজেরিয়াকে ৩-০ চূর্ণ করেই। লা আলবিসেলেস্তের নেতা লিয়োনেল মেসি একাই তিন গোল করেছেন। কানসাস সিটির অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে সেদিন রেফারির চরম অবিচারের শিকার হয়েছে আলজেরিয়া। এবার এই মর্মেই ফিফার কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছে আলজেরিয়ান ফুটবল ফেডারেশন।
বিশ্বের ২৮ নম্বর দলের ফেডারেশনের দাবি, আর্জেন্টাইন ফুটবলারদের একাধিক গুরুতর অপরাধ পোলিশ রেফারি শিমোন মারচিনিয়া ও তাঁর ভিএআর টিমের নজর এড়িয়ে গিয়েছে। আলজেরিয়ার দাবি আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের কার্ড দেখানো বা তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। আলজেরিয়ার তিনটি পৃথক ঘটনার উপর আলোকপাত করেই তাদের প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাদের দাবি ওই ঘটনাগুলিই ম্যাচের ফলাফলের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।
১) মেসির ট্যাকল: প্রথমার্ধে আলজেরিয়ার অধিনায়ক আইসা মান্দির কাফ (পায়ের পিছনের পেশি) ও অ্যাকিলিস টেন্ডনের উপর লিওনেল মেসি পেছন থেকে বুটের স্টাড উঁচিয়ে সজোরে আঘাত করেছিলেন! আলজেরিয়ার দাবি, এর জন্য মেসিকে সরাসরি লাল কার্ড দেখানো উচিত ছিল! অথচ তাঁকে কোনও কার্ডই দেখানো হয়নি এবং পরবর্তীতে তিনি হ্যাটট্রিক করে বেরিয়ে যান। মেসির এই কড়া ট্যাকল নিয়ে তাঁর অন্ধ ভক্তরা এই নিয়ে নেটপাড়ায় একটি কথা না বললেও, নেটপাড়ায় বহু ফুটবল সমর্থকই বলেছিলেন যে, মেসির অবধারিত লাল কার্ড ছিল সেদিন। এই নিয়ে এখনও বিতর্ক চলছে।
২) অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের কনুই: দ্বিতীয়ার্ধে এরিয়াল ডুয়ালের (বাতাসে বল দখলের লড়াই) সময়ে মিডফিল্ডার অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার কনুই উঁচিয়ে ইব্রাহিম মাজার মুখে আঘাত করেন (বডি-চেক করেন), কিন্তু এই ঘটনার জন্য তাঁকে কোনোও শাস্তিই পেতে হয়নি!
৩) আনিস হাজ মুসার ঘটনা: আলজেরিয়ান ফরোয়ার্ড আনিস হাজ মুসাকে লক্ষ্য করেও কনুইয়ের আঘাত করা হয়েছিল। সেই ঘটনার কথাও উল্লেখ করেছে ফেডারেশন, যার জন্য ওই অপরাধী ফুটবলারকে মাঠ থেকে বহিষ্কার করা উচিত ছিল বলেই মত আলজেরিয়ার।
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