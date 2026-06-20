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মেসিদের 'গুন্ডাগিরি'! বুট উঁচিয়ে ট্যাকল থেকে কনুই দিয়ে মুখে মার...আলেজেরিয়া আর রেয়াত করল না আর্জেন্টিনাকে

Argentina vs Algeria: চোরাগোপ্তা নয়, একেবারে প্রকাশ্যেই মেসিদের মারধর আলজেরিয়ার ফুটবলারদের। রেফারি দেখেও নাকি দেখেননি! এবার ফিফা-র কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের আলজেরিয়ার

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 20, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:51 PM IST
মেসিদের 'গুন্ডাগিরি'! বুট উঁচিয়ে ট্যাকল থেকে কনুই দিয়ে মুখে মার...আলেজেরিয়া আর রেয়াত করল না আর্জেন্টিনাকে

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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