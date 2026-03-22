IPL 2026: হাসপাতালে শুয়ে ভারতীয় ক্রিকেটার, থাইল্যান্ডে বানালেন যোনিপথ, চার-ছক্কা হাঁকানো যশস্বীদের সতীর্থ আইপিএলের আগেই নারী

IPL 2026: হাসপাতালে শুয়ে ভারতীয় ক্রিকেটার, থাইল্যান্ডে বানালেন যোনিপথ, চার-ছক্কা হাঁকানো যশস্বীদের সতীর্থ আইপিএলের আগেই নারী

Anaya Bangar Gender Affirming Surgery: আজ স্বপ্নপূরণ তাঁর, মনের ইচ্ছাপূরণ অবশেষে, সরফরাজ খান ও যশস্বী জয়সওয়ালদের সঙ্গে খেলা ক্রিকেটার হলেন পুরুষ থেকে নারী

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 22, 2026, 04:10 PM IST
আরিয়ান থেকে অনয়া

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় দলে বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মাদের (Virat Kohli And Rohit Sharma) ব্যাটিং কোচ ছিলেন দীর্ঘ পাঁচ বছর। তাঁর কোচিংয়ে ভারত তিনবার আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ মেসও জেতে। এখানেই শেষ নয়, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথমবার ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজ জয়ও তাঁর আমলে। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার সঞ্জয় বাঙ্গার (Sanjay Bangar) এখন খুব বেশি খবরে থাকেন না, ক্রিকেট বিশেষজ্ঞের সন্তান অনয়া বাঙ্গার (Anaya Bangar) নিয়েই চলে নেটপাড়ায় বিস্তর চর্চা। সরফরাজ খান (Sarfaraz Khan) ও যশস্বী জয়সওয়ালদের (Yashasvi Jaiswal)  প্রাক্তন সতীর্থ আরিয়ান বাঙ্গার নামেই পরিচিত ছিলেন।

২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে তাঁর রূপান্তরকামী হওয়ার যাত্রা শুরু হয়েছিল। হরমোন প্রতিস্থাপন অস্ত্রোপচার (Hormone Replacement Therapy) বা এইচআরটি (HRT) করিয়ে দীর্ঘ ১১ মাস পর তিনি নারী হয়েছিলেন। আর নারীত্বের পূর্ণতায় থাইল্যান্ডে বানালেন যোনিপথ। হল জেন্ডার-অ্যাফার্মিং সার্জারি বা ভ্যাজাইনোপ্লাস্টি। সফল অস্ত্রোপচারের পর অনয়া নিজেই হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে হাসি মুখে ছবি পোস্ট করেছেন তাঁর বাবার সঙ্গে। ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতেই অয়না জানিয়ে ছিলেন যে এবার তিনি থাইল্যান্ডে যোনিপথ বানাতে যাচ্ছেন। আর অবশেষে তা সম্পন্ন হয়েছে।

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

অয়না ইনস্টাগ্রামে লম্বা পোস্টে লিখলেন, 'এই যাত্রা কেবল আমার জন্যই নয়, বরং আমার পরিবারের জন্যও সহজ ছিল না। আমাকে বোঝা, মেনে নেওয়া এবং আমার পাশে দাঁড়ানোর জন্য সময়ের প্রয়োজন ছিল। রাতারাতি ঘটে নি। আমাদের সবার জীবনেই এমন কিছু মুহূর্ত আসে, যখন মনে বিভ্রান্তি আর নানা প্রশ্ন আসে। আবার সেই সঙ্গে মানসিক বিকাশের সুযোগ। কিন্তু আজ এখানে দাঁড়িয়ে কেবল গভীর কৃতজ্ঞতার কথাই বলব। আমার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে বাবাকে পাশে পাওয়াটা আমার কাছে সবকিছুর চেয়েও বেশি মূল্যবান। তাঁর সমর্থন আমি রাতারাতি পাইনি। কিন্তু যখন তা পেলাম, তা ছিল সম্পূর্ণ খাঁটি, শর্তহীন এবং অটুট। এই অস্ত্রোপচার আমার কাছে বিশাল পদক্ষেপ। কিন্তু বাবাকে পাশে পাওয়ার কারণেই পুরো বিষয়টি আমার কাছে সম্ভব হয়েছে। মানসিক বিকাশের জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়। ভালোবাসার জন্যও সময়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যখন তা আসে, তখন তার মূল্য সবকিছুর ঊর্ধ্বে। আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ।

বিগত কয়েক বছরে অনয়ার জীবন ধীরে ধীরে বদলেছে। সে ক্রমেই একজন রূপান্তরিত নারী হিসেবে নিজের পরিচয়কে আপন করেছেন। পুরুষ হিসেবে জন্মানো আরিয়ান, বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই ক্রিকেট খেলা শুরু করেন। মুম্বই অনূর্ধ্ব-১৬, পুদুচেরি অনূর্ধ্ব-১৯ এবং মুম্বাই অনূর্ধ্ব-২৩ দলের ট্রায়াল-সহ বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দলেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন। সরফরাজ খান, মুশির খান এবং যশস্বী জয়সওয়ালদের সঙ্গেও ক্রিকেট খেলেছেন। আজও তাঁর নেট সেশনের ভিডিয়ো দেখলে বোঝা যায়, অয়না ক্রিকেটটা দারুণ খেলেন। তাঁর ঝুলিতে আছে বাহারি শট। বলে বলে চার-ছক্কা হাঁকান নেটে...

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

