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৩৮ ম্যাচ অপরাজিত বিশ্বচ্যাম্পিয়ন 'লা রোজা'! ৬৫০ মিনিটের ক্লিনশিট সিমনের, ১৩৪৩ পাসের অবিশ্বাস্য ইতিহাস রড্রির

বিশ্বকাপে স্পেনের ফুটবলাররা যা করলেন, তা অভাবনীয় বললেও কম। কারোর ৬৫০ মিনিটের ক্লিনশিট তো কারোর ঐতিহাসিক ১৩৪৩ পাসের নাম

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 20, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:03 PM IST
৩৮ ম্যাচ অপরাজিত বিশ্বচ্যাম্পিয়ন 'লা রোজা'! ৬৫০ মিনিটের ক্লিনশিট সিমনের, ১৩৪৩ পাসের অবিশ্বাস্য ইতিহাস রড্রির
Image Credit: রড্রি ও সিমনSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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৩৮ ম্যাচ অপরাজিত স্পেন! ৬৫০ মিনিটের ক্লিনশিট সিমনের, ১৩৪৩ পাসের ইতিহাস রড্রির
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