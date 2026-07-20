৩৮ ম্যাচ অপরাজিত বিশ্বচ্যাম্পিয়ন 'লা রোজা'! ৬৫০ মিনিটের ক্লিনশিট সিমনের, ১৩৪৩ পাসের অবিশ্বাস্য ইতিহাস রড্রির

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফুয়েন্তের ট্যাকটিক্যাল মাস্টারক্লাসে বিশ্বকাপ জিতেছে স্পেন। নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনাকে হারানোর সঙ্গেই স্পেন ফুটবলবিশ্বে ইতিহাস লিখেছে। পাশাপাশা দলের তারকারাও মাইলস্টোন স্পর্শ করেছেন।
দলীয় রেকর্ডগুলি একবার দেখে নিন
১) অপরাজিত থাকার রেকর্ড: বিশ্বকাপ ফাইনাল নিয়ে স্পেন টানা ৩৮ ম্যাচ অপরাজিত থাকল। পুরুষদের আন্তর্জাতিক ফুটবলের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কোনও দেশ টানা এতদিন অপরাজিত থাকেনি। এর আগে ইতালি ৩৭ ম্যাচ অপরাজিত ছিল। ইতালির রেকর্ড ভেঙেই লুইস দে লা ফুয়েন্তের স্পেন ইতিহাস লিখল
২) অভূতপূর্ব রক্ষণাত্মক আধিপত্য: পুরো টুর্নামেন্টে মাত্র এক গোল হজম করেছে স্পেন। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এটাই সর্বকালের সেরা রেকর্ড। আগের আসরের দু'গোল হজম করার রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে 'লা রোজা'।
৩) নিখুঁত আধিপত্য: বিশ্বকাপের ইতিহাসে মাত্র চতুর্থ দল হিসেবে স্পেন এমন এক বিশ্বকাপ জিতল, যেখানে তারা পুরো টুর্নামেন্টে একবারও পিছিয়ে পড়েনি। এর আগে ইতালি (১৯৩৮, ১৯৮২) ও জার্মানি (১৯৯০) এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিল।
৪) দ্বৈত-লিঙ্গ আধিপত্য: স্পেন ইতিহাসের প্রথম দেশ হিসেবে একই সময়ে পুরুষ ও নারী, উভয় বিভাগেই ফিফা বিশ্বকাপ জয়ের রেকর্ড করল
৫) ১০০% ফাইনাল রেকর্ড: বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেন তাদের নিখুঁত রেকর্ড বজায় রাখল। তারা টুর্নামেন্টের দু'টি ফাইনালে (২০১০ ও ২০২৬) অংশ নিয়ে দু'টিতেই অতিরিক্ত সময়ে ১-০ ব্যবধানে জয়লাভ করেছে।
এবার ব্যক্তি বিশেষে আলোচনা করা যাক
রড্রি হার্নান্দেজ (দ্য পাসিং কিং)
সর্বকালীন সর্বোচ্চ পাসের রেকর্ড: রড্রি বিশ্বকাপ ইতিহাসে সফল পাসের সংখ্যায় নতুন রেকর্ড গড়েছেন। তিনি মোট ১৩৪৩টি পাসে নিজের নাম লিখিয়েছেন। ব্রাজিলের কিংবদন্তি অধিনায়ক দুঙ্গার (১৩০৬টি পাস) রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন।
এক আসরে সর্বোচ্চ পাসের রেকর্ড: ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে রড্রি ৬৯৮টি পাস খেলেছেন। ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে নিজের গড়া রেকর্ডের (৬৩৮টি পাস) পাশাপাশি ২০১০ সালের আসরে জাভির রেকর্ড (৫৯৯টি পাস) ছাড়িয়ে গিয়েছেন।
ব্যক্তিগত সাফল্য: অসাধারণ নৈপুণ্যেই তিনি জিতে নিয়েছেন বিশ্বকাপের গোল্ডেন বল
স্পেনের প্রাচীর উনাই সিমন
ক্লিনশিট: পুরো বিশ্বকাপে সিমন ৭ ম্যাচে গোল হজম না করার (ক্লিন শিট রেখে) রেকর্ড গড়লেন। ফিফা বিশ্বকাপের কোনও এক আসরে যে কোনও গোলরক্ষকের জন্য একক ভাবে সর্বোচ্চ।
দীর্ঘতম সময় অপরাজিত: বিশ্বকাপে টানা ৬৫০ মিনিট কোনও গোল না খাওয়ার অভাবনীয় নতুন রেকর্ড গড়লেন। ইতালির ওয়াল্টার জেঙ্গারের (৫১৭ মিনিট) রেকর্ড ভেঙে দিলেন।
লামিন ইয়ামাল এবং পাউ কুবার্সি (তরুণ বিস্ময়-প্রতিভা)
অসাধারণ ডাবল সাফল্য: মাত্র ১৯ বছর বয়সে লামিন ইয়ামাল ইতিহাসের প্রথম টিনেজার হিসেবে উয়েফা ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ফিফা বিশ্বকাপ, দুই খেতাব জেতারই রেকর্ড গড়লেন।
ঐতিহাসিক সূচনা: ফুটবল ইতিহাসে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে শুরুর একাদশে থাকা মাত্র ৭ টিনেজারের মধ্যে ইয়ামাল এবং কুবার্সি। বিশ্বকাপে সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কারও জিতেছেন কুবার্সি
ফেরান তোরেস (ক্লাচ সাবস্টিটিউট)
ফাইনালের হিরো ফেরান তোরেসের ১০৬ মিনিটের গোলই স্পেনকে বিশ্বকাপ এনে দিয়েছে। বিশ্বকাপ ফাইনালে জয়সূচক গোল করা মাত্র দ্বিতীয় বদলি খেলোয়াড় হলেন তোরেস। জার্মানির মারিও গোৎসে ২০১৪ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সময়ে (১১৩তম মিনিটে) গোল করে জার্মানিকে বিশ্বকাপ দিয়েছিলেন।
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