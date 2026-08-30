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'ড্রেসিংরুমেই একনাগাড়ে ৫ মাস'! টাকার জন্যই অনয়াকে নির্জনে... বিস্ফোরক ছেলে থেকে মেয়ে হওয়া ক্রিকেটার

Anaya Bangar: পেশাদার ক্রিকেটে ফেরার সুযোগ পাওয়ার পর অনয়া বাঙ্গার জানিয়েছেন যে, তাঁর একাকী লড়াই কী কঠিনই না ছিল! ব্রিটেনে টিকে থাকার তাগিদেই পরের পর পদক্ষেপ

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 30, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:19 PM IST
'ড্রেসিংরুমেই একনাগাড়ে ৫ মাস'! টাকার জন্যই অনয়াকে নির্জনে... বিস্ফোরক ছেলে থেকে মেয়ে হওয়া ক্রিকেটার
Image Credit: অকপট অনয়া

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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