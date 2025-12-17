English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Sarfaraz Khan IPL 2026 Auction: নিলামে 'নবজীবন' ভারতীয় দলের তারকা বন্ধুর, আবেগে রূপান্তরিত ক্রিকেটার প্রকাশ্যেই...

Sarfaraz Khan IPL 2026 Auction: নিলামে 'নবজীবন' তাঁর ভারতীয় দলের তারকা বন্ধু সরফরাজ খান। এবার আবেগে রূপান্তরিত ক্রিকেটার প্রকাশ্যেই যা করলেন....

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 17, 2025, 06:57 PM IST
Sarfaraz Khan IPL 2026 Auction: নিলামে 'নবজীবন' ভারতীয় দলের তারকা বন্ধুর, আবেগে রূপান্তরিত ক্রিকেটার প্রকাশ্যেই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের তারকা ক্রিকেটার সরফরাজ খানকে (Sarfaraz Khan), মিনি-নিলামে (IPL 2026 Auction) চেন্নাই সুপার কিংস তাঁর ৭৫ লাখ টাকার বেসপ্রাইজেই দলে নিয়েছে। ঘরোয়া ক্রিকেটে আগুনে ফর্মে থাকা সরফরাজ, নিলামের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই সৈয়দ মুসতাক আলি ট্রফির (SMAT 2025) সুপার লিগের ম্যাচে মুম্বইয়ের হয়ে ২২ বলে ৭৩ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে তাঁর সমালোচকদের জবাব দিয়েছেন, যাঁরা তাঁর ফিটনেস নিয়ে প্রায়ই প্রশ্ন তুলে থাকেন। প্রাথমিক রাউন্ডে অবিক্রিত থাকা সরফরাজকে অবশেষে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা দলে নেয়।

Add Zee News as a Preferred Source

অনন্যা বাঙ্গার

আবেগে আত্মহারা হয়ে সরফরাজ ইনস্টাগ্রামে রিলস পোস্ট করে লিখেছেন, 'অনেক ধন্যবাদ সিএসকে, নবজীবন দেওয়ার জন্য।' ভয়ংকর মারকুটে সরফরাজ শেষবার ২০২৩ সালে আইপিএল খেলেছেন দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে। এখনও পর্যন্ত সরফরাজ এই বছরের সৈয়দ মুসতাক আলি ট্রফিতে ৬ ইনিংসে ৬৪.০০-এর গড়ে এবং ১৮২.৮৫ স্ট্রাইক রেটে ২৫৬ রান করেছেন। সরফরাজের খুশির দিনে খুশি হয়েছেন তাঁর প্রিয় বান্ধবী অনন্যা বাঙ্গারও! তিনি সিএসকে-র সরফরাজকে সই করানোর ইনস্টা পোস্টে, আগুন আর করতালির ইমোজি দিয়ে রিয়াক্ট করেছেন।

আরিয়ান আজ অনন্যা

প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ও ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারের পুত্র আরিয়ান বাঙ্গার হরমোন প্রতিস্থাপন অস্ত্রোপচার বা এইচআরটি করিয়ে সম্প্রতি পুরুষ থেকে নারী হয়েছেন। দীর্ঘ ১১ মাসের চেষ্টায় আরিয়ান আজ অনন্যা হয়েছেন। সরফরাজ খানই নন মুশির খান ও যশস্বী জয়সওয়ালের মতো পরিচিত ক্রিকেটারের সঙ্গেও খেলেছেন অনন্যা। তিনি সম্প্রতি এই সর্বভারতীয় মিডিয়ায় জানিয়েছেন যে, মেয়ে হওয়ার পর পরিচিত সিনিয়র ক্রিকেটাররাই, তাঁকে নগ্ন ছবি পাঠিয়ে শুতে চেয়েছেন! যা শুনে বাইশ গজ চমকে গিয়েছিল। 

চেন্নাই সুপার কিংস

মিনি-নিলামে সিএসকে অনভিজ্ঞ তারকা কার্তিক শর্মা এবং প্রশান্ত বীরকে ১৪.২০ কোটি টাকা করে নিয়ে চমকে দিয়েছে। কার্তিক এবং প্রশান্ত এখন টুর্নামেন্টের ইতিহাসে যৌথভাবে সবচেয়ে দামি 'আনক্যাপড' খেলোয়াড়। বেস প্রাইজের চেয়ে ৪৬৩৩% বেশি পেয়েছেন তাঁরা। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন টিম ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডার আকিল হোসেনকেও ২ কোটি টাকায় কিনেছে। সরফরাজ ছাড়াও ম্যাট হেনরি এবং রাহুল চাহারকেও যুক্ত করেছে। এর আগে সিএসকে সবচেয়ে হাই-প্রোফাইল ট্রেড করে ১৮ কোটি টাকায় উইকেটরক্ষক-ব্যাটার সঞ্জু স্যামসনকে দলে নিয়ে কিংবদন্তি অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা এবং বিদেশি তারকা স্যাম কারানকে রাজস্থান রয়্যালসে দিয়েছে। সিএসকে শ্রীলঙ্কার পেসার মাথিশা পাথিরানাকেও ছেড়ে দিয়েছে, যার ফলে দলের ১৩ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।  

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Sarfaraz KhanIPL 2026 AuctioncskAnaya Bangar
পরবর্তী
খবর

Sarthak Ranjan IPL 2026 Auction: বাবার নামে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খায়, মা আবার কংগ্রেস সাংসদ! KKR কাঁপাতে এলেন কে?
.

পরবর্তী খবর

Swar Samrat Festival: 'কলকাতা আমার কাছে পুণ্যভূমি', স্বর সম্রাট উৎসবে এসে আবেগপ্রব...